TV 2s sykkelekspert er ikke imponert over det Uno-X har vist på de to første etappene av Catalonia Rundt.

– Det har vært en skuffende start. Det er det ingen tvil om, sier Magnus Drivenes.

Han har fulgt det spanske etapperittet fra kommentatorboksen til TV 2. Mens det norske profflaget imponerte alle med to ryttere blant topp 10 i sammendraget i fjor, er de ikke i nærheten av dette nivået i år.

Torstein Træen ligger som nummer 33 i sammendraget, 3.23 bak Primoz Roglic - som leder rittet foran den tredje etappen.

– Den største forskjellen er nivået og grunnlaget til Tobias Halland Johannessen. Oppkjøringen har vært langtfra optimal, med kneproblemer og sykdom, men det virker å gå bedre nå. Derfor ser jeg ingen grunn til bekymring med tanke på Tobias og Tour de France i juli, men det er litt alarmerende for Uno-X at de blir såpass avkledd når deres beste ryttere ikke leverer, mener Drivenes.

–Stang ut

Træen endte som nummer ni i sammendraget i fjor og fikk denne gang kapteinsansvaret på grunn av den trøblete starten på sesongen til Halland Johannessen. Den klatresterke 27-åringen tapte ti sekunder på den første etappen etter å ha blitt hindret av en velt. Og måtte slippe tidlig på den siste stigningen opp mot mål i går, da Giulio Ciccone utmanøvrerte Remco Evenepoel og Roglic i avslutningen.

– Det har vært litt stang ut så langt. På den første etappen var alle litt av. De kom rett fra treningssamling og var rett og slett ikke nok påskudd. Jeg var mer fornøyd med det vi leverte i går. Da kjørte vi kjempebra, lå samlet og gjorde det meste riktig. Men det gikk rett og slett for fort mot slutten og Torstein hadde ikke helt dagen. Han var veldig skuffet etterpå, forteller sportsdirektør Gabriel Rasch.

– Hva er forskjellen på det dere leverte i fjor kontra så langt i år?

– En faktor er at nivået er hakket vassere i år. Det må vi bare innse. Men så handler det også om at Tobias var på topp her i fjor. Det er han ikke nå. Men jeg er veldig glad for at han er skadefri og igang igjen nå. Og vi må tenke mer langsiktig med ham enn bare de neste etappene av dette rittet, svarer den tidligere INEOS-sjefen.

Tvillingbroren isolert med sykdom

Halland Johannessen ligger mer enn ni minutter bak i sammendraget. Rasch mener imidlertid at avslutningen på onsdagens etappe kan være bra for Drøbak-gutten.

– Det er klart det er vanskelig å gardere seg mot å bli hindret av velt, som på første etappe, men posisjoneringen og langkjøringen var ikke god nok. Det var også skuffende å se at rytterne ikke hadde nivået til å kjempe i toppen i fjellene på tirsdagens etappe. Nå håper jeg Uno-X klarer å omstille, blir litt mer offensive, prøver å komme seg med i budd og kan kjempe derfra. Det er gode muligheter for at brudd kan gå inn på de kommende etappene, forteller Drivenes foran den tredje etappen som har mål ved skistedet La Molina i Pyrineene.

Primoz Roglic vant den første etappen og leder sammenlagt foran onsdagens etappe til La Molina. Foto: JOSEP LAGO

Rasch forteller at de skal være våkne på starten av onsdagens etappe hvis en større gruppe går avgårde. Da kan det bli aktuelt å sende med Magnus Kulset, Niklas Eg eller Jacob Hindsgaul i bruddet.

Anders Halland Johannessen sliter med magen og skal bare prøve å komme seg gjennom.

– Han var ikke bra i går. Han har imidlertid sovet bra gjennom natten og har klart å holde på det han spiste i går kveld. Vi isolerte ham på singlerom og håper at det skal gå bra med ham i dag. Han føler seg i alle fall OK, sier Rasch.