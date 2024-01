Lilleberg fikk bli – nå kan pengene avgjøre

Kun åtte nordmenn har gjort det samme som Emil Martinsen Lilleberg. Over natten fikk Sarpsborg-gutten millionlønn og muligheten til å spille på den største scenen i ishockey.

6. januar gikk 22-åringen på isen for storlaget Tampa Bay Lightning, etter å ha spilt 31 kamper for farmerlaget deres Syracuse Crunch.

Mye har skjedd på en liten måned. Det har blitt ti kamper og to assists på nordmannen i NHL. Etter en takling mot Anaheim Ducks ble fansen svært entusiastiske til den unge nordmannen.

Likevel holder sarpingen beina godt plantet på jorden.

– Livet har ikke forandret seg så mye. Det er bare mer profesjonalitet her oppe, varme og det er bedre på alle måter når man er i NHL, sier Lilleberg når TV 2 møter han i den tropiske storbyen i Florida.



Etter et grep gjort av klubben, kan det se ut som Lilleberg kan fortsette å nyte tilværelsen i verdens største hockeyliga.

Sender ned spillere – men ikke Lilleberg

Før Lilleberg debuterte for Tampa Bay Lightning spilte han for farmerlaget deres Syracuse Crunch. Laget spiller i AHL, ligaen under NHL.

– Det er ikke så store forandringer egentlig. Når vi reiser på bortekamper er det eget privatfly i stedet for buss, sier Lilleberg om overgangen fra farmerlaget til storlaget.

Nordmannen har signert en såkalt toveiskontrakt med Florida-laget. Dette betyr at han kan bli sendt tilbake til andrelaget hvis klubben trenger det.

– Jeg håper selvsagt å få bli her i Tampa. Men det er ikke noe nederlag heller å bli sendt ned til Syracuse heller. Det gir meg bare mer motivasjon. Nå har jeg fått smakt litt på karamellen her oppe, så det er bare en bonus. Vi får bare se hva som skjer, sier Lilleberg.



Kommende helg er det All star-helg i NHL. Det er treningskamper som holdes midt i sesongen, hvor noen av ligaens stjernespillere møtes. All star-helg betyr spillepause i NHL, men ikke i ligaen under.

Nå har klubben valgt å sende ned tre spillere til farmerlaget for å hjelpe til mens NHL har spillepause. Emil Martinsen Lilleberg er ikke en av disse spillerne.

Grepet kan virke som klubben gir Lilleberg fornyet tillit i NHL. Ifølge TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik trenger ikke nødvendigvis dette å være tilfellet.

Det hele kan avgjøres av penger.

Pengene bestemmer

– At Lilleberg ikke ble sendt ned, har kanskje litt med at han har hatt veldig mye istid, sier Erevik om avgjørelsen fra Tampa Bay Lightning.

– Samtidig så har han en veldig fysisk spillestil. Det er mulig at Tampa tenkte at «vet du hva, han kan få seg en liten pause når det er spillepause han også».



Penger og lønninger er også avgjørende når NHL-klubber skal avgjøre hvem som får bli på førstelaget. Alle lag i den øverste ligaen i USA har et lønnstak. De kan altså ikke bruke så mye penger de ønsker på å lønne spillerne.

Lønnsforskjellen mellom NHL og AHL er enorm.

– Nå er Lilleberg oppe på 870 000 dollar, men når han er nede i AHL så har han 82 000 dollar. Så vi snakker en tiendedel i forskjell der, sier Erevik.



Tampas stjernespiller Mikhail Sergatsjev har vært ute med skade en lengre periode. Russeren har en lønnsslipp på nesten åtte millioner dollar. Nå nærmer han seg kampklar igjen, og da må laget justere hvor mye penger de kan bruke totalt på lagsammensetningen.

– Det er fullt mulig at Lilleberg fortsatt får være oppe når Sergatsjev er tilbake, men det blir veldig spennende å se. Han har gjort det såpass bra, han har vært oppe de ti kampene og virkelig fått vist seg fram, sier Erevik om Lillebergs sjanser til å holde seg i NHL.

– Den taklingen har gjort at han har blitt en favoritt blant fansen. Hans «Særpe-engelsk» har også gjort at han har blitt litt kultfigur her hjemme i Norge også.