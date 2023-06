Lukaku tenker på én ting når han hører Haalands navn

HYLLER HAALAND: Romelu Lukaku er mektig imponert over Erling Braut Haaland. Foto: Paul Childs/Reuters og Erik Monrad-Hansen / TV 2

Romelu Lukaku smiler når spørsmålet om Erling Braut Haaland kommer opp.

TV 2 møter Inters stjernespiss før lørdagens Champions League-finale mot jærbuen og Manchester City.

– Han er klar til å ta det siste steget og dominere verdensfotballen, mener Lukaku.



– Hva er det første du tenker på når du hører navnet hans?



– Mål, sier Lukaku.



FINALEKLAR: Romelu Lukaku og Inter skal opp mot Erling Braut Haaland og Manchester City i Istanbul lørdag. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– Noe man sjelden ser

Haaland har utrolige 52 mål på 52 kamper denne sesongen.

– Han vet hva han vil, og han er veldig god til det han holder på med. Han og laget har vært en perfekt kombinasjon, sier Lukaku.

– Jeg er glad for at det kommer opp enda en spiss, for da blir det større konkurranse mellom oss, fortsetter Chelsea-eiendommen.

Lukaku, som har 14 mål på 36 kamper i alle turneringer denne sesongen, er mektig imponert over Haalands sult etter scoringer.

– Det er noe man sjelden ser. Vi hadde Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, og Haalands sult etter mål ligner på deres, mener Lukaku.



– Fotballens fremtid

Lukakus spisspartner Edin Dzeko mener Inter må tenke på å forsvare seg mot hele Manchester City-laget, ikke bare Haaland.

– Han er fotballens fremtid sammen med noen flere. Det har han vist denne sesongen, sier Dzeko til TV 2.

Den tidligere City-spissen er glad for at Haaland valgte gamleklubben.

– Da vet jeg at City kommer til å vinne mange trofeer nå og i fremtiden. Når jeg ser ham, ser jeg en som er så sulten etter mål. Det er noe fantastisk ved ham, sier Dzeko.

Inter endte på tredjeplass i Serie A denne sesongen.