Liverpool-stjernen: – Var virkelig i sjokk

DELER: Virgil van Dijk føler seg bra om dagen. Her fra et tidligere intervju med TV 2. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Virgil van Dijk og Liverpool har fått en sterk sesongstart. Merseyside-klubben leder Premier League før Arsenal møter West Ham torsdag kveld.

I midtforsvaret virker det som kaptein Virgil van Dijk har funnet tilbake til storformen.

– Ting går veldig bra igjen, jeg føler meg sterk, sier van Dijk i et stort intervju med den nederlandske storavisen AD.

Skjelt ut av legender

Men det har ikke bare vært positiv omtale om Liverpool-stjernen i år. I hjemlandet har han blitt kritisert av tidligere landslagsprofiler for manglende lederegenskaper.

– Han bråker, men sier ingenting, freste Marco van Basten ifølge avisen etter en kamp mot Gibraltar i mars.

– Han tar ikke noe ansvar, fulgte Ruud Gullit opp.

Selv forteller van Dijk at han vet godt om han har spilt en bra eller dårlig kamp.

– Slik vet man om kritikk er berettiget, men det hender også at kommentarer hovedsakelig er ment for en reaksjon, sier nederlenderen.

– KAN ØDELEGGE: Virgil van Dijk lar seg ikke prege av kritikk. Foto: Richard Sellers

Før VM i Qatar glefset van Dijk tilbake til van Basten og sa at legenden aldri var positiv. I etterkant angret han på reaksjonen.

– Var i sjokk

I det ferske intervjuet deler den profilerte forsvareren om hvordan kritikk kan prege humøret.

– Hvis kritikken er intens og negativ, kan den ødelegge deg som idrettsutøver. Trikset er å håndtere det bra – og jeg er ganske fornøyd med hvordan det har gått, spesielt de siste månedene, sier van Dijk.



Liverpool endte på en sur femteplass i 2022/23-sesongen.

– Da det ikke gikk så bra forrige sesong, individuelt og med laget, var jeg virkelig i sjokk. Jeg hadde aldri opplevd dette før. Samtidig var jeg alltid veldig sikker: Dette er midlertidig.

Det fikk 32-åringen rett i. Nå drømmer han om et sterkt EM i Frankrike med Nederland etter et «skuffende» VM i Qatar.

– Jeg måtte stå over forrige EM på grunn av kneskaden. Derfor er det viktig for meg med et bra mesterskap. Jeg kan ikke vente, sier van Dijk.