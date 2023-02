Ligue 1-klubb bøtelegges for å la treneren lede laget

Franske Reims får nesten 270 000 kroner i bot for hver kamp Will Still (30) er trener for laget. Men engelskmannen nyter stor suksess i klubben.

UNG TRENER: Engelske Will Still er Fotball-Europas yngste trener på toppnivå. Men klubben hans, Reims, får bøter for hver kamp han leder laget. Foto: Alexandre Dimou / BILDBYRÅN

Grunnen til bøtene er at Still ikke har fullført utdanningen sin for å få UEFAs profflisens. Derfor blir altså Ligue 1-klubben Reims bøtelagt nesten 270 000 kroner for hver eneste kamp Still leder laget, skriver The Sun.

Men det kan vise seg å være verdt bøtene. Reims var nemlig ubeseiret i 16 tellende kamper på rad (de tapte en treningskamp på hjemmebane 1-2 mot Lens 21. desember) før de røk ut av cupen mot Toulouse onsdag. Da hadde ikke laget tapt en tellende kamp siden 18. september, en hjemmekamp mot Monaco hvor Reims gikk på et 0-3 tap.

Sist søndag tok de poeng borte mot serieleder PSG. Etter en dårlig start på sesongen ligger likevel laget nede på 10. plass i Ligue 1, 24 poeng bak laget fra Paris. Til sammenligning lå de helt nede på 18. plass da Still overtok, til å begynne med som caretaker, før kampen mot PSG 8. oktober.

To nordmenn er for øyeblikket tilknyttet klubben. Noah Holm er på lån fra Rosenborg. TV 2 har tidligere avslørt at Reims betaler tolv millioner kroner for lånet.

De betaler 30 millioner kroner til om de holder seg i ligaen. Pluss bonuser er overgangen trolig verdt rundt 50 millioner kroner. Så om Still berger plassen for Reims, så vil det bety klingende mynt i kassa på Lerkendal.

Holm har mye godt å si om Still:

– Han er jo så utrolig energisk. Jeg husker da han tok over, da lå vi på nedrykk og rotet rundt der. Vi hadde ikke vunnet noen kamper og så skulle vi møte PSG hjemme. Treneren vår på den tiden, Ruben Garcia, hadde noen personlige årsaker til at han ikke kunne være der. Da fikk han samlet gruppa på en utrolig bra måte, forteller Holm.

– Han er en skikkelig bra mentor, samtidig som han er utrolig fotballsmart og fotballfaglig. Så har han det glimtet i øyet med oss spillerne, som gjør at man har lyst til å gå den ekstra mila for ham, fortsetter nordmannen.

GODT FORHOLD: Norske Noah Holm er utlånt til Reims. Han har et meget godt forhold til Will Still, og er full av lovord om engelskmannen. Foto: Franco Arland/BILDBYRÅN

Holm mener at kommunikasjon spiller en stor rolle i Stills suksess:

– I forhold til de trenerne jeg har hatt før, utenom de jeg har hatt i Norge, så er han kanskje den som har vært best på å samle en gruppe og virkelig få alle til å føle at de er viktig. Han kan kommunisere med alle på hver sin måte og han har en utrolig bra relasjon til alle spillerne. Han har den auraen med at han kan kødde utrolig mye med spillerne, både på og utenfor banen, så det blir litt sånn avslappet. Samtidig, om man ikke er fokuser får man seg fortsatt en tur, sier han.

– Med den «impacten» han har hatt så er han vel verdt det, tenker Holm om bøtene klubben får for å la Still lede laget.

Valon Berisha er også Reims-spiller, men er for øyeblikket utlånt til australske Melbourne City.

Bakgrunn fra Football Manager

Som for så mange andre begynte drømmen om en trenerkarriere med PC-spillet Football Manager.

Sammen med broren Ed, som er trener for den belgiske toppserieklubben KAS Eupen, spilte han det populære dataspillet. Det skulle vise seg å lede ham helt til europeisk toppfotball.

– Jeg var besatt av det da jeg vokste opp. Jeg og min bror spilte det veldig mye. Vi fikk ikke PlayStation, så dermed endte vi opp med å spille Football Manager på familiens PC istedenfor. I spillet kom vinn i prosessene med å sette sammen en tropp, velge ut et lag, organisere treninger - alle detaljene. Det fantes ikke noe bedre enn det, selv om det var virtuelt, sier Still til The Guardian og forteller at da han var trener i Sint-Truiden spilte han også med laget i Football Manager.

Likevel tenkte Still aldri på at Football Manager hadde en påvirkning på hans karriere i det virkelige liv.

– Men når jeg ser tilbake på det nå, så hadde det definitivt det, sier han.

INSPIRERT AV FOOTBALL MANAGER: Will Still har spilt mye Football Manager i oppveksten. Han mener det har hatt en påvirkning på hans trenerkarriere i det virkelige liv. Foto: Fep/BILDBYRÅN

På spørsmål om hvorvidt spillerne har merket noe til at Still har spilt Football Manager svarer han:

– Haha, nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke sett han spiller Football Manager, i alle fall. Sånn som jeg har hørt så har han ikke tid til det.

