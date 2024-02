Løpenerden

– Jeg er en nerd, sier Gilje Nordås til TV 2 og smiler.

Også elsker han å løpe. Så mye at treneren må holde ham igjen. Ofte.

Det er det som er det store paradokset med Narve Gilje Nordås. Når det kommer til trening, så er tall og matte plutselig helt uinteressant.

I SPANIA: Nordås på langtur i Granada. Foto: Per Tho Angell

TV 2 møter han før ukas langtur i Granada på høydeopphold i Spania.

– Har du klokke med GPS? spør han, og lyser opp når svaret er «ja».

– Du skjønner. Jeg hater å løpe med klokke, men jeg får kjeft av treneren hvis jeg løper mer enn de 20 kilometerne jeg skal. Så da får du passe på, ler han.

Nordås sin jobb er å løpe rundt 190 kilometer i uka – og han elsker det.

– Problemet er at når du har løpt 20 kilometer, så har du bare lyst til å løpe mer, sier han, mens farten går i «bedagelige» 15 kilometer/t.

– Dette er restitusjon, gliser han.

Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Hadde bestemt seg for å slutte

I fjor slo han gjennom med et brak. Tok bronse i VM, og ble kåret til årets gjennombrudd på Idrettsgallaen.

Det de færreste vet er at han hadde bestemt seg for å slutte, og det er ikke lenge siden.

Etter skuffelsen på 5000 meter i EM i august 2022 var han utrøstelig.

TV 2 fant han sittende alene på en benk bak Olympiastadion. Han var helt i kjelleren. Ville ikke snakke.

Etter en stund kom sportssjef Erlend Slokvik og trener Gjert Ingebrigtsen løpende til.

– Det er ikke liv laga. Det er bare å gi seg, bare og slutte, sa Gilje Nordås da.

Slokvik ristet på hodet.

– Nei, nei, nei. Du snublet jo.

Nordås hadde prøvd å styre farten i feltet fra front, men etter et lite uhell et par runder før mål var det slutt. Han stivnet totalt, og ble til slutt nummer 17. Knust og ydmyket av løpere som på papiret skulle være langt svakere.

– Jeg synes det var tøft gjort, sa Gjert Ingebrigtsen.

Men Nordås lot seg ikke trøste.

UHELL: Narve Gilje Nordås (delvis skjult) holdt på å falle ut av finalen på 5000 meter i EM 2022. Foto: Lise Åserud, NTB

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– Nei, men det skal ikke koste så mye.

Jærbuen husker seansen godt. Han nikker når han får se opptakene til TV 2. Det er første gang han ser videoklipp av den for han bekmørke kvelden i Sør-Tyskland.

– Dette var nullpunktet, sier han, og rister på hodet før han legger til:

– Jeg vurderte faktisk helt seriøst å slutte etter det løpet, sier han.

Nedturen var så stor.

Han så ikke verdien i å trene så mye, bare for å bli ydmyket av 16 mann i et EM.

– Jeg klarte ikke å komme meg ut av døra

Da han kom hjem fra München løp han ikke på tre dager. Det er lenge til Gilje Nordås å være.

– Jeg løp ikke en meter. Jeg klarte bare ikke å komme meg ut av døra. Jeg hadde null motivasjon. Det var liksom helt tomt, forteller han.

25-åringen tar en liten pause.

– Så begynte jeg sånn smått gradvis opp igjen, og fant etter hvert tilbake til gleden med treningen.

VILLE BLI MOSJONIST: Da oppkjøringen til 2023-sesongen var i gang, så Gilje Nordås fortsatt på seg selv som mosjonist. Men bare 10 måneder senere tok han en sensasjonell bronse i VM på 1500 meter. Foto: Annika Byrde

Men 17.-plassen i EM satt i veldig lenge. Spesielt mentalt.

– Spørsmålet var om at jeg skulle gidde å satse hvis dette var det som kom ut av det. Jeg trodde jeg hadde gjort alt som skulle til for å lykkes. Det er ganske brutalt, og det sier jo litt om toppidretten, sier han.

Usikkerheten varte lenge. Selv etter sesongpausen på tre uker var han usikker på om han kom til å satse for fullt. På starten av høstoppkjøringen i 2022 løp han bare for å holde seg i form. Som mosjonist.

Men plutselig snudde det.

– Noen ganger kan det være greit å nullstille. Det viser jo bare hvor store kontrastene er i toppidretten, sier Nordås.

Grunnrisset i treningen var det samme som før. Gilje Nordås deler gladelig hovedrammene for hvordan han trener i sesongoppkjøringen.

