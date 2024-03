Må kutte i sportslig satsing – flytter inn i lokaler som er seks ganger så dyre

– Kostnad på kontorleie har økt fra 390.000 kroner til nesten 2,5 millioner. Hvorfor ble det slik?



– Det har hele tiden vært planen at NCF skulle flytte fra lokalene i Vøyenenga til sidebygget til Velodromen i Langenga når dette ble ferdigstilt. Dette har ligget som et premiss i bygge- og flytteprosjektet hele tiden. Denne kontrakten ble inngått i mars 2020, og på dette tidspunktet var det ønskelig med en langsiktig og forutsigbar avtale, også med tanke på forventet vekst og ekspandering ifm velodromen og framleie.

– Ser man i ettertid at avtalen ikke var god, eller mener forbundet at dette er en god avtale?

– NCF har etablert Velodromen i Asker sammen med Asker Kommune som et kompetansesenter for Sykling i Norge. Arealene NCF har leiet i sidebygget som NORDR Eiendom AS eier i dag, er et viktig element i det som i sum skal være et kompetansesenter for sykling. Leiekostnad pr. kvadratmeter er konkurransedyktig hensyn tatt til beliggenhet og kvalitet. I dette bygget er NTG -u lokalisert sammen med Læringsverkstedet idrettsbarnehage og i tillegg skulle NRG-U inn, men regjeringen ved statsråd Brenna endret kriteriene for støtte, slik at denne skolen ikke fikk starte opp. Poenget er at disse leietakerne er komplementære til Velodromanlegget og utviklingen av dette. I tillegg til velodrom, er anlegget et fleridrettsanlegg som i tillegg til sykkel, rommer alt fra fekting til håndball og paraidretter er også på veg inn.

– De lokalene som NCF har leid i sidebygget og som henger sammen med Velodromen og som omfattes av den leieavtalen det stilles spørsmål ved, har en tydelig bestemmelse som sier at NCF kan fremleie hele eller deler av det arealet leieavtalen omfatter. Poenget med dette arealet er å sikre rom for leietakere som sammen med Cykleforbundet kan utvikle og forsterke den virksomheten NCF og NCK AS skal drive. Det kan være fysioterapeuter, andre private helseforetak, sykkelrelevante firmaer eller også OLT som har vært forespurt. I den krevende perioden vi har vært inne i de siste to årene, har det foreløpig ikke materealiset seg konkrete avtaler, men arbeidet pågår kontinuerlig og vi har fortsatt ambisjoner om at det arealet som er ut over det NCF selv trenger, snart vil syde av aktivitet og understøtte forbundets arbeide for hele sykkel-Norge.

– Hittil har store deler av arealet vært leiet av Veidekke som nå leier her frem til sommeren 2024 og som etterlater seg kontorinnredning i lokalene av meget god kvalitet, som en del av leien. At lokalene nå er møblert bør gjøre terskelen lavere for leietakere å gå inn.

– Svaret på spørsmålet er med andre ord at i et 15 års perspektiv så er dette en riktig og god avtale, men når dagens leietaker flytter ut av de arealer vi selv ikke trenger, er det viktig å jobbe for å få inn de leietagerne vi ønsker for å lykkes best mulig med hele konseptet i Langenga. Som mange andre kunne vi ha ønsket oss vind i ryggen og ikke i front, men det er nå vi må jobbe godt og beholde troen på at satsingen er riktig til tross for den krevende perioden vi er inne i nå.

– Dette skjer samtidig som forbundet står i en nedbemanningsprosess, sportsavdeling må kutte med 2.750.000 kroner, og økonomien er trang. Har dere forståelse for at folk reagerer på denne avtalen?

– Det stemmer at NCF er inne i en omfattende gjennomgang av organisasjonen og måten vi rigger den på både organisatorisk og økonomisk. Det er krevende tider for frivilligheten og idretten i Norge nå, og NCF er intet unntak. Etter et sterkt negativt resultat i 2022, har vi klart å snu dette mye grunnet tydelige grep rundt bemanning, aktivitet og økonomi, og ikke alle grep vil gi synlige resultater på kort sikt. Vi, som alle andre, er nødt til å sette tæring etter næring, og da unngår vi ikke kutt til sportslig aktivitet heller, selv om vi i det lengste har prøvd å skåne denne delen av aktiviteten. Ved en forbedring på framleie vil dette bildet endre seg raskt.

– Hvorfor ble ikke avtalen styrebehandlet eller behandlet på tinget?

– Saken ble behandlet under sak 6 A, på forbundstinget på Sola den 6.-7. mars 2020, og leieavtalen mellom NCF og NCK AS ble inngått på bakgrunn av følgende vedtak: Forbundsstyret, som generalforsamling til NCK AS, gis fullmakt fra Forbundstinget 2020 til å inngå de nødvendige avtaler for få gjennomført prosjektet, under forutsetning av finansiering i KLP med garanti fra Asker Kommune. Vedtaket på Forbundstinget var énstemmig, og «nødvendige fullmakter» ble i flg. protokollen gitt. NCF’s styrevedtak ble fattet, og leiekontrakt utarbeidet i hht dette. Det vises også til protokoll fra styremøte i NCF 26/3-2020, sak 4F. Leiekostnadene er behørig nevnt i årsregnskaper, årsberetninger, fellesmøter og på Forbundsting.