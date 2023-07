– Liverpool vil gå for Serie A-profil

Jürgen Klopp vil forsterke lagdel, mens Manchester United og Bayern kan ende opp i budkrig. Her er tirsdagens fotballrykter.

Football Insiders skriver at Torino-midtstopper Perr Schuurs har tiltrukket seg oppmerksomhet fra Liverpool. Nederlenderen skal ikke være en spesielt dyr forsterkning for Jürgen Klopp og co.



Ifølge Sky Sports Tyskland-journalist Florian Plettenberg skal Manchester United snuse på Fiorentinas midtbanespiller Sofyan Amrabat. Det er ikke kommet noen bud, men samtaler har funnet sted.



Også Bayern skal være interessert i marokkaneren.

James Ward-Prowse rykket ned med Southampton, men ser ikke ut til å ta turen ned en divisjon. West Ham håper å kjøpe midtbanespilleren for rundt 275 millioner kroner, men han kan fort bli dobbel så dyr, skriver Daily Mail.

Ifølge The Mirror nærmer Tottenham seg signeringen av Wolfsburg-forsvarer Micky van de Ven. Han er ventet å koste rundt 340 millioner kroner.

Matt Dohertys kontrakt med Atletico gikk ut i sommer, og nå kan det bli aktuelt med en retur til Wolverhampton, melder TeamTalk.

Donny van de Beeks dager i Manchester United virker å være talte. Både Nottingham Forest, Wolverhamtpon og Crystal Palace er interessert, hevder 90 min.

Newcastle vurderer å kvitte seg med Allan Saint-Maximin for å få råd til Harvey Barnes. Klubber i Saudi-Arabia skal være interessert, rapporterer The Telegraph.

Ryktene rundt Bernardo Silva fortsetter. Al-Hilal i Saudi-Arabia har gitt Manchester City klar beskjed om at de er klare til å betale over 800 millioner kroner for portugiseren, melder CBS Sports.

The Independent skriver at PSG leder kappløpet om den franske spissen Randal Kolo Muani.

Lazio-midtbanespiller Sergej Milinkovic-Savic har i en årrekke vært fast inventar på ryktebørsen, og nå ser det ut til at det blir en overgang. Nå er det derimot ikke snakk om en engelsk klubb, men Al-Hilal for rundt 463 millioner kroner, rapportert Goal.