Vintertrening: Mandag: To rolige økter, med noe varianter han vil holde hemmelig på kvelden. Tirsdag: Dobbel terskel. Fart og lengde på intervallene varierer ut fra om økta er inne, eller ute. Farten er også lavere i høyden. Onsdag: Samme som mandag. Torsdag: Dobbel terskel. Samme som tirsdag. Fredag: To rolige økter. Lørdag: Bakkeintervaller. Søndag: Langtur 20 km. Sone 1. Fart, 15 km/t. Totalt ca 190 kilometer – avhengig av farten på de ulike intervallene.

Men det var flere viktige endringer som åpenbart var med på å optimalisere opplegget:



Systematisk høydetrening med tre lange opphold i Sierra Nevada.

Han var mer disiplinert med å følge programmet til punkt og prikke.

Han fikk tettere daglig oppfølging av trener Gjert Ingebrigtsen.

– Det er klart. Treningsmessig ble det nok litt bedre. Og når du kontinuerlig holder deg frisk i fem år i strekk, så har du litt å bygge på. Så da bare bygger du, og bygger du, og bygger du, smiler han.

Ser én tydelig forskjell

Også høydetreningen ble for første gang satt i system.

– Når man reiser tre ganger for å trene i høyden i fire uker, så blir det nesten tre måneder. Ved inngangen til sesongen 2023 stod jeg egentlig ganske likt rent fysisk som året før.

LANGTUR: Ukas langtur går langs grusveier og plantefelt i utkanten av Granada. Foto: Per Tho Angell

Dette er en ting Narve Gilje Nordås har tenkt mye på, og mener er både interessant og viktig.

– Første løpet i fjor var egentlig ganske identisk med tiden fra 2022.

Han mener det ikke var så mye rent fysisk som tilsa at han skulle få den enorme framgangen han endte opp med å få.

I 2022 gikk det bare nedover utover sesongen. I 2023 snudde pila oppover.

Nordås peker på hodet sitt.

Han er hellig overbevist om at det er hans mentale styrke som virkelig er den store forskjellen på 2022-Narve og 2023-Narve.

– Man trenger kanskje litt stang inn fra starten. Så tar du to sekunder i neste løp, og så blir du enda to sekunder bedre i løpet etter det igjen. Og plutselig løper du 3,29 på Bislett, sier han.

Det er akkurat som om han snakker om en annen person enn seg selv når han snakker om rekordløpet under Bislett Games.

Kanskje er det fordi det fortsatt føles litt uvirkelig på mannen som i mange år omtalte seg selv som talentløs.

– Det er pinlig

Selv om han var langt bak suverene Jakob Ingebrigtsen i mål, viser bildene fra den magiske junikvelden alt om hva det betydde å løpe under 3.30 – som den andre nordmannen i historien.

Men når han får se videobildene av tårene som renner, så rødmer han.

– Ååh. Det er pinlig. Jeg er en mann fra flateste Jæren, og det å vise følelser står ikke i høysetet hos oss, humrer han.

Men det å bryte 3.30-grensa gjorde han nesten til en ny mann.

Selvtilliten vokste. Under et år tidligere var han på nippet til å legge opp, men over natta var han plutselig i verdenstoppen i en øvelse han egentlig ikke drev med.

Da åpnet slusene seg.

– Hadde du forestilt deg at det kunne skje da du satt der utenfor Olympiastadion i München?

– Nei, nei. Det var ikke snakk om å løpe under 3.30. For meg var det helt fjernt. Ingenting så mulig ut for meg på det tidspunktet.

– Betyr det at det som skjedde med deg er vel så mye mentalt som fysisk?

– Ja, definitivt. Du kan jo være ekstremt god fysisk, men når du kommer i den konkurranse-settingen tror jeg det handler mer om å få gode opplevelser.

NY MANN: Plutselig begynte Narve Gilje Nordås å vinne løp. Her fra 3000 meteren i Trond Mohn Games i fjor. Foto: Geir Olsen

For han har opplevd følelsene i begge enden av skalaen.

– Med en gang du får en dårlig opplevelse, så gleder du deg ikke til konkurranse. Du har tapt på forhånd, understreker 25-åringen.

Kjente seg ofte utladet på start

Derfor konkurrerte han mye i 2023. Rett og slett for å få mengdetrening i det å løpe konkurranser.

– Det var liksom min akilles. På trening stod jeg ikke tilbake for noen i verden, men da jeg kom til konkurranse var jeg milevis bak.

Han grudde seg innimellom til løp, og kjente seg ofte utladet da han stod på startstreken. Selv om alle fysiske tester viste at formen var bra.

Men til slutt snudde den negative spiralen.

Med de gode resultatene endret også det negative tankesettet seg.

KONKURRERTE MYE: Narve Gilje Nordås (t.h) side om side med Ull/Kisas Henrik Hanssen under NM 2023. Foto: Geir Olsen/NTB

– Hver gang jeg står på en startstrek nå, så ønsker jeg å være der. Jeg merker at det er nerver der, men det er gode nerver, sier 25-åringen.

Selvtilliten er markant bedre.

Han har dessuten fått seg kjæreste, ny leilighet, og har en helt annen stabilitet i livet enn før. Løpingen er ikke lenger alt. Den er fortsatt viktig, men han har også andre ting i livet som betyr mye.

LØPE-PAR: Narve Gilje Nordås med kjæresten Oda Andersen Lundeby. Foto: Per Tho Angell

Spør man Nordås om målsettingene for sesongen 2024, nevnes det medaljer i annenhver setning.

Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

MEDALJEHÅP: Narve Gilje Nordås. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Målet er å ta medalje i både innendørs-VM, EM, og OL.

– Det å løpe 3.29 var fint det. Men nå innser man jo at det absolutt ikke er taket. Så hvorfor ikke springe fortere enn det, og hvorfor ikke sikte høyere enn bronse i mesterskap? spør han retorisk.

For å komme dit må han altså legge bak seg nesten 200 kilometer hver uke fram til OL i Paris i starten av august.

Studerer ved siden av løpingen

Samtidig som han forbereder seg til OL finner 25-åringen også tid til studier. Han studerer data, og interesserer seg spesielt for kunstig intelligens.

Men selv om han elsker tall, er han ikke interessert i treningsvitenskap.



– For meg er trening en helt pragmatisk sak. Jeg ser ikke på det som vitenskap. Tanken har aldri slått meg på å lage grafer over laktatmålingene mine. Det er helt uinteressant, sier han.

Det høres jo litt rart ut når det kommer fra en mann som akkurat har proklamert at han elsker tall og matematikk.

– Mennesker er jo ikke roboter, så jeg tror ikke du kan forutsi noen ting som helst basert på hva du gjør på trening. Nettopp fordi du har denne X-faktoren som sitter inne i hodet, sier han, og legger til:

– Og det er grunnen til at både jeg og Gjert (Ingebrigtsen jour.anm) er veldig pragmatiske når det kommer til trening.

PRATSOM: Skravla går på langtur i Granada. Foto: Per Tho Angel

At det han sier kanskje vil provosere en håndfull idrettsforskere bryr han seg ikke om.

– Jeg tror det er mange veier man kan gå for å nå sine mål. Og hvis folk vil bruke vitenskap i større grad, så får de gjøre det for å komme frem til sitt resultat. Men vi har i hvert fall funnet vår metode, understreker han.

– Det er kanskje noen forskere som gjerne vil ha tak i dine treningsdata for å forske litt på dem?

– Nei, den deler jeg ikke med så mange andre.

– Den ligger kun på din datamaskin?

– Den ligger kun på min data, ja. Om noen vil så kan de noen gjerne hacke seg inn i den. Alt ligger på Google disk for de som lurer på det. Det er bare å prøve, ler han.

– Jeg mangler jo litt på den sosiale intelligensen

Når jærbuen snakker om data blir latteren brått litt mer nerdete.

Etter idrettskarrieren drømmer han om å bli dataingeniør. Målet er at masteren skal leveres i løpet av året.

Gilje Nordås er mer stolt enn flau over å definere seg selv som en typisk skoleflink nerd.

– Ja, det er bare positivt det. Jeg mangler jo litt den sosiale intelligensen. Det er jo et veldig tydelig tegn på at du er en nerd, humrer han.

Foto: Bildbyrån/Montasje: Fredrik Blekstad

Selvinnsikt har han.



25-åringen føler seg rett og slett mer komfortabel i selskap med xér, yér, nuller, og entall – enn i selskap med folk.

– Når folk begynner med small talk, da sliter jeg.

– Føler du deg noen ganger misforstått på grunn av dette?

– Ja, absolutt. Det er sjelden noe ondsinn i det jeg sier. Kanskje kan det være ironisk humor med litt brodd i. Men jeg føler at enkelte kan oppfatte meg som mer krass enn det jeg mente å være, sier han.

6. august går finalen på 1500 meter i OL. Narve Gilje Nordås tenker allerede på det løpet under hver eneste treningsøkt.

Drømmescenarioet er klart som krystall. Det minner om et filmmanus.

Løpenerdens ultimate hevn.

– I det scenarioet er det jo ikke bare det å vinne, men at du også distanserer de andre på oppløpet. Det er langt bak til neste mann, sier han og legger til:

– Men det blir nok mer i drømmen enn i realiteten.