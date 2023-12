– Det er typisk, sier Johannes Høsflot Klæbo til TV 2.

Prøve-VM går av stabelen i Granåsen denne helga.

Det har vært stabilt og fint vintervær i Trøndelag den siste tiden. Men det blir det brått en slutt på når langrennskonkurransene knekker i gang i VM-anlegget fra 1997.

Tretten minus torsdag blir til sju plussgrader og masse regn under lørdagens skiatlon. Yr rapporterer om 15 millimeter nedbør og litt vind.

Ifølge Storm blir det 13 millimeter med regn.

Vannski?

Det er nemlig en såkalt «atmosfærisk elv» på vei til byen. Et fenomen som bare inntreffer Trondheim opp til fem ganger i året, skriver Adresseavisen.



– Det er typisk. Nå har vi hatt to måneder med stabilt og fint vintervær, og så skal vi ha verdenscup, og da må det endres. Jeg hørte at det på lørdag skal komme en «elv». Jeg har ikke gått skirenn i en «elv» før. Vannski kan være det beste hjelpemiddelet vi har, sier Klæbo før han fortsetter i en mer seriøs tone:



– Det blir likt for alle sammen. Vi får vel bare gjøre det beste ut av det. Jeg synes mer synd på gutta i bua som skal på skiatlon gjøre klar 48 par ski til 24 utøvere på start.

KALDT: I alle fall enn så lenge. Til helga blir det væromslag. Foto: Frank Lervik / TV 2

Smøresjef Tord Hegdahl tror det bli kaotisk.

– Vi får ikke styrt været, men får sørge for å være godt forberedt. Vi må ha mange ski klar, så får vi se hvordan det ser ut når elven inntreffer Granåsen.

– Tror du det blir kaos?

– Ja, det ligger til rette for kaos, men vi får ikke gjort noe annet enn å være godt forberedt og ha de rette skiene klare til start.

SJEF: Tord Hegdahl og resten av personene i den norske smøretraileren får brynet seg skikkelig i helga. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Hva er den største utfordringen når det er så stor forskjell fra en dag til en annen?

– Det er utfordring i at vi ikke får teste før været inntreffer. Vi får bruke det lille vinduet vi har rett før start og sørge for at vi får de rette skiene og de rette produktene.



Det skal ikke være fare at rennene kommer til å bli avlyst.

Sjokkert over værmeldingen

Den svenske langrennsleiren reagerer på værnyheten.

– Tuller du. Skal det regne? Hvorfor konkurrerer vi ikke der det er vinter, sier Moa Ilar til svenske Expressen.

– Shit, så kjedelig, sier Calle Halfvarsson til samme avis.

– Det er nesten så jeg heller går i 29 minusgrader. Da er det iallfall fine spor. Men nå blir det å holde ut, legger han til.



VINTERLIG: Granåsen er klar for å huse verdenseliten. Foto: Frank Lervik / TV 2

Even Northug gliser av værmeldingen.

– En kjempefordel for en trønder. Det var akkurat det man håpet på. Ruskete trøndervær er vi vant med.

Han fortsetter:

– Hvis svenskene har begynt å grue seg allerede, er det en kjempefordel for oss.

– Det blir perfekt med litt trøndervær, sier en annen trønder, Anne Kjersti Kalvå.

Klæbo erkjenner at været kan ha sin innvirkning:

– Det blir som det blir. Vi vet at det er Trondheim, det kan endre seg en ti-femten ganger før lørdag. Men at det blir litt utfordrende, det kan vi trygt si.