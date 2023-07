– Må være det verste som har skjedd med fotballen

Flere supportergrupper i Eliteserien protesterer mot VAR, men lederen i Norsk Toppfotball benekter at det finnes et VAR-problem.

Stabæk-supporterne forlot Nadderud i protest, idet kampen ble blåst i gang.

Et fullt bortefelt med Viking-fans buet da et mål scoret mot deres eget lag ble annullert.

I Sarpsborg brukte man dobbelt så lang tid på å dømme straffe som det ballen hadde vært i spill i forkant. Heller ikke Hamkam-supporterne jublet for at eget lag scoret på straffen.

Har norsk fotball et VAR-problem?

Ja, mener flere spillere og supportergrupperinger. Nei, mener styreleder i norsk toppfotball, som representerer klubbene.

Her forlater supporterne tribunen

– Helt forferdelig

– Det er det verste som har skjedd med fotballen siden det begynte må være VAR. Det er helt forferdelig, sier Haugesund-spissen Martin Samuelsen.



– Det er den bekymringen, fordi det må sjekkes og dobbeltsjekkes, men det begynner å bli en vane det og. Du kan ikke juble for tidlig i disse VAR-tider, mener Haugesund-trener Jostein Grindhaug.



Samuelsen fikk utlikningen sin mot Bodø/Glimt annullert etter en VAR-sjekk.

– Jeg får det jo svart på hvitt med bildene, men ja om det er verdt det da. Disse VAR-greiene er dritt. Folk blir jo livredde for å feire, sier han.

ANNULLERT: Haugesund jubler for 2-2-scoringen, før VAR-sjekken viste at det var offside. Foto: Mats Torbergsen

– Det er alt. Det er noe kunstig over det, det er sånn datamaskinopplegg. Fotball skal være mennesker, feil og følelser, mener haugalendingen, samtidig som han trekker fram at det ikke er noe å ta dommeren på i kampen på Aspmyra.

Korrekte avgjørelser

TV 2-kommentator Peder Mørtvedt mener at VAR fungerte godt i den 14. Eliteserie-runden.



– Det er typisk norsk å være mot alt som er nytt, og ny teknologi. Vi er mot EU, mot V-stil og mot skøyting på ski. Det er en del av folkesjela at vi protesterer mot alt, men så er det jo også sånn at noen ganger så funker jo ting, sier Mørtvedt.

Ifølge han rettet det opp flere kampavgjørende feil:

Henrik Udahl fikk korrekt straffespark mot Sarpsborg på stillingen 0-0.

Kasper Høghs 1-0-scoring ble korrekt annullert for hands mot Viking.

Martin Samuelsens utligning mot Bodø/Glimt fikk ikke stå, fordi han var i offside.

TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah er enig i at avgjørelsene ble riktige, men har et problem med straffen til Hamkam som tok tre minutter og 45 sekunder å avgjøre.

– Ja, de skal sjekke både om det er straffe og offside, men likevel. Jeg sitter her i studio med en skjerm som er åtte-ni meter unna, og må sitte og myse litt. Men da jeg kan se det på fem sekunder at det ikke er offside, og to sekunder at det er straffe, så skjønner ikke jeg hvorfor det er mange situasjoner som for de fleste virker åpenbare, men dommerne bruker lang tid på.

TOMT: Stabæks supportere gikk ved kampstart under eliteseriekampen i fotball mellom Stabæk og Viking på Nadderud Stadion. Foto: Terje Pedersen / NTB

– I den sammenhengen kan jeg veldig godt forstå at når du kommer som publikum på kamp, så synes du at VAR tar litt glede ut av opplevelsen, sier den tidligere Eliteserie-spilleren.

– Det sterkeste virkemiddelet



– Jeg synes at de som markerer er i sin fulle rett til å gjøre det, hvis de føler at det gjør kampene mindre kjekk å være på, sier Amankwah.



I Stabæk-supporternes uttalelse i forkant av protestene, var det nettopp den dårlige kampopplevelsen som ble trukket frem:

«VAR ødelegger gleden med å være supporter. (..) Dette koster oss engasjement. Det koster oss opplevelsen. Det gjør at det ikke er gøy å gå på kamp lenger.», står det.

– Å boikotte kampen er det sterkeste virkemiddelet vi har, uten å begynne med sabotasje. Noe vi ikke ønsker å gjøre, sier Bjørnar Posse Sandboe.



VAR-situasjon på overtid

Han forteller at de har god dialog med klubbledelsen, hvor også daglig leder Jon Tunold er åpent motstander av VAR.

– Klubbene har i realiteten makt til å gjøre noe med dette, sier supporterlederen.

Han håper at også andre klubbers supportere går i dialog med ledelsen om hva de ønsker.

– Har ikke et VAR-problem

Ifølge Cato Haug, styrelederen i Norsk Toppfotball (NTF) som representerer klubbene, så er det ikke noen utbredt VAR-misnøye blant klubbledelsene.

– Sett i lys av supporteraksjonene; har man et VAR-problem i norsk fotball?



– Nei, det har vi ikke. Det vil alltid være innkjøringsproblemer med noe slikt. Vi har fortsatt bare hatt det i tre-fire måneder, og det blir bedre og bedre, sier Cato Haug.



Han sier at klubbledelsene foreløpig «sitter stille i båten» når det kommer til VAR.

– IKKE ET VAR-PROBLEM:. Styreleder i Norsk Toppfotball Cato Haug avviser at norsk fotball har et VAR-problem. Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi kommer til å evaluere det etter sesongen, men det er viktig å huske på at det fortsatt er dommerne som bestemmer, hundre prosent. VAR er kun et verktøy de kan bruke for å gjøre det mer rettferdig, understreker styrelederen.



Supporterlederen i Stabæk sier at de foreløpig ikke har flere konkrete planer om protester, men:

– Vi gir oss ikke før VAR er borte fra norsk fotball. Jeg tror og håper flere klubber hiver seg på, sier han.