LSK herjet mot bunnlaget: –Alltid deilig

Lillestrøm – Aalesund (5–1)

– Det er alltid deilig å score mål og vinne, sier tomålsscorer Thomas Lehne Olsen.



Det var høy temperatur på Åråsen da Lillestrøm tok imot Aalesund.

Med seier mot bunnlaget AaFK minsker LSK forskjellen opp til Brann og Tromsø som står med like mange poeng på tredje- og fjerdeplass, og ligger med like mange poeng som Molde med en kamp mindre spilt.

– Det blir en ganske rolig tempo i kampen etter vi blir en mann mer. Vi gjør det ganske bra og kontroller kampen og vinner komfortabelt, sier Lehne Olsen.



LSK lå under allerede etter elleve minutter etter scoring av Isaac Atanga (23), men det tok ikke lang tid før hjemmelaget snudde kampen.

Ylldren Ibrahimaj (27) utlignet etter halvtimen spilt i første omgang og scoret sitt første mål for sesongen.

Bare ni minutter senere snudde hjemmelaget det med Vetle Skjærviks (22) første scoring i Lillestrøm-drakten og det første Eliteseriemålet på to år.

– Dette viser en bra moral og kultur i laget. Det er viktig å vinne. Det er deilig. Jeg gir blanke katta i personlige resultater så lenge vi får tre poeng, Fantastisk gjeng og fantastisk publikum. Det er nydelig og trepoenger, sier kaptein Gjermund Åsen.

– Jeg synes ikke vi hadde helt kontroll på kontringsspillet deres, men vi fikk det til etter hvert også fikk vi til et bra balltempo, sier hovedtrener Simon Mesfin og fortsetter.

– De fikk en mann utvist, og det påvirker selvfølgelig kampen, men vi fortsetter å male på og kommer til mange målsjanser. Da vinner vi fortjent.

Rødt kort snudde kampen

Allerede etter 23 minutter fikk AaFK-spiller Amidou Diop rødt kort da han bommet totalt på klareringen og fullførte sparket, som gikk opp i halsområdet til Thomas Lehne Olsen.

– Ingen tvil om det kortet, sa TV 2s kommentator Espen Ween.

– Amidou er litt uheldig og bommer på ballen. Beinet strekker seg litt opp og LSK-spilleren krummer litt med hodet. Det går an å si at det var farlige spill og gi gult kort. Dommerne har sikkert full kontroll på reglene, sier AaFK-trener Christian Johnsen til TV 2 etter første omgang.

– Jeg kan se nå at jeg var seint ute. Jeg er på en måte enig, men jeg mente det ikke, sier Amidou Diop til TV 2 da han blir vist situasjonen.

Fått skryt

Onsdag ble det klart at daglig leder i klubben, Simon Mesfin vil lede LSK de neste kampene.

– Det er bestemt at vi kjører samme trenermodell mot Aalesund og Haugesund. Jeg var åpen med styret om at jeg skulle være nådeløst brutal hvis jeg så at det ikke lønte seg for klubben å stille med samme modell i kamp nummer to, sa Mesfin til Romerikes Blad onsdag.



Lillestrøm som har stått i mye medieoppslag etter at Geir Bakke valgte å gå til Vålerenga, har vunnet de to siste kampene etter at Bakke gikk til Vålerenga.

Det med 2-1-seier over Rosenborg og 4-2-seier over Sandefjord.

Etter seieren mot Sandefjord søndag, fikk den midlertidige hovedtreneren skryt av Ruben Gabrielsen og sammenlignet han med Tom Lund.