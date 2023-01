Magnus Carlsen er forundret over egen prestasjon: – Det er merkelig

Det ble en dramatisk sistedag i Nederland. Magnus Carlsen vant til slutt sitt parti mot Arjun Erigaisi med sorte brikker.

Det ble dermed Carlsens tredje seier på rad med de svarte brikkene. Totalt sett scorte nordmannen bedre med svart enn med hvit.

Det holdt likevel ikke til turneringsseier. Nordmannen ender turneringen med 8 poeng av 13 mulige, bak Anish Giri og likt med Nodirbek Abdusattorov.

Tross gode resultater med de svarte brikkene i turneringen, var spillet med hvite brikker ikke godt nok til en niende turneringsseier.

Prestasjonen overrasker Carlsen selv.

– Med hvit har jeg ikke en eneste gang vært veldig optimistisk før partiet. Jeg har tenkt mest at det har vært et herk å få en fordel. Med svart har jeg fått masse spillbare stillinger. Det er litt merkelig, sier Carlsen til TV 2.

– Jeg kan ikke tenke meg at jeg har hatt en bedre svart-score noen gang i Tata. Men hvit-scoren er fullstendig skandale, fortsetter verdenseneren.

På spørsmål om han unner Anish Giri sin første turneringsseier i Tata Steel, er Carlsen tydelig.

– Hvis jeg skal begynne med det, kan jeg like godt bare legge opp. Men det er hyggelig for ham. For all del, svarer Carlsen lattermildt.

Skuffet

Carlsen er skuffet over egen plassering, til tross for at han kjempet seg tilbake etter en katastrofestart.

32-åringen forteller at en sur remis mot Praggnanandhaa i nest siste runde hadde påvirkning på motivasjonen.

Du kan se Jon Ludvig Hammers oppsummering av søndagens parti i videoen under:

– Jeg må innrømme at jeg var både sliten og demotivert etter i går. Eller innrømme... det var jo åpenbart, på bakgrunn av hva jeg sa og hvordan jeg følte meg, forklarer Carlsen til TV 2.

– Jeg sov litt dårlig og var ikke så veldig motivert. Det jeg kan si om partiet i dag, er at jeg spilte på «vinst», fortsetter han med et bredt glis.

Comeback spolert

Før Carlsens parti var avsluttet, hadde håpet om førsteplass i turneringen blitt spolert. Anish Giri, som lå et halvt poeng foran Carlsen før siste dag, vant sitt parti med hvite brikker.

Det ble dermed umulig for verdensmesteren å ta igjen Giri på sluttabellen.

Giris seier i Tata Steel Chess 2023 var etterlengtet. Nederlenderen har flere år vært nære å vinne turneringen, sist etter tap i omspill i 2021.

Nodirbek Abdusattorov, som lå i udelt ledelse de siste dagene, endte også på et sjokktap mot Jorden van Foreest.

Han mistet dermed ledelsen på siste spilledag, og ender turneringen likt med Carlsen på 8 av 13 poeng. Han ender likevel over Carlsen på kvalitetsberegning.