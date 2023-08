Love Andersson (24): – begynte å trene på grunn av kroppspress

Oslo, juni 2022:

«Kom igjen! Én til! » ropes det.

«Den har du!»

«Opp, opp, opp!»

Mange personer er samlet i en sirkel for å heie.

En muskuløs mann henger fra armene i to treningsringer. Han er i baris for å slippe unødvendig vekt.

Bare én repetisjon til så har han klart det han har jobbet dedikert mot i åtte måneder.

«JAAA! JA!» brøler han.

VERDENSREKORD: Love Andersson går inn i sin siste repetisjon før han tar Guinness-rekorden i flest antal repetisjoner Ring Muscle-Ups uten stopp. Foto: Ulrik Lyng

– Da jeg kom inn i den siste repetisjonen brøt jeg løs med alt av følelser. Jeg bare skrek det jeg hadde fordi det var ikke noe jeg trodde jeg skulle få til selv, sier Love Andersson til TV 2 og legger til:



– Har du opplevd adrenalin før, så kan du gange det med ti.



Bærumsgutten hadde skrevet seg inn i rekordbøkene til Guinness.

BESTEVENN: Andersson hentet hunden Kaylo for noen uker siden. Han skal bli med på treningsreisen videre. Foto: Celina Magnussen / TV 2

– Det var kroppspress

Det var ikke styrketrening i seg selv som gjorde at Andersson begynte å jakte på verdensrekorder. I tenårene var det en helt annen grunn som fikk han i gang.

– Jeg har alltid vært minst og svakest i alle mulige settinger tidligere i livet. Det var kroppspress som gjorde at jeg startet å trene.



Fordi han var den spinkleste av kompisene ble han dyttet inn i skap og tullet med. Den lille gutten fra Bærum kunne ikke gjøre så mye tilbake.

JOBBER MED TRENING: Love Andersson er utdannet som PT. Han hjelper folk med å nå treningsmålene sine. Foto: Celina Magnussen / TV 2

– Når det er «kompismobbing» så er det gøy, men samtidig ikke det. Du kan ikke vise så mye at det ikke er gøy. Det var på sitt såreste minuttene etterpå, hvor du faktisk føler deg litt mobbet av vennene dine. Det går over, helt til det skjer en gang til da.

På et tidspunkt fikk Andersson nok. Som 17-åring begynte han å bygge muskler for å hindre at det skulle fortsette.

Han prøvde seg på vanlig styrketrening, med øvelser som benkpress, markløft og knebøy, uten å lykkes noe særlig.

– Jeg hadde jeg hørt at det var øvelsene du måtte gjøre, men jeg hadde ikke noe naturlig fremgang på de. Jeg visste heller ikke så mye om øvelsene.

For Andersson var det kroppsvekttrening som skulle vise seg å være nøkkelen. Etter en workshop med en proff egenvektsutøver ble han blåst av banen. Dette var noe for ham.

– Jeg ble motivert. Kroppspress var det som startet det, men så fant jeg ganske fort glede i trening, forteller Andersson og legger til:

MYE TRENING: Det blir mange harde treningsøkter med tunge vekter. Foto: Celina Magnussen / TV 2

– Det er ikke sånn at kroppspress har ført meg hit hvor jeg er i dag, men det gjorde at jeg satte i gang.

I dag er situasjonen derimot litt annerledes. Det er en annen tone hvis han møter på dem, fortsetter han.

– Nå tuller de ikke med meg, nå har de respekten for meg. Det er synd at jeg måtte hit for å få den respekten og at man ikke bare kan være greie med hverandre.

– Det er en morsom «fuck you» om man kan si det.

Tok rekorden fra kompisen

I fjor sommer ble 24-åringen verdensrekordholder i å ta flest antall repetisjoner i øvelsen Ring Muscle-Up uten stopp.

Med sine 21 repetisjoner la Andersson listen for en ny verdensrekord.

For å nå målet sitt la han ned åtte måneder med dedikert arbeid - hvor han trente opp til fire timer om dagen, seks dager i uken.

– Hvis du skal slå en verdensrekord så må du være villig til å dedikere livet ditt til det. Det er en verdensrekord av en grunn, du skal slå den som allerede er best, forteller han.



Videre forteller 24-åringen at verdensrekorden får en helt annen mening med en gang man får Guinness-stempelet.

– Det som er kult er at det blir veldig offisielt. Da betyr den plutselig veldig mye mer, og den får mer verdi. Da blir det med en gang mye større å fortelle at du har en verdensrekord. De fleste kjenner til Guinness-boken fra barndommen.

STOLT: Guinness-diplomet er Andersson svært stolt av. Den har fått en helt spesiell plass i hjemmet, sammen med andre meritter. Foto: Celina Magnussen / TV 2
SPESIELLE: Ringene som Andersson brukte da han tok Guinness-rekorden. Foto: Celina Magnussen / TV 2
CALISTHENICS: Andersson konkurrerer i Street Workout, som er kroppsvektstrening i utendørs park. Foto: Celina Magnussen / TV 2
GUILTY PLEASURE: Love Andersson trener alltid i morsomme sokker. De har han mange par av. Foto: Celina Magnussen / TV 2

Andersson ble inspirert til å prøve seg på Guinness-rekorden etter at han hadde hjulpet vennen sin, Simen Uriansrud, med å ta rekorden året før.

– Etter han klarte rekorden så dro jeg hjem og gjorde et forsøk for å se hvor mange jeg klarte. Jeg hadde ikke gjort så mange Ring Muscle-Ups før, men jeg klarte ti repetisjoner.



Det var først da han bestemte seg for å prøve seg på rekorden.

– Jeg begynte å jobbe for det. Akkurat ett år senere, på samme dato, så tok jeg den fra han, sier Andersson og ler.

– Jeg er blitt hekta

Andersson sier seg ikke fornøyd med bare en verdensrekord. Han syns at opplegget med å ha en verdens- og Guinness-rekord er såpass gøy at han nå har lyst på flere.

MOTIVERT: Love er klar for å jakte på en ny verdensrekord. Foto: Celina Magnussen / TV 2

– Du kan si at jeg er blitt hekta ja! Nå har jeg sett meg ut en Pullup-rekord som handler om å gjøre maks antall repetisjoner opp til brystet på ett minutt.

Rekorden ligger på 36 repetisjoner. For å slå den må Bærumsgutten klare minst 37 repetisjoner i løpet av ett minutt.

– Har du troen?



– Ja! Jeg har troen på at jeg kan ta den, sier han bestemt.