Liverpool-helter vekker harme: – Nitrist

– Jeg er veldig spent på kunngjøringen. «Go» Saudi-Aarabia 2034, sier Henderson i et klipp som er lagt ut i sosiale medier.

«Utrolig å tenke på at den elleve år lange ferden mot et fotball-VM på hjemmebane kanskje allerede har startet for noen av de unge spillerne mine. Den harde jobben starter nå», skriver Steven Gerrard i et innlegg på Instagram.

Komiker Rasmus Wold, som har hatt en podkast om Liverpool, sier at han har mistet fotballinteressen sin drastisk de to siste årene på grunn av sportsvasking.



Han er ikke imponert over de tidligere Liverpool-kapteinene.

– At Gerrard og Henderson støtter Saudi-Arabias søknad, er nitrist og ødelegger ettermælet deres totalt, melder han til TV 2.

– De var store helter for mange. Men der skar det seg allerede da de dro dit for å jobbe og fungere som levende reklameplakater for et totalitært regime. VM-støtten er bare strøsselet på softisen, mener Wold.

REAGERER: Komiker Rasmus Wold (til høyre) liker ikke utviklingen i fotballverden. Her fra Gullruten i 2019. Foto: Terje Pedersen

VM-nyhet

Onsdag ble det kjent at fotball-VM i 2030 skal spilles i seks forskjellige land.

Argentina, Paraguay og Uruguay får åpningskampene fordi mesterskapet har 100-årsjubileum.

Resten av kampene spilles i Marokko, Spania og Portugal.

På grunn av en regel om at fotball-VM skal deles på de forskjellige kontinentene, er kun Asia og Oseania aktuelle for VM i 2034.

Her kommer Saudi-Arabia inn i bildet. Oljenasjonen var raskt ute med å bekrefte at de vil søke om å få mesterskapet, og har fått Det asiatiske fotballforbundet (AFC) i ryggen.

Frank Conde Tangberg, politisk rådgiver i Amnesty, er ikke overrasket over at Henderson og Gerrard har rykket ut med sin støtte.

Tidligere Manchester City-spiller Riyad Mahrez har gjort det samme.

– Dette er jo åpenbart sentralt i idrettsstrategien til Saudi-Arabia; å bruke sosiale medier til å skape positiv oppmerksomhet rundt det som i bunn og grunn er et politisk prosjekt. Det har ikke Mohamed bin Salman vært redd for å innrømme heller, sier Tangberg til TV 2.

KRONPRINSEN: Mohamed bin Salman har store planer for Saudi-Arabia. Foto: Balkis Press/ABACA

– Dette er det som forventes når man melder overgang til saudiarabisk fotball i dag, at man er med på å snakke det opp sportssatsingen som er en del av kronprinsens Vision 2030. Saudi-Arabia kommer til å få mye drahjelp av de internasjonale stjernene som jobber der, og som er en del av det overordnede prosjektet enten de vil det eller ei. Sånn sett er det ikke overraskende eller oppsiktsvekkende at Gerrard, Henderson og Mahrez applauderer Saudi-Arabias ambisjoner om å by på VM i 2034, fortsetter Tangberg.

Nye retningslinjer

Amnesty har delt et Fifa-dokument i kjølvannet av onsdagens VM-nyhet. Forbundet skjerper kravene knyttet til menneskerettigheter.

Blant annet må vertsnasjonene presentere strategier som viser hvordan de vil gjennomføre menneskerettslige risikovurderinger, skriver Amnesty.

Tangberg poengterer at det er en viss menneskerettslig risiko i alle turneringer, og at det også vil gjelde vertskapene for 2030.

– Men det er klart, disse menneskerettskriteriene blir virkelig satt på prøve når Saudi-Arabia annonserer at de vil by på VM i 2034, med full støtte fra AFC-presidenten og en oppfordring fra Fifa om at blant annet AFC-nasjoner søker, sier han, og fortsetter:

POLITISK RÅDGIVER: Frank Conde Tangberg. Foto: Amnesty

– I Saudi-Arabia diskrimineres og utnyttes migrantarbeidere på lignende måte som i Qatar. Det finnes ingen ytringsfrihet eller pressefrihet, slik at kritikk mot VM kan bli straffet. Hvordan vil Fifa forholde seg til dette i vurderingen av et slikt bud?



Saudi-Arabia kan få konkurranse fra Oseania. Australia har kunngjort at de undersøker muligheten for å arrangere mesterskapet i 2034.



– Solide spikre i kista

Uansett er komiker Rasmus Wold opprørt over utviklingen i fotballverden.

– Jeg har mistet fotballinteressen min drastisk de siste to årene, nettopp på grunn av all sportsvaskingen. Manchester City, PSG, Newcastle og Qatar-VM er alle solide spikre i kista for min del, melder han.

– I mine øyne er den moderne toppfotballen død, og jeg prøver nå å følge mer med på Kongsvinger i OBOS-ligaen, samt litt tennis og golf, fortsetter Wold.