Lucas Braathens Red Bull-avtale: – Vil flytte på industrien

Se slalåm i Schladming tirsdag på TV 2 Direkte og TV 2 play fra kl 17:00!



– Jeg kan ikke tro at jeg står her i dag med denne muligheten. Det er helt uvirkelig, og jeg er fortsatt i gledesrus, sier Lucas Braathen.

Fredag presenterte alpinkometen samarbeidet med Red Bull på sin Instagram. Lanseringsbildene ble tatt to dager i forveien med TV 2 på slep i østerrikske Hinterreit.

Hokksund-gutten er i støtet om dagen. Søndag kjørte 22-åringen ned til sin tredje strake pallplass i verdenscupen i legendariske Kitzbühel.

I SIGET: Lucas Braathen svever på en rosa sky om dagen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 Les mer I SIGET: Lucas Braathen svever på en rosa sky om dagen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2 Les mer

– En omfattende avtale

Red Bull-avtalen føyer seg inn i rekken av uvirkelige opplevelser det siste halvåret.

– Som 12-åring satt jeg foran YouTube-skjermen i utallige timer å så på Red Bulls videoer. Det var dette som gjorde at jeg startet med idrett, for jeg var egentlig ingen idrettsgutt som liten. Mitt eneste mål var å bli den personen jeg så på videoene deres, forteller han.

Braathen sier prosessen mellom ham og Red Bull har vært lang.

– Det er en omfattende avtale. Man gir mye, og får mye. Det gjøres ikke over natten, og det har vært viktig for meg å kunne gi den verdien jeg mener jeg har til brandet. Jeg ville ha en unik avtale. Ikke bare være nok et navn på listen. Nå står jeg her med en avtale jeg er kjempefornøyd med.

LANG PROSESS: – Jeg ville ha en unik avtale, forklarer Braathen. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Varm velkomst

22-åringen er ikke den eneste fra alpinlandslaget som er sponset av energidrikk-giganten.

Norges beste slalåmkjører gjennom tidene, Henrik Kristoffersen, ønsker Braathen hjertelig velkommen til Red Bull-familien.

– Det gleder meg veldig. Vi satt på samme fly sammen etter Wengen og pratet om det. Det er alltid fint å ha med Lucas, gliser Kristoffersen til TV 2 på pressetreff i Kitzbühel – før han hastet videre til nettopp ny Red Bull-shoot med Braathen.

Her er noen av Red Bulls egne bilder fra lanseringsshooten med Braathen:

PROFIL: – Jeg ville ikke bare være nok et navn på listen, forklarer 22-åringen. Foto: Samo Vidic / Red Bull Content Pool Les mer

Red Bull-avtaler og Norges Skiforbund har vært tema flere ganger i nyere tid. Selv havnet Kristoffersen i retten da han ville promotere Red Bull på hjelmen, men fikk nei av forbundet.

– Men det har aldri vært betent mellom Red Bull og Skiforbundet. Det handlet om utøvere som ser at verden forandrer seg, og at utstyrssponsorer ikke er det samme som før, sier Kristoffersen.

Alpinsjef Claus Ryste er glad på Braathens vegne.

– Vi friga flasken til utøverne i vår. Dette er en veldig god avtale for Lucas, sier Ryste.

HET: Braathen har blitt et hett sponsorobjekt etter sin inntreden i alpinsirkuset. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Tilbake til 70-tallet?

På TV 2s spørsmål om hva avtalen innebærer, svarer Braathen at noe av særpreget med den er at den ikke kommer til å basere seg like mye på hans prestasjoner som skiløper.

– Jeg har lyst til å gi andre verdier. Verdier til kreative konsepter som kan skape momenter man kanskje aldri har sett før. Det kan være YouTube-videoer og fysiske eventer. Det er slike ting jeg vil gjøre, for jeg har aldri sett det i alpint. Red Bull tillater meg å gjøre det, og jeg håper vi kan realisere noe av dette. Vi vil flytte litt på industrien, forteller han åpenhjertig.

Braathen er fascinert av 70- og 80-tallet. For ham var det skisportens gylne æra, hvor utøverne var vel så mye rockestjerner som skistjerner.

– Er dette et ledd i å ta alpinsporten tilbake til 70- og 80-tallet?

– Ja, det er litt de taktene der. Det hadde vært kult å tatt det den veien. Det å flytte på sporten hadde vært fett, avslutter Braathen og smiler.