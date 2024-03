Youssef Idrissi sendte en bønn til politikerne på TV 2. Han bad om at ungdommene fikk beholde tilbudet sitt i Manglerudhallen. I dag kom gode nyheter.

–Det er supert at vi nå kan holde åpent, sier Idirissi som er instruktør i Manglerudhallen.



FORNØYD: Youssef Idrissi er glad for at tilbudet forlenges Foto: Gorm Røseth / TV 2

TV 2 fortalte i helgen om det populære tilbudet på Manglerud i Oslo. Hver helg kan ungdom de komme til Manglerudhallen for å spille fotball eller bare være sosiale. Et sted å være aktive eller bare henge. Opp til 160 ungdommer fant veien til hallen både fredag og lørdag kveld.



Da TV 2 møtte byrådsleder, Eirik Lae Solberg lovet han handling. Nå kommer det også penger på bordet.

Flere betaler for gildet

Et spleiselag har gått sammen om å sikre ungdommene et tilbud frem til mai.



–Jeg er veldig glad for at OBOS, idrettslaget, og et enstemmig bydelsutvalg på Østensjø har tatt utfordringen min på strak arm og blitt med på spleiselaget. Derfor kan Manglerudhallen holde åpent allerede førstkommende helg, og hver helg frem til mai, sier byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg (H)

LOVER PENGER: Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg lover at byrådet skal bidra Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Sammen har de fire aktørene bidratt med 155.000 kroner for å sikre driften frem til mai.



Det er ikke nok

–Vi er positive til de politiske tiltakene, men det viktigste for oss er OBOS som har vært den mest aktive aktøren i dette prosjektet, sier daglig leder i Manglerud kunstgresshall, Rune Molberg.

OBOS har bidratt med tre millioner kroner for å holde fem haller åpne på kveldstid fredag og lørdag. Avtalen var at de skulle finansiere vinterhalvåret.

Men på Manglerud mener de behovet er vel så stort på våren og sommeren. At ungdommene trenger et tilholdssted.

– Dette er noe av det aller viktigste vi kan gjøre for ungdommen i samfunnet. Vi leser jo nyhetene mange ganger, og vi ser jo at det er aktiviteter og ting som peker i feil retning. Da er det her motvekten: Å kunne gi dem et tilbud, et sted å være, så de slipper å henge gatelangs på en fredags og lørdagskveld, sa fotballtrener i Manglerud Star, Kim Mathisen til TV 2.

DETTE ER MOTVEKTEN: Kim Mathisen er trener i Manglerud Star og mener tilbudet er avgjørende for ungdommen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Men foreløpig er det ingen som ønsker å finansiere tilbudet sommertid.

– Vi hadde håpet å få en bevilgning frem til september. Men vi er takknemlig for disse ukene og jobber videre for å få dette til å bli et heltids tilbud. Nå er det flere som ikke bare er interessert i å spille fotball, men et sted å være, sier Molberg.



Youssef Idrissi er tydelig på at disse månedene er vel så viktige for ungdommene.

–Dette løser ikke hele situasjonen. Problemene blir de samme i mai, juni, august og september, sier han.



Håper byrådet innfrir

OBOS har ikke utelukket en finansiering fra høsten, men har påpekt at det er på tide at politikerne tar et større ansvar for å sikre ungdomstiltaket de mener er med på å redusere de sosiale kostnadene i kommunen.

POPULÆRT: Manglerudhallen er godt besøkt fredag og lørdag kveld Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det er viktig at det ikke stopper til sommeren. Gode krefter må jobbe sammen slik at vi kan sikre en mer permanent løsning fra høsten, sa Lae Solberg til TV 2 da han ble presentert for tilbudet.

På Manglerud håper de byrådslederen holder ord.



–Vi håper byrådet kan bidra til at vi kan sikre ungdommene et forutsigbart og langsiktig tilbud også fra høsten. Jeg føler de er positive, sier Molberg.