– Må ikke glemme hvor de kommer fra

– Skal vi ha verdens beste alpinister, må vi også ha verdens beste sportslige opplegg. Og det koster penger, sier Arild Olsen.



TV 2 snakker med alpintreneren på telefon fra Pitztal i Østerrike, der han er på treningsleir med elever fra toppidrettslinjen på Trysil VGS. Han har vært en sentral figur i alpinmiljøet i lang tid, og sto blant annet som øverste ansvarlig for NM i Trysil tidligere i år.

Sønnen, 22 år gamle Alexander «Sander» Steen Olsen, fikk sitt store gjennombrudd i verdenscupen forrige sesong og er av mange spådd å bli Norges neste store alpinstjerne.

– Fjoråret gikk over all forventning. Han tok raskere skritt enn det som var målet. Det var fantastisk, forteller far Olsen, som legger til at målet for neste sesong er at «Sander» etablerer seg i første startpulje, både i slalåm og storslalåm.



ALPINPAPPA: Alpintrener- og far Arild Olsen (t.h) kaster seg inn i alpinkonflikten. Sønnen Alexander «Sander» Steen Olsen fikk sitt store gjennombrudd forrige sesong, men ønsker selv ikke å mene noe om uenighetene rundt markedsrettigheter. Foto: Privat

– I ferd med å slå sprekker



Men opptakten til ny sesong har vært preget av utenomsportslig støy.

Nå ønsker Olsen å si ifra etter flere medieoppslag rundt konflikten mellom alpinlandslaget, frontet av Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde, og Skiforbundet den siste tiden.



Han er klar på at han snakker på vegne av seg selv og understreker at sønnen ikke ønsker å ytre seg eller mene noe om denne saken.

– Det virker som om lagkulturen, som har vært så sterk i mange år og nærmest blitt et kjennetegn for Norge, er i ferd med å slå sprekker.



Olsen viser til NRKs artikkel der flere landslagsalpinister sa de var skuffet over Lucas Braathens bilder iført J. Lindeberg-klær, en direkte konkurrent av hovedsponsor Helly Hansen – og Aleksander Aamodt Kildes påfølgende utsagn til samme kanal der han sa at han «ikke synes noe om at det klages anonymt i media».

– Utøvere som ikke er like attraktive for sponsorene, gikk ut anonymt for å si hva de mener. Det viser at det ikke er sikkert at alle er like ivrige etter å stå i denne saken.



Han er klar på at han føler Skiforbundets side av saken ikke er kommet godt nok fram i mediedekningen, og peker videre på rekruttering og det faktum at Skiforbundet nå sitter med store sponsoravtaler av lengre varighet som de må forholde seg til.

– På den ene siden er det lett å skjønne at utøvere som er attraktive for sponsorer ønsker å utnytte det i en kort idrettskarriere, men de må ikke glemme hvor de kommer fra; at de selv en gang var unge, fremadstormende alpinister i Skiforbundets sportslige opplegg, betalt av Skiforbundets sponsorer, sier Olsen, som videre sier at «landslagsmodellen står på spill».

Han legger likevel til at Skiforbundet ville være tjent med at grenseskillet hva angår bransjeeksklusivitet ble tydeligere.

Braathens far: – Ingen har konfrontert ham

Lucas Braathens manager og far, Bjørn Frölich Braathen, sier til TV 2 at den anonyme misnøyen fra lagkamerater har vært vanskelige å forholde seg til for sønnen.

– Fordi ingen har konfrontert ham med det. Han skulle ønske de kunne adressert det til ham i en direkte samtale, istedenfor å gå skjult ut i media. Men her har folk forskjellige ståsted, og vi har respekt for at folk har ulike meninger om dette.

En uttalelse fra Norges Skiforbunds lovutvalg vinteren 2022 ga utøverne full seier i en strid om bilderettigheter. Der står det at utøverne og NSF må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes bilderettigheter i kommersielle avtaler.

Nå venter utøverne på at partene skal forhandle fram en ny landslagsavtale i tråd med den ovennevnte uttalelsen.

– Alt handler om å gi og ta som et fellesskap. 100 prosent. Men det står svart på hvitt hva vi har rettigheter på som individuelle idrettsutøvere. Når man selv vinner saken, og ingenting skjer. Da føler man seg lite respektert, sa Lucas Braathen selv til TV 2 nylig.

Både han og Aleksander Aamodt Kilde har gjort klart at de på ingen måte er misfornøyde med landslagets sponsorer, men at de ønsker et klarere skille mellom når de er landslagsutøvere og privatpersoner, samt bedre dialog og kommunikasjon ved inngåelse av nye sponsoravtaler.

Det er bare to uker til den TV 2-sendte sesongstarten i Solden.

