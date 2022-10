Må ta ut laget på feil grunnlag: – En hodepine

Når Eirik Myhr Nossum og co. skal ta ut Norges lag til VM i Planica, skjer det uten at løperne har gått VM-distansene i verdenscupen.

– Jeg synes ikke det er heldig, at 100 prosent av distanseløpene vi skal gå i et mesterskap, ikke gås i verdenscupen. Det synes jeg er problematisk, sier Eirik Myhr Nossum til TV 2.

Under vårens FIS-kongress ble det vedtatt at distansene i verdenscupen skal være like lange for begge kjønn.

Men selv om de nye distansene innføres fra første renn i verdenscupen, er distansene uendret under vinterens VM.

– Det blir nok en utfordring. Jeg vil ikke si at hele kortstokken må stokkes på nytt, men at vi kan få inn noen nye jokere, og kanskje vil komme til å se noen gamle jokere som ikke er like stabil, det tror jeg, sier landslagstreneren.

– En hodepine

Denne sesongen skal herrene gå de nye distansene 10 km intervallstart, 20 km Skiathlon og 20 km fellesstart i verdenscupen, mens de gamle distansene 15 km intervallstart, 30 km Skiathlon og 30 km fellesstart fortsatt gjelder i VM.

Det betyr at det vil bli begrensede muligheter til å bedømme langrennsløperne på de distansene de faktisk skal gå når det skal kjempes om VM-medaljer.

– Vi må kanskje bruke litt mindre adekvate skirenn, skirenn som gås på ikke så gunstige tidspunkt. Det er en hodepine Espen Bjervig, Arild Monsen, en eventuell ny fagsjef og jeg må ta, så får utøverne konsentrere seg om å gå fort på ski, sier landslagstreneren.

– Du skulle gjerne hatt ett eller to renn med samme distanser som i VM i løpet av sesongen?

– Ja, gjerne. Nå får vi jo det i NM, så vi får noen, men vi skulle gjerne hatt det i verdenscup, på det aller øverste nivået. Men jeg er ganske sikker på at de som går i VM, de er ganske gode, påpeker Myhr Nossum.

– Får sette opp et regnestykke

TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad, er klar på at det er distanse- og kapasitetsløperne på herresiden som er taperne når de nye distansene innføres.

– Det er ikke noe tvil om at 10 km kanskje setter større krav til kraftutvikling og hurtighet enn 15 km, men nå skal vi gå 20 km også, som er lengre igjen. Vi får sette opp et regnestykke og så får vi se hvem som har flest plusser til slutt, sier Myhr Nossum.

Til tross for at distansene vil være ulike gjennom sesongen sammenlignet med under VM, er det rennene i verdenscupen som kommer til å danne mye av grunnlaget for uttaket.

– Du må ha litt historie i bakhånd, men vinner du 10 km i verdenscupen, så er du ikke en rundingsbøye på 15 km. Er du i teten der, så nærmer du deg start i VM, avslutter landslagstreneren.