LSK-Bakke henter assistent fra eliteserierival

Marius Bøe er ny assistenttrener i Lillestrøm.

De var sammen i Sogndal, da Eirik Bakke var sjef der.



Nå forenes de to kameratene igjen.

Det er nå bekreftet at 42-åringen fra Balestrand blir innlemmet i trenerteamet på Åråsen. Det betyr at Bøe forlater Aalesunds FK halvannet år før kontrakten hans går ut der.

Aktuell som hovedtrener

FARVEL TIL AAFK: Marius Bøe var midlertidig hovedtrener i AaFK i seks eliteseriekamper på forsommeren. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Marius Bøe kom til AaFK i desember og han startet sesongen som assistenten til Lars Arne Nilsen. Da sistnevnte fikk sparken i mai tok Bøe over som midlertidig hovedtrener og ledet laget i seks eliteseriekamper (1-1-4). Han var i finaleheatet til jobben som permanent sjef på Color Line stadion, men den gikk til Christian Johnsen og Bøe fortsatte da i sin opprinnelige stilling.

Hans siste kamp på AaFK-benken ble dermed oppgjøret mot nettopp Bakke og Lillestrøm (1-1) før landskamp-pausen.

Stol-lek i AaFK

Etter det TV 2 erfarer har Lillestrøm kjøpt Marius Bøe ut av kontrakten med nedrykkstruede AaFK, som hadde varighet ut 2024. Eirik Bakkes opprinnelige avtale med Lillestrøm er ut denne sesongen. Det er dermed ikke utenkelig at dette er et signal om at den kan bli forlenget, og at et fortsatt trenerliv i eliteserien har vært med på å påvirke valget til Bøe - som var assistenten til Bakke i Sogndal fra 2015-2017 og 2020-2021.

Tidligere Hødd-trener Sindre Eid, som nå leder AaFK-akademiet, blir ny assistent til Christian Johnsen ut sesongen.