Må overbevise: – Avhengig av toppresultater

Om èn måned arrangeres VM på ski. Flere landslagsløpere er nødt til å prestere under helgens NM dersom de skal bli tatt ut til mesterskapet.

Flere landslagsløpere er avhengig av gode NM-resultater for å sikre VM-billett. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2.

Kampen om VM-billett er svært tøff for de norske langrennsløperne. En drøy måned før mesterskapet er det usikkerhet rundt formen til flere av våre antatt beste løpere.

Petter Skinstad og Petter Northug peker på hvilke utøvere som bør prestere under NM på Gjøvik denne helgen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

TV 2s langrennseksperter, Petter Northug og Petter Skinstad, har vurdert VM-mulighetene for landslagsløperne før NM. Et mesterskap som kan få mye å si for uttaket av den endelige VM-troppen.

– Naturlig å sette spørsmålstegn

De norske herrene har dominert verdenscupen denne sesongen, særlig på distanse.

Til VM skal Eirik Myhr Nossum og Arild Monsen ta ut 12 løpere. Langrennsepskertene mener at ni utøvere foreløpig bør være inne på laget.

Det er Johannes Høsflot Klæbo, Even Northug, Pål Golberg, Erik Valnes, Didrik Tønseth, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Sjur Røthe og Iver Tildheim Andersen.

Even Northug, Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg har alle levert så sterke resultater denne sesongen, at VM-billetten bør være sikret. Foto: Terje Pedersen

Northug og Skinstad peker likevel på at det fortsatt er mulig å gå seg ut av VM-troppen, selv om løperne har levert bra fram til nå.

– I praksis er det formsvikt eller dalende formkurve som kan sende disse ut av en VM-tropp. Tildheim Andersen vant 10 kilometer fri på Lillehammer før jul, men dersom han havner et stykke ned på listene i NM, bak sine tøffeste konkurrenter om en plass på 15-kilometeren i VM, er det et resultat som kan brukes mot han, sier Skinstad.

Iver Tildheim Andersen leverte en svært god VM-søknad da han vant sitt første verdenscuprenn på Lillehammer i starten av desember. Han er likevel nødt til å vise at formen er inntakt. Foto: Heiko Junge

Se en fullstendig oversikt over ekspertenes vurdering nederst i saken.

Samtidig trekker Northug og Skinstad fram tre løpere som er nærme en VM-plass, men som likevel bør overbevise denne helgen.

Det gjelder Håvard Solås Taugbøl, Sindre Bjørnestad Skar og Martin Løwstrøm Nyenget.

Martin Løwstrøm Nyenget etter 10km klassisk på Beitostølen. Foto: Caroline Simonsen/ TV2

– Det er naturlig å sette spørsmålstegn ved Solås Taugbøl og Løwstrøm Nyenget, som er tilbake etter henholdsvis strekkskade og covid-sykdom. Bjørnestad Skar gjorde enkelte kjempeetapper i Tour de Ski, men det er likevel usikkert hva han skal brukes til i VM, derfor er han avhengig av toppresultater også fremover, sier Northug.

De to løperne på elitelandslaget som i størst grad er avhengig av gode resultater i helgen heter Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen.

– Østberg Amundsen har levert i Skandinavisk Cup etter covid-sykdommen, men har ingen toppresultater i møte med den absolutte verdenseliten, sier Skinstad.

Emil Iversen skal uansett reise til VM i Planica, som regjerende mester på 50 kilometer, men trønderen vil ikke kunne gå flere distanser, dersom han ikke er en av 12 løpere som blir tatt ut i troppen. Foto: Terje Pedersen

– Iversen skal uansett til VM som tittelforsvarer på femmila, men er foreløpig et lite stykke unna plass i VM-troppen og muligheten til å gå flere distanser. Begge to er avhengige av toppresultater i NM.

Weng-søstrenes spesielle seiersritual

– Nødt til å levere

På kvinnesiden har det vært flere sportslige oppturer så langt denne sesongen. TV 2s eksperter mener at åtte løpere har levert så bra at de foreløpig bør være klar for VM.

Det gjelder Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Heidi Weng, Anne Kjersti Kalvå, Kristine Stavås Skistad, Ingvild Flugstad Østberg, Mathilde Myhrvold og Astrid Øyre Slind.

Tiril Udnes Weng ble nummer to sammenlagt i Tour de Ski, og har jevnt over levert strålende resultater denne sesongen. Det gjør at VM-billetten bør være sikret, dersom hun holder seg frisk. Foto: Terje Pedersen

Dersom alle disse blir tatt ut, og ikke går seg ut av troppen under NM, er det fire ledige plasser.

Anna Svendsen, Ane Appelkvist Stenseth og Silje Theodorsen er de tre som er nærmest å være kvalifisert, i følge Skinstad og Northug.

Silje Theodorsen har levert sine beste resultater i verdenscupen denne sesongen, og er en av løperne som er nærme en VM-plass, i følge TV 2s eksperter. Foto: Ernst A Lersveen / TV 2

– De tre har alle gått en rekke gode skirenn, men alle mangler de absolutte toppresultatene som sikrer dem en VM-plass. Her teller også formkurven inn, og de er nødt til å vise at både formen og resultatene peker i riktig retning, sier Northug.

De kvinnelige eliteløperne som i størst grad er avhengig av å levere et godt NM er Ragnhild Haga, Helene Marie Fossesholm, Marte Skaanes og Julie Myhre.

– De som er lengst unna er Julie Myhre som sleit med sykdom før sesongen, Helene Marie Fossesholm som trenger tid på å finne tilbake til form og overskudd, i tillegg til Marte Skaanes og Ragnhild Haga som knapt har gått skirenn etter covid-sykdommen. Disse fire damene er rett og slett nødt til å levere så gode resultater i NM at det ikke finnes noen tvil om at de bør til VM, sier Skinstad.