Holm trekker frem språkkunnskapene til Still som en annen årsak til engelskmannens suksess:

– Han jobber utrolig hardt og er veldig forberedt i det han gjør. Siden han snakker både fransk, nederlandsk og engelsk er det veldig enkelt for han å «bonde» med alle spillerne og sørge for at hver eneste spiller skjønner akkurat hva som foregår hele tiden. Jeg tror det virkelig hjelper, i alle fall når vi har så mange spillere fra utlandet. Da kan det ofte skje at noen ikke skjønner noe av kampplanen eller noe sånt. Det kan ødelegge for veldig mange andre, sier han.

Tilbragt mesteparten av livet i Belgia

Til The Guardian forteller Still at selv om både han og begge foreldrene hans er engelske, så har han tilbragt mesteparten av livet i Belgia. Men som 18-åring begynte han å studere i England.

– Det var da jeg skjønte at fotball handler om så mye mer enn bare det å spille. Både «coaching», analyse, speiding, fysioterapi og fysisk forberedelse. Treneryrket virket som det nest beste. Det var det nærmeste jeg klarte å komme til den følelsen jeg fikk av å spille, forteller Still til den britiske avisen.

UNG TRENER: Med sine 30 år er Will Still Europas yngste trener på toppnivå. Foto: Fep/BILDBYRÅN

Still fikk sin første trenererfaring på høyt nivå hos Preston North End sitt akademi.

– Etter det visste jeg at treneryrket var det jeg ville gjøre, fortsetter han.

Etter at han fullførte utdanningen i England dro han tilbake til Belgia. Der forsøkte han å skaffe seg erfaring innen proffotballen. Etter mange avslåtte forespørsler om han kunne bidra med noe, kom Still i kontakt med nåværende Omonia Nicosia-trener Yannick Ferrera. Da Still kom i kontakt med Ferrera, var belgieren trener i Sint-Truiden i Belgias nest øverste divisjon.

Begynte med videoanalyse

Kontakten med Ferrera ledet engelskmannen inn i en rolle innen videoanalyse. Med tiden vokste han inn i en rolle som Ferreras assistent. Da treneren ble sparket, ble Still brått kastet inn i en midlertidig rolle som hovedtrener.

– Omtrent tre år etter at jeg fikk min første jobb under Yannick, ble manageren sparket. Eieren ringte meg nesten umiddelbart etter sparkingen, forteller Still og sier at han nærmest ikke ble gitt noe valg. Han måtte ta jobben.

GODE RESULTATER: Still har hatt gode resultater med Reims. Inntil nylig hadde klubben en rekke på 16 kamper uten tap, hvorav 14 var under Stills ledelse. Foto: Fep/BILDBYRÅN

Still var langt fra sikker på at han var den beste kandidaten til jobben. Men det skulle vise seg å bli en suksess. Da han tok over jobben lå Sint-Truiden nest sist i ligaen, men i løpet av Stills tre måneder som hovedtrener klarte han å lede laget oppover på tabellen.

– Jeg gikk fra å være en helt ukjent person, til å bli stoppet av folk i butikken og se meg selv på nyhetene, forteller han.

Ble europeisk toppserietrener som 28-åring

Som 28-åring fikk han sin første ordinære rolle som hovedtrener i en europeisk toppdivisjon, da han i 2021 tok over ansvaret for Beerschot.

– Jeg gjorde en ganske god jobb der. Vi endte midt på tabellen den sesongen, men i løpet av sommeren hentet klubben inn en ny trener. Jeg hadde utviklet en viss type relasjon til spillerne, så jeg bestemte meg for at det ikke ville være en god idé å gå tilbake til å bli assistent, forteller engelskmannen.

Deretter gikk turen videre til hans nåværende klubb, hvor han ble ansatt som assistenttrener senere samme år.

Etter kun tre måneder som assistent i Reims, dro han tilbake til Belgia. Denne gang ble han assistent i Standard Liège, hvor han ble frem til i sommer. Etter oppholdet i Belgia returnerte han til rollen som assistenttrener i Reims, og rykket opp til å bli hovedtrener i oktober. Han ledet altså laget i 14 av de 16 kampene på rad som laget nylig var ubeseiret.

– I utgangspunktet ga de meg jobben frem til VM. Det betød at jeg hadde seks kamper på å få så mange poeng som mulig. Deretter, sa de, skulle de ta en ny vurdering, forteller 30-åringen.

SKY IS THE LIMIT: Noah Holm mener at Will Still kan nå svært langt som trener. Foto: Sandra Ruhaut/BILDBYRÅN

Noah Holm har troen på at Still kan nå veldig langt som trener:

– Hvis han fortsetter sånn så er det jo «sky is the limit». Det er litt vanskeligere å si med trenere enn med spillere, men om han fortsetter sånn og kan samle et lag på den måten han har samlet oss, så ser jeg ingen grenser for hvor langt det kan gå. Jeg er ganske sikker på at han tar lisens nå, sier nordmannen.

Det er uvisst hvor lenge Still har igjen før han har fullført trenerutdanningen sin, men frem til han oppnår UEFAs profflisens vil bøtene fortsette å renne inn for Reims.