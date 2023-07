Maalen om uttalelsene: – La hodet på blokken

Svein Maalen erkjenner at han var svært offensiv da han overtok som Rosenborg-trener.

For nøyaktig en måned siden tok Svein Maalen over som Rosenborg-trener etter at Kjetil Rekdal fikk sparken.

Da han ble presentert som ny RBK-trener lovet han en umiddelbar forandring.

– Det vil være en bra endring. Rosenborg er en av de mest identitetssterke klubbene i norsk fotball knyttet til uttrykk og hvordan det spilles fotball.

– Det kan jeg veldig godt og jeg vet hvordan man skal angripe og hvordan vi skal prøve å spille fotball, sa han på pressekonferansen.



Ville ta identiteten tilbake

I den nyeste episoden av podkasten Fotballrådet er trønderen gjest. Der fikk han spørsmål om han gikk for offensivt ut da han tok over etter Rekdal.

– Det kan sikkert diskuteres. Det oppdraget jeg var gitt og som jeg selv villa ha, var å bringe klubben tilbake til en identitet som har vært litt visket ut over lengre tid, sier Maalen.

– Jeg valgte ganske bevisst å ha en offensiv kommunikasjon, det var fordi jeg ønsket å se en endring på kort tid. Og faglig så har det vært det, fortsetter han.

OFFENSIV: Svein Maalen valgte bevisst å ha en offensiv kommunikasjon da han ble RBK-trener. Foto: Ole Martin Wold

– La hodet på blokken



Han kan likevel forstå at flere reagerer på den offensive stilen når man ser på resultatene.

Rosenborg har tapt alle tre eliteseriekampene Maalen har ledet dem i.

– Jeg kan skjønne at hvermannsen tolker stor endring med å gå fra å tape en del kamper til å vinne masse kamper. Jeg er mer opptatt av den faglige endringen. Det mener jeg det har vært, sier han.

Men han innrømmer at han gikk svært hardt ut.

– Jeg la nok hodet litt på blokken ja. Og det vil jeg fortsette å gjøre.

– Det blir snakket mye om at vi ikke har gode nok spillere. Det får folk snakke om, det har ikke jeg tenkt å si. Jeg kommer til å ha troen på spillerne i Rosenborg til giljotinen ramler ned.