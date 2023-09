Liverpool-stjerne slaktes: – Vi liker det ikke

Se Nederland - Hellas på TV 2 Play torsdag fra klokken 20.30.

Nederlenderen ble klar for Liverpool fredag, og skulle etter planen rett på samling med U21-landslaget.

Midtbanespilleren skulle slutte seg til troppen mandag, men dukket ikke opp, og prioriterer trening med sin nye klubb.

Det får U21-sjef Michael Reiziger og landslagssjef Ronald Koeman til å reagere.

– Jeg liker ikke valget han har tatt, det har jeg sagt til ham. Når du spiller for et landslag, et land, må du spille med hjertet, og ikke bare med tanker om hva som er best for deg selv, sier Reiziger på en pressekonferanse mandag ifølge De Telegraaf.

– Det er viktig for meg at han ønsker å være her. Jeg kjenner Ryan og han er godt likt, men han har tatt et feil valg, fortsetter Reiziger.

– Du kan se på det som en straff

Han er usikker på fremtiden til midtbanejuvelen på U21-landslaget.

– Det er en spiller med mye kvalitet, men han er også ung, og unge spillere gjør mindre gode valg. Jeg håper at han lærer av dette, sier Reiziger.

21-åringen står allerede med elleve kamper for A-landslaget, men etter lite spilletid i hans forrige klubb Bayern München har han blitt flyttet til U21-landslaget.

REAGERER: Nederlands landslagssjef Ronald Koeman. Foto: Christophe Ena

Gravenberch spilte for landslaget i sommerens U21-EM, men har nå altså valgt å prioritere trening med sin nye klubb Liverpool.

I mai gjorde Bayer Leverkusen-spiller Jeremie Frimpong det samme, og blir nå straffet for dette.

Det samme kan skje med Gravenberch.

– Vi er ikke fornøyd med at Ryan Gravenberch ikke vil spille for landet sitt. Vi liker ikke at spillere nekter å spille for U21-laget. Nigel de Jong har snakket med Jeremie Frimpong om dette. Han ønsker fortsatt å spille for oss, men vi har bestemt at han ikke er med i troppen, sier landslagssjef Ronald Koeman ifølge ESPN.

– Du kan se på det som en straff. Jeg mener du er pålagt å spille for landet ditt, fortsetter Barcelona-legenden.

Videre påpeker landslagssjefen at det bare er spillere som stiller opp for U21-laget som kan ta steget til seniorlaget.

Gravenberch kom ikke tidsnok til Liverpool til å spille mot Aston Villa lørdag, men fikk arbeidstillatelse til å trene med laget samme dag.

Overgangssummen for den tidligere Ajax- og Bayern-spilleren ligger på en totalpakke opp mot 500 millioner kroner.

