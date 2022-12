Lotta Udnes Weng imponerte – tok sin første pallplass

FØRSTE PALLPLASS: Lotta Udnes Weng i mål som nummer to i sprintfinalen på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen / NTB

Sveitsiske Nadine Faehndrich vant sprinten foran Lotta Udnes Weng. Finske Johanna Matintalo tok den siste pallplassen.

Det var Lotta Udnes Weng sin første pallplass i verdenscupen.

– Det er veldig deilig. Livets første pallplass. Den har jeg ventet lenge på, sier 26-åringen fra Nes til TV 2.

Tiril Udnes Weng endte som nummer fire, mens Kristine Stavås og tsjekkiske Tereza Beranova havnet på henholdsvis femte- og sjetteplass.



– Det er gøy. Jeg unner Lotta det mer enn noe annet. Jeg skulle ønske hun tok seieren når det var så nærme. Det får bli en annen gang, så skulle jeg også gjerne vært med opp på pallen med hun, sier tvillingsøster Tiril.



– Det er veldig gledelig. Lotta har sett søstera si ta flere pallplasser. Den første pallplassen for Lotta gir selvfølgelig en "boost" av motivasjon. I tillegg til selvtillit om at hun vet at hun kan være med søstera si, sier landslagstrener Stig Rune Kveen.

Norsk seier lar vente på seg

Den norske trioen Tiril Udnes Weng, Kristine Stavås Skistad og Lotta Udnes Weng så alle sterke ut i semifinalene og tok seg til finalen.

Men i finalen klarte ikke de norske skijentene å hamle opp med Faehndrich, som også vant sin pulje i både kvart- og semifinalen.

De norske langrennskvinnene har fortsatt til gode å ta en verdenscupseier denne sesongen.

– Jeg er fornøyd med laginnsatsen. Vi har tre i finalen og Maria Melling i semifinalen, så selv om det ikke ble seier så må vi bare jobbe på videre, fortsetter Kveen.

FORNØYD: Landslagstrener Stig Rune Kveen var fornøyd med laginnsatsen, til tross for at det ikke ble seier i kvinnesprinten. Foto: Terje Pedersen

Det var totalt elleve av de norske skijentene som tok seg videre fra prologen, men kun fire av dem havnet i semifinalene.

Saken oppdateres!