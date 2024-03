Lucas Braathen bryter tausheten: – Føler på glede og kjærlighet

Tirsdag erfarte TV 2 at Lucas Braathen kommer til å gjøre comeback som alpinist for Brasil på torsdag.

Nå snakker 23-åringen ut om valget.

– Jeg føler på glede og kjærlighet. Det betyr mye å representere Brasil i en ny sport, for meg er det veldig stort. Jeg er veldig glad for å kunne representere landet mitt, sier Braathen i et intervju med brasilianske O Globo.

Braathen har brasiliansk mor, men er avhengig av at Norges Skiforbund frigir lisensen hans til det brasilianske forbundet for å kunne representere det søramerikanske landet i konkurranse.



– Jeg vokste opp med å spille fotball i gatene i São Paulo med mine søskenbarn og venner, så for meg er dette riktig.

– Det viktigste for meg er å bringe brasiliansk kultur, dans og følelser til sporten. For meg er det viktig å vise miljøet at du kan være en annerledes person og fortsatt være én av de beste. Jeg vil vise at sport er for alle, og det skal jeg gjøre ved å representere Brasil, sier han.

HAR FUNNET TILBAKE GLEDEN: Lucas Braathen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Braathen befinner seg i Østerrike, hvor 23-åringen skal holde pressekonferanse torsdag.

– Jeg liker virkelig den brasilianske kulturen. Det er en spesiell følelse når jeg er med familien og mine venner. Det er en annen type glede og livskvalitet, sier Braathen.

Tidligere lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde møtte Braathen nylig i Innsbruck hvor de snakket om Brasil-valget.

– Det er synd for norsk skisport at han ikke velger å komme tilbake til oss, men samtidig er det også et tegn på at noe kanskje må endres, sa Kilde til TV 2.



Bestevenn og tidligere lagkamerat Atle Lie McGrath svarte kontant på spørsmål fra NRK om han tror det kan bli aktuelt for Braathen å trene med det norske laget igjen:

– Nei. Aldri igjen, sa McGrath.

Det var 27. oktober i fjor høst at Braathen sjokkerte Idretts-Norge med å fortelle at han la opp.

Beslutningen ble tatt etter det han mente var «ekstremt respektløs behandling» fra Norges Skiforbund i forbindelse med markedskonflikten utøverne står i med forbundet.

Skiforbundet vil ikke svare på saken før etter pressekonferansen torsdag.

