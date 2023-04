– Lise er en veldig god kandidat

– Jeg har truffet Lise et par ganger og hun har gratulert meg, sier John Fredrik Reinfeldt.

Nylig ble han valgt til fotballpresident i Sverige. Reinfeldt har ingen erfaring fra fotballens verden, men er en durkdreven politiker.

I åtte år var han statsminister i Sverige.

Nå gir han sin støtte til Lise Klaveness før valget til Uefa-styret.

– Som svensk kjenner jeg bare at det er herlig med Norge, og Lise kjennes som en veldig god kandidat, sier Reinfeldt.

SKUFFET: Lise Klaveness var skuffet etter at EM-håpet glapp. Onsdag venter et nytt skjebnevalg. Foto: Elias Engevik / TV 2

Han understreker det nordiske samarbeidets betydning.

– Vi har jo en tradisjon som jeg mener det er viktig å hedre, og det er å støtte våre nordiske kandidater. Det kommer Sverige til å gjøre i dette tilfellet også.

Håper å hjelpe

TV 2 har tidligere erfart at Lise Klaveness i lengre tid har forsøkt å få den danske presidenten Jesper Møller i tale om sitt kandidatur - uten å lykkes.

De stiller begge til valg i Uefa-styret, Møller til gjenvalg.

Den norske landslagssjefen, Ståle Solbakken, gikk hardt ut mot Danmarks fotballpresident Jesper Møller før Uefa-valget.

– Etter hva TV 2 erfarer har det vært litt gnisninger mellom Norge og Danmark – hvordan stiller du deg til det?

– Jeg liker både Norge og Danmark, og jeg håper at jeg kan hjelpe til med å føre oss sammen igjen, sier Reinfeldt til TV 2.

TAUS: Danmarks fotballpresident Jesper Møller. Her fra et tidligere intervju i forbindelse med FIFA-kongressen i Qatar. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Haaland viktig for Norden

Den ferske fotballpresidenten ser flere saker der Norge og Sverige har felles interesser og verdisyn.

Ikke minst når det gjelder fotballens øverste organer, som Fifa og Uefa.

– Vi har veldig like utgangspunkt i syn på hvordan fotballen styres, sier Reinfeldt.

Han fremhever også utvikling av unge spillere som skal få oppfylt sine drømmer, og roser Norge for å ha fostret opp profiler som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

FANTASTISK UTVIKLING: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Foto: Fredrik Varfjell

– Vi ser en fantastisk utvikling av norske stjerner og det er vi glade for. Det er viktig for nordisk fotball at vi er med der oppe i topposisjoner, sier Reinfeldt.

Og poengterer;

– Det er bra at vi kan gjøre oss gjeldene i verdens største sport, selv om vi er vinteridrettsnasjoner.

I morgen får NFF og Lise Klaveness svaret på om de også setter Norge på kartet i Uefa-sammenheng.

– Fotballens voksende betydning må veksles inn i et bedre samfunn, sier Reinfeldt.