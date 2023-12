Lyn rykket opp til OBOS-ligaen

Lyn er tilbake på nivå to for første gang siden klubben ble slått konkurs.

Hødd-Lyn 1-2 (1-5 sammenlagt)

Lyn sikret seg et formidabelt utgangspunkt med 3-0 i hjemmekampen, og fullførte jobben på Color Line Stadion i Ålesund lørdag.

Ole Breistøl ga hovedstadsklubben en drømmestart med scoring før ti minutter var spilt.

Da var det et helt fjell å bestige for Hødd, og de kom aldri noe nærmere enn 1-4 sammenlagt. Helt på tampen knuste Henrik Elvevold det siste som var av håp for de blåkledde.

Dermed er det Lyn som skal spille i OBOS-ligaen neste sesong.

– Det er så sinnsykt deilig. Vi har kjempet så lenge nå – helt til 2. desember. Det er helt fantastisk. Det er så godt jobbet av gutta, sier Lyn-spiller Håvard Meinseth til TV 2 etter kampen.

Hovedstadslaget rykket ned fra toppdivisjonen i 2009. Året etter ble klubben slått konkurs og degradert til 6. divisjon.

Siden har Lyn hatt en rekke tunge sesonger nedover i divisjonssystemet, men nå har de fått seg en kraftig opptur.

Hødd rykker ned til 2. divisjon.

