– Ligger og tenker en del på det

Det nærmer seg slutten på en lang skiskyttersesong, og utøverne kan snart se frem mot en etterlengtet ferie.

Det gjelder ikke Tarjei Bø. For selv om han snart får fri fra verdenscupsirkuset, venter et annet sirkus på privaten. I sommer skal 35-åringen gifte seg, og planleggingen er for lengst i gang.

– Senest i går laget vi ferdig innbydelsene. Vi jobber på, det er ikke stille hjemme hos oss altså, sier Bø til TV 2.

GIFTEKLARE: Gita Simonsen og Tarjei Bø skal gifte seg til sommeren. Foto: Jonas Been Henriksen

– Ingen «bridezilla» foreløpig

Selv om det gjenstår en del, føler stryningen at han og forloveden Gita Simonsen er sånn noenlunde i rute.

– Vi gjorde det meste av de store tingene i fjor høst. Booket det meste og fikk de store tingene på plass. Så er vi i gang med de mindre tingene nå. Vi har ikke full kontroll, men jeg er ganske avslappet på sånne ting. Både Gita og jeg egentlig, så det er ingen bridezilla i huset foreløpig hvertfall, flirer Bø.

Men storebrør Bø er ikke den eneste skiskytterstjernen som får det travelt etter sesongslutt. Også Ingrid Landmark Tandrevold skal gifte seg til sommeren.

– Ingrid tror du og Gita har bedre kontroll enn det hun og samboeren har. Hva tenker du?

– Det kan jeg nok si meg enig i. Jeg tror Ingrid er den som best tar kontroll på ting i riktig rekkefølge. Sånn som nå, når hun har den gule ledertrøya på seg og inn mot VM, da er det klart at du utsetter alt. Og hvordan Trygve er opp mot Gita det vet jeg ikke, men jeg føler vi har grei kontroll.

Selv innrømmer Bø at han liker å ta del i prosessen.

– Jeg er veldig involvert. Jeg er jo en liten planlegger av meg, og liker å være med. Det skal sies at jeg foretrekker å planlegge de litt større tingene, som hvor vi skal ha det og når og hvor festen skal være. Men når det kommer til hvilken farge vi skal ha å innbydelsen eller blomstene, så er ikke det like viktig for meg. Der tror jeg vi komplementerer hverandre ganske greit.

– Ble du fornøyd med innbydelsene da?

– Ja, de ble kjempefine. Så folk må bare glede seg til de kommer i posten, ler Bø.

USIKKER PÅ FORTSETTELSEN: Tarjei Bø er i tenkeboksen med tanke på fremtiden. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Usikker fremtid

Men selv om han virker å ha kontroll på bryllupsplanene, er det verre med sin egen fremtid som skiskytter.

Veteranen har lenge vært usikker på om han fortsetter karrieren etter inneværende sesong, og svarene har ikke blitt noe klarere den siste tiden.

- Jeg vet egentlig ikke. Jeg har vel verken full kontroll på bryllupet eller fremtiden, sier han.

– Hvor mye tenker du på din egen fremtid som skiskytter?

– Det ligger og kverner i topplokket. Jeg prøver å tenke en del på det, men finner liksom ikke helt roen til å gjøre det skikkelig. Det koker litt, med VM, pappalivet, bryllup... jeg har ikke nok tid for meg selv til å tenke hardt nok. Men det blir spennende å finne ut av hva jeg går for.

– Når tror du at du er ferdigtenkt?

– Nei, det vet jeg ikke... det blir det store spørsmålet, smiler Bø lurt.

Sportslig sett er det iallefall ingenting som tyder på at 35-åringen er over middagshøyden. Årets sesong har vært en av hans beste i karrieren.

– Jeg er jo motivert, og jeg er jo i storform, så det er ganske kult å være skiskytter for tiden. Jeg er ganske stolt over at jeg har klart å levere en så god sesong fra start. Så det har ingenting med det å gjøre. Jeg tror fortsatt jeg kan slå de beste i årene fremover, så får vi se om jeg går for det eller ikke.