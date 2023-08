Lio personlighetstestet styremedlemmer som skal avgjøre habilitetsaken

– Dette har jeg aldri hørt om tidligere. Jeg synes det høres veldig uprofesjonelt ut, spesielt i egenskap av det er styreleder som tar personlighetstest på styremedlemmer, sier dosent og hodejeger Elin Ørjasæter.

Hun reagerer på TV 2s opplysninger om at håndballpresident Kåre Geir Lio ved tre anledninger, i 2015, 2019 og 2022, har personlighetstestet styrekollegene sine i Norges Håndballforbund (NHF).

Testene var utviklet av Nordnorsk Lederutvikling (NNL), stiftelsen som Lio selv var tidligere administrerende direktør i, og som TV 2 har avslørt at håndballforbundet har kjøpt rekrutteringstjenester fra.

Selv om personlighetstestingen var frivillig å gjennomføre, mener Ørjasæter at styremedlemmene ble satt i en vanskelig situasjon av håndballpresidenten.

KRITISK: Elin Ørjasæter er dosent i HR og arbeidsliv ved Høyskolen Kristiania, institutt for ledelse og organisasjon. Hun har også skrevet flere bøker. Foto: Terje Pedersen

– Det er ekstra graverende da dette er styrets leder og dens maktposisjon. Det vil være vanskelig for styremedlemmene å si nei når styreleder ber om dette, og samtidig er så tett knyttet til produktet. Jeg synes det høres ut som mangel på alminnelig klokskap, sier Ørjasæter.

Dobbeltrolle under lupen

Håndballpresident Kåre Geir Lio har vært i hardt vær etter avsløringen om at Håndballforbundet ved fire anledninger har benyttet seg av konsulenttjenester fra stiftelsen NNL, som han selv er lønnet fra.

Tirsdag skal kontrollkomitéen i Håndballforbundet møte generalsekretær Erik Langerud og representanter fra NHFs styre til en gjennomgang av det som har kommet frem den siste uka.

MÅ SVARE: Generalsekretær Erik Langerud (til venstre) må tirsdag svare Kontrollkomitéen på hvorfor han valgte å engasjere akkurat håndballpresident Kåre Geir Lios andre arbeidsgiver til rekrutteringsoppdrag. Foto: Javad Parsa

Deriblant skal presidentens dobbeltrolle i forbindelse med Håndballforbundets kjøp av rekrutteringstjenestene fra NNL ses nærmere på.

– Vi har ikke beslutningsmakt, men kan påpeke hvis ting skulle ha blitt håndtert annerledes. Så er det opp til forbundsstyret å følge opp saken, sier leder av kontrollkomitéen Gry Nergård til TV 2.

Det er altså forbundsstyret i håndballforbundet som avgjør den videre skjebnen i habilitetssaken.

Det samme forbundsstyret hvor samtlige er blitt personlighetstestet av håndballpresident Lio.

PERSONLIGHETSTESTET: Disse styremedlemmene i Norges Håndballforbund har alle blitt personlighetstestet av Kåre Geir Lio. De samme styremedlemmene skal avgjøre hva som skal skje i habilitetssaken. Foto: Svein André Svendsen/Handball.no

Nærmere 300 spørsmål

Under testingen av styremedlemmene brukte Lio en såkalt såkalt MAP-analyse, får TV 2 opplyst av NNLs nåværende direktør Stein Markussen.

Denne testen består av i underkant av 300 spørsmål og 12 delindikatorer.

– Testen er omfattende, og du får en personlig rapport som beskriver de ulike typene og trekkene som kommer frem, sier Markussen til TV 2.



På NNLs hjemmeside står det blant annet at MAP-analysen måler alt fra personlighetstype, intuisjon til nevrotisme.

INDIKATOR: MAP-analysen gir en detaljert personlig rapport, men den er ikke på listen av godkjente personlighetstester av Veritas. Foto: Faksimile fra NNLs hjemmeside.

TV 2 har spurt Lio om hvorfor han ønsket å personlighetsteste styrekollegene sine i Håndballforbundet. Til det opplyser Lio at det har skjedd de gangene man har nedsatt et nytt håndballstyre.

– Det er en del av det å bli kjent, og det er en del av det å skjønne personlighet og forskjeller i personlighet. Det har vært et veldig nyttig virkemiddel til å sette styret sammen, sier Lio.

Han bekrefter også at det er han som har utført personlighetstestingen.

– Er det du som mottar informasjonen på hvert enkelt styremedlem fra de personlige testen, og tar det videre med dem?

– Ja.

Får unik kunnskap

Elin Ørjasæter reagerer sterkt på at Lio tilsynelatende har fått tilgang på detaljert informasjon om kolleger som er valgt inn i styret av håndballforbundets medlemmer.

– Det er ikke uvanlig at man kjører et testbatteri på et styre, men det skal selvfølgelig gjøres av eksterne som ikke er en del av dette styret til vanlig, sier Ørjasæter.

Hun vektlegger også at den som utfører personlighetstesten får unik kunnskap om en person.

– Du kommer veldig tett på i en tilbakesending på en personlighetstest, også av den grunn bør det være en ekstern leverandør som du slipper å forholde deg til i det daglige, sier hun.

KAN UTNYTTES: Svein Dåvøy mener at informasjonen man får gjennom personlighetstesting kan utnyttes. Foto: Lise Åserud

Ekspert i personlighetstesting, Svein Dåvøy, ønsker ikke å kommentere denne saken spesifikt. Men på generelt grunnlag uttaler han at det er svært viktig at de som utfører og håndterer personlighetstester er habile.

– De som gjennomfører slike personlighetstester må passe på er at man ikke sitter på begge sider av bordet. Man må passe på habiliteten sin, sier Dåvøy.

– Hvorfor er det slik?

– Fordi det i en slik situasjon kan det være mulig å bruke og misbruke informasjonen, påpeker Dåvøy.

– Personlighetstester er et godt verktøy om man bruker det på riktig måte, men hvis noen prøver å bruke det feil - så kan det legges til rette for å manipulere mennesker. Det er da etikken og varsomheten trer inn, legger han til.

Valgte eget produkt

TV 2 har spurt Kåre Geir Lio om hvorfor han ikke valgte å engasjere en ekstern part til å utføre personlighetstestene?

– Jeg har ervervet meg og lært, og satt meg inn i testene. Det er et ganske stort og omfattende område. Indikatoren er jeg fortrolig med, og da synes jeg det var greit å bruke den, sier Lio.

SERTIFISERT: Kåre Geir Lio har sertifisering gjennom NNL å personlighetsteste mennesker. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Han trekker også frem at han også sparte Håndballforbundet for utgifter ved å gjøre det selv.

Ørjasæter synes det er en dårlig forklaring.

– Hadde jeg utviklet et slikt produkt og vært styreleder, ville jeg tenkt at jeg kan påvirke valget og dermed se hvordan andre jobber. Det er så unødvendig å velge sitt eget produkt. Jeg forstår ikke hvorfor han har gjort dette, sier Elin Ørjasæter.

Svein Dåvøy påpeker også et annet moment; at også styrelederen selv bør testes når motivasjonen bak testingen er styreutvikling.



– Det er der dilemmaet kommer. Skal du ta en test av styret, så må lederen være med. Du kan ikke si at du ikke skal være med, sier Dåvøy.

– Det ene er dersom du testes så blir en dobbeltrolle å være med i et team og samtidig være den som analyserer. Det andre er at dersom man ekskluderer seg fra testen, så blir også det helt feil. Da er det ikke en god teamanalyse i styresammenheng. Derfor må en annen utenforstående enn lederen holde tak i testen, konkluderer han.

Ett styremedlem takket nei

Ifølge Kåre Geir Lio er det bare ett styremedlem i Håndballforbundet som i løpet av årene har takket nei til å bli personlighetstestet av ham.

Etter det TV 2 har funnet ut skjedde det i 2015, første gang Lio foreslo å teste styrekollegene.

Da sa Ole Jørstad, daværende visepresident i Håndballforbundet, og nåværende styremedlem i Norges Idrettsforbund, nei.

SA NEI: Ole Jørstad er den eneste i styremedlemmet i Håndballforbundet som har takket nei til personlighetstest. Jørstad trådte ut av styret i 2019 og sitter i dag i NIFs hovedstyre. Foto: Geir Olsen

– Jeg kan bekrefte at jeg ikke tok personlighetstest i regi av NNL i 2015. Ut over det har jeg ingen kommentarer, skriver Jørstad i en tekstmelding om dette til TV 2.

TV 2 har også vært i kontakt med regionsleder i håndballregion Vest i Bergen, Frank Bjørndal, som har vært styremedlem i Norges Håndballforbund.

Bjørndal takket ja til å bli personlighetstestet.

– Jeg kan ikke huske at jeg reagerte på det. Jeg fikk se hvilken profil jeg har, og tenker i grunn at det var legitimt at det ble gjort, sier han til TV 2 i dag.

Elin Ørjasæter er ikke umiddelbart like enig i at det er legitimt.

– I et styre må man ha respekt for hverandre for å fungere godt. Man må ha trygghet for å si hva man tenker og mener. Hvis man ikke ønsker å gjennomføre testen, kan det oppleves som kritikk og dermed opposisjon til styreleder, sier hun.

Kåre Geir Lio opplyser til TV 2 at han ikke har tatt seg en krone betalt for å ha personlighetstestet styrekollegaene sine.

Om kritikken fra Ørjasæter har han følgende å si:

– Elin Ørjasæters innstilling er at hun kunne ha påvirket prosessen. Den tanken har oppriktig aldri slått meg, sier Lio.



Ørjasæter påpeker også at i testmiljøet i Norge bruker seriøse leverandører testene som er Veritas-godkjent.

NNL står ikke på listen over Veritas-sertifiserte leverandører eller tester.