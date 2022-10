Lundby tilbake: – Det var deilig

Det ble fjerdeplass for Maren Lundby i konkurranse-comebacket under NM. Nå er hun klar for verdenscupen etter nesten to år pause.

COMEBACK: Maren Lundby tilbake i konkurranse for første gang på nesten to år under NM i Midtstubakken. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– Det var deilig. Det gikk litt som forventet, men jeg er fornøyd med begge hoppene. Jeg forventet ikke noe kjemperesultat her i dag.

Det sier Maren Lundby etter comebacket under hopp-NM lørdag.

Det endte med en fjerdeplass med 281,3 poeng, og hopp på 94,5 og 95,5 meter.

– Jeg kjente litt på nervene, så det var deilig å få det gjort og jeg synes det har vært stigning gjennom hele dagen i dag.

Over 500 dagers pause

– Alt i alt er jeg fornøyd, og tenker dette skal gå bra fremover, sier Lundby.

Hopp-NM på plast i Midtstubakken i Oslo lørdag er første konkurranse for 28-åringen siden hun som første kvinne tok VM-gull i Oberstdorf i 2021.

– Jeg kjenner at jeg er litt rusten i konkurranseforberedelser og litt den tanken man kjenner før man skal hoppe, hvordan man håndterer det presset. Så man må jobbe litt med seg selv, men det er fint å få trening i det før verdenscupen neste helg og det som skjer resten av vinteren. Så jeg tenker det er bra for meg.

Jobber fortsatt med vekt

Siden VM-gullet i 2021 har hoppesset tatt over ett år pause fra sporten. Lundby sto over forrige sesong fordi hun ikke ønsket å gå gjennom en uansvarlig vektnedgang.

VM-GULL: Maren Lundby med gullmedaljen etter hopp stor bakke for kvinner under VM på ski i Oberstdorf i 2021. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Det har vært mye trening og hard jobbing, jeg skal ikke legge skjul på det. Så det føles ekstra godt nå å kjenne at man er på rett vei og at det nærmer seg at man kan være med å kjempe helt i toppen igjen. Jeg er kjempefornøyd med innsatsen jeg har lagt ned og gleder meg til å komme tilbake.

Hyllestene strømmet inn etter Lundbys åpenhet rundt problemene, som hun også delte i boken «Et møte med Maren».

– Teknisk så stemmer det ganske bra nå. Jeg jobber fortsatt med prosessen rundt det med vekt og sånt, som jeg fortsatt mangler litt på. Men innen en måned eller to håper jeg å kunne være med å kjempe helt i toppen.

Kvinneladslagets trener Christian Meyer er svært fornøyd med Lundbys comeback.

– Det er veldig bra gjennomført. Spesielt førstehoppet var bra, med litt tyngre forhold på det andre.

Kommende helg braker det løs med verdenscupåpning i Wisla i Polen.

– Jeg reiser til Wisla og håper å levere gode hopp der. Resultatmessig har jeg ingenting å forvente, men jeg håper å få til gode hopp og kanskje noen verdenscup-poeng, sier Lundby.

Også treneren mener det ser positivt ut foran verdenscupen.

– Det lover godt for Marens del. For alle dem som forventer topp-plasseringer så gjør det jo ikke det, for vi vet dette vil ta litt tid. Men nå er vi i hvert fall i gang, og det er vi kjempefornøyde med sier Meyer.

Og han legger ikke skjul på at det er fint å ha Lundby tilbake i konkurranser.

– Det er kjempegøy for oss som har sett henne stått på sidelinja i godt over 500 dager. Det er helt nydelig å se at gleden er tilbake og at hun er klar til innsats. Og at hun hopper såpass bra på ski i tillegg, det er en helt fantastisk følelse.

Men hva som er målet for sesongen gjenstår å se.

– Det er mye som kan skje i løpet av en sesong. Som hun har sagt selv er hun fornøyd med topp 15 i starten, og det støtter jeg henne i, sier Meyer.

Kvinnenes kongepokal

Vinneren av den første kongepokalen i kvinneklassen ble Thea Minyan Bjørseth med 292,5 poeng og hopp på 96,5 og 94 meter.

Lundby er svært fornøyd med at også kvinnene nå får kongepokal.

– Det er jo på tide da. Vi har ropt etter det lenge, og nå er det mange utøvere med og et høyere nivå enn noen gang - så jeg synes det er fortjent at det er en dame som får kongepokalen nå.

Andreplassen gikk til Anna Odine Strøm (289 poeng) og tredje til Silje Opseth (288.2 poeng).

Daniel-André Tande var best av herrene og tok hjem NM-gullet i hopp i normalbakken lørdag. Marius Lindvik ble nummer to i Midtstua. Kongsberg-hopper Tande fikk 289,5 poeng etter svev på 101,5 og 102 meter. Han var 2,9 poeng foran Marius Lindvik. Sølvvinneren landet på 105 og 99,5 meter.