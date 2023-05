BIRKELAND (TV 2): Søkertallene til norske folkehøgskoler synker. Liverpool-linjen på Folkehøgskolen Sørlandet kjemper nå en innbitt kamp for å overleve.

Dette året har linjen hatt en pause, men fremdeles samles skolens Liverpool-supportere seg på «Mini-Anfield» for å få med seg favorittlagets kamper.

Fra høsten av kan det være helt slutt på tilbudet, som vakte stor oppmerksomhet da det så dagens lys for fire år siden.

For andre år på rad synker søkertallene til norske folkehøgskoler, og Liverpool-linjen på Folkehøgskolen Sørlandet er ikke unntatt utviklingen.

– Det ligger mye kraft i det

– Det er sårt. Dette året var det for få søkere, så skolen valgte å ikke opprettholde tilbudet. Men vi satser på nytt til høsten, og håper å treffe på nye elever og Liverpool-supportere, forklarer Frode Lindtveit.

FOLDER HENDENE: Linjelærer Frode Lindtveit håper å beholde tilbudet til alle med hjertet i Beatles-byen. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Linjelæreren oppfordrer søkere med YNWA-sympatier til å søke.

– Tilbakemeldingene vi har fått er at det har vært en kul og spennende opplevelse. Elevene sier at de har lært mer enn de visste om historien til Liverpool, og hatt kjempefine turer. Så trekkes også felleskapet frem. Det ligger mye kraft i det som man kan bygge videre på.



Det store høydepunktet

Totalt koster det 129.400 kroner å gå på linjen ett skoleår, men gjennom Lånekassen har man mulighet til å søke om stipend på deler av beløpet.



MINI-ANFIELD: Her ser elevene alle Liverpools kamper på TV. To ganger i løpet av skoleåret reiser linjen over på «ekte» Anfield. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Torstein Sørensen og Kasper Steinnes var elever ved linjen forrige skoleår. I år er de stipendiater på skolen, og forteller om et lærerikt år de aldri ville vært foruten.

– Anfield var det store høydepunktet, sier Sørensen, og får støtte av makkeren sin:



– Å reise med gjengen man hadde bodd med i over et halvt år var veldig, veldig gøy. Det var det vi hadde sett fram til så lenge, helt siden første skoledag.



I tillegg til fokuset på Liverpool, trener elevene på linjen tre til fire ganger i uken. På timeplanen er det også lagt inn tid til å dykke dypere i Liverpool som by og dets historie.

LIVERPOOL-FANS: Torstein Sørensen (til venstre, i svart genser) og Kasper Steinnes (t.h) var elever ved linjen forrige skoleår, og er nå stipendiater på folkehøgskolen. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Det beste året i mitt liv



– Når jeg sier at jeg har gått på Liverpool-linjen, er det noen som stusser. De synes det høres rart ut, og jeg kan for så vidt si meg enig i det, sier Steinnes og smiler.



Nå håper de to stipendiatene at unge Liverpool-entusiaster kjenner sin besøkelsestid. De lover en opplevelse for livet.

– Dette er den eneste Liverpool-baserte linjen i Norge, og står igjen som det beste året i mitt liv hittil. Og det kommer det til å være en stund, sier Sørensen.



– Søk i vei! Vi har fortsatt ledige plasser. Dette er det mange der ute som ikke burde gå glipp av, avslutter linjelærer Lindtveit.