Magnus Carlsen er klar for kvartfinale

AKKURAT NÅ: Se resterende partier og intervju på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Saken oppdateres!

Verdensmesteren har kvalifisert seg til sluttspillet av Aimchess Rapid.

To remiser og én turneringens siste dag gjør at 31-åringen ender godt innenfor topp åtte, som var nødvendig for å gå videre til utslagsrunder.

Det var et tøft felt Carlsen skulle møte i turneringens fjerde dag. Nordmannen møtte både Anish Giri og Jan-Krzysztof Duda, som er blant forhåndsfavorittene i turneringen.

Vant mot turneringsener

Partiet mot nettsjakkgiganten Daniel Naroditsky var den eneste kampen der Carlsen var massiv favoritt på papiret.

Nordmannen greide ikke å hente inn seieren mot nettsjakkgiganten. Dermed lå førsteplass i innledningen i en tynn tråd allerede fra start.

Carlsen greide imidlertid å slå Duda i kveldens siste parti. Det gjør at 31-åringen ender på femteplass totalt.

Til tross for tapte mot Carlsen, ender Duda de innledende rundene på førsteplass, og får dermed førsteseedet i utslagsrundene. Kampen om de resterende plassene pågår fortsatt.

Det blir blanke ark for Carlsen i neste turneringsdag. Da begynner utslagsrundene, der vinneren av en match bestående av fire hurtigsjakkpartier avgjør hvem som kommer videre.

Carlsen møter Arjun Ergaisi i kvartfinalen.

AKKURAT NÅ: Se resterende partier og intervju på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.