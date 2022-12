Vipers forlenger med to av stjernespillerne sine. – Viktige grunnsteiner for fremtiden til laget, sier TV 2s håndballkommentator.

Katrine Lunde (42) forlenger med Vipers Kristiansand.

– Det er en fantastisk klubb som fremdeles satser stort. Så lenge jeg får kabalen til å gå opp hjemme, så vil jeg være med, sier Lunde til TV 2.

Lunde forteller at motivasjonen fortsatt er stor for å spille håndball.

– Vi får lure oss unna skaderr. Motivasjonen er der virkelig, ellers hadde jeg ikke valgt å fortsette.

42-åringen har spilt for blant annet Győri ETO KC, Rostov-Don og Viborg. I 2016 vendte hun snuten hjem og signerte for Vipers.

Hun har de siste årene vunnet Champions League med Vipers og i årets Rema 1000-liga er de så langt ubeseiret etter syv serierunder.

– Hun har et fantastisk håndballhode. Hun har lysten der og i Vipers får hun mulighet til å få noen pauser. Det er en stor fordel, sier TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli.

FORLENGER: Katrine Lunde forlenger med Vipers. Foto: BERNADETT SZABO / REUTERS

Også russiske Anna Vyakhireva (27) har forlenget sin kontrakt. 27-åringen kom til klubben i sommer og signerte da en ettårskontrakt. Nå er den forlenget med to år.

– Det er en klubb med gode ambisjoner som allerede har vunnet Champions League to år på rad. Jeg vil være en del av det. Jeg fant ikke en grunn til å ikke bli, sier Vyakhireva til TV 2.

Hun gir lagvenninnene mye av æren for at hun fortsetter.

– De er fantastiske spillere både på og utenfor banen. De er mye av grunnen til at jeg velger å bli.

Og spesielt Lunde var en viktig faktor.

– Jeg lyver hvis jeg ikke sier at hennes signering var viktig for at jeg valgte å fornye. Hun er en levende legende og det er en ære å få spille sammen med henne.

FORLENGER: Anna Vyakhireva forlenger med Vipers. Foto: SUSANA VERA /REUTERS

Den russiske landslagspilleren har ikke vunnet Champions League før, og Bredeli tror det er grunnen til at hun velger å fortsette i Kristiansand.

– Vipers er ikke den klubben som betaler mest, men sulten etter Champions League seier er stor. Og der har Vipers gode muligheter, sier Bredeli.

Vyakhireva selv er også klar på at det ikke er pengene som lokker henne til Vipers.

– Jeg er ikke en person som løper etter penger. Jeg ser på resultater først og fremst, og jeg tror det er gode muligheter her for meg.

Vipers trener Ole Gustav Gjekstad er enig i at de ikke er den klubben som betaler mest

– Det er klart det er noen klubber som betaler langt mer. Men samtidig så synes jeg vi ser at flere klubber begynner å strupe litt mer inn på lønnsbudsjettetet.

Gjekstad selv har valgt å ikke forlenge kontrakten med Vipers, og etter sesongen er han ferdig som trener for klubben. Likevel er han godt innvolvert i det som skal skje fremover.



– Det er to ekstremt viktige signeringer. Katrine er fru Vipers på mange måter og det sender sterke signaler til andre spillere som enten vil komme til klubben eller skal vurdere å bli.