Linni nær ved å bli Norges-Meister

Linni Meister spilte seg helt frem til finalebordet i Ladies Event under norgesmesterskapet i poker.

FINALE: Linni Meister kan gå helt til topps under poker-NM. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det hadde vært helt fantastisk å leve opp til etternavnet sitt. Norges-Meister! Ladies-Meister! smilte Linni Meister da TV 2 huket tak i henne i en liten pause mellom pokerbordene.

Hun kom til finalebordet i kvinnenes egen øvelse under norgesmesterskapet i poker. 190 kvinner stilte til start.

Kristine Heltveit fra Bergen vant og innkasserte 85.000 skattefrie kroner, mens Helene Johansen ble nummer to.

Meister endte på fjerdeplass.

God poker

En av veteranene i pokermiljøet, Ylva Thorsrud fra Oslo, ble imponert over Meisters innsats på Thon Hotel Gardermoen denne uka.

– Jeg har spilt en del med Linni og synes hun spiller god poker. Hun har spilt mye mer poker enn man tror. Jeg vet at hun liker å spille poker på fritiden, og flere ulike spill enn bare No Limit Hold'em, fortalte Thorsrud.

– Du er ikke overrasket over at hun er på finalebordet her?

– Det overrasker meg ikke i det hele tatt.

Selv er Linni Meister mest opptatt av at Ladies Event er en turnering som pokermiljøet virkelig trenger.

– Det er mange som sier «Er det ikke likestilling? Er det ikke 2022? Vi burde ikke ha det!». Da sier jeg «Er dere gale? Vi blir jo hyllet!», poengterte Meister.

– Transer og alle kan være med i Ladies, det er ikke det, men det er så få jenter i pokermiljøet. Det er veldig mannsdominert. Ladies er veldig viktig for å fremme spillet for oss damer.

LER: Alt kan skje i poker, sier Linni Meister. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Hille på finalebordet

Elisabeth Hille kom også til finalebordet. Hun ble nummer elleve av 6598 spillere i Main Event i poker-VM (World Series of Poker, red.anm.) i 2012, noe som må regnes som en av de største, norske pokerprestasjonene i VM-sammenheng.

I sommer gikk Espen Uhlen Jørstad til topps i Main Event i VM, som første nordmann noensinne. Før han tok Felix Stephensen en andreplass (av 6683 spillere) i 2014, mens Tormod Røren ble nummer sju (av 313) i 1997, før pokerinteressen eksploderte.

– Nivået er ganske bra. Jeg merker at flere og flere har mer og mer erfaring, sa Hille til TV 2 før spillet på finalebordet startet.

Hun endte til slutt på syvendeplass.