Lewis Hamilton med overraskende overgang: – Én av de vanskeligste beslutningene

Hamilton har aktivert en klausul i kontrakten, som tillater briten å forlate laget.

Formel 1-føreren vil kjøre 2024-sesongen for Mercedes.

Ferrari bekrefter at Hamilton skal fortsette karrieren sin der fra neste sesong.

– Jeg har hatt fantastiske elleve år med dette laget og jeg er så stolt over hva vi har oppnådd sammen. Mercedes har vært en del av livet mitt siden jeg var 13 år gammel. Det er et sted hvor jeg har vokst opp, så å ta beslutningen om å dra var en av de vanskeligste beslutningene jeg noen gang har måttet ta. Men tiden er riktig for meg å ta dette steget og jeg gleder meg til å takle en ny utfordring, sier Hamilton i en uttalelse.

Viaplay-ekspert Thomas Schie har tidligere sagt til NTB at han tror Ferrari-merket lokket selv for Hamilton.

– Alle førerne har en drøm om å kjøre med den røde dressen og å kjøre i rødt. Det er det største teamet i Formel 1 selv om de ikke har vunnet VM på mange år. Det er nok det som spiller inn. I tillegg har det sikkert noe med penger å gjøre, sa TV-profilen.

Ekspertkollega Stein Pettersen nølte ikke med å kalle overgangen et jordkjelv i Formel 1-sporten.

– Jeg var nødt til å sjekke kalenderen for å se at det ikke var 1. april. Det er ingen grunn til å tro at dette er en spøk. Dette er et ordentlig jordskjelv, og det vil i så fall være den største sjokkovergangen på veldig mange år, har han tidligere sagt til NTB.

Samtidig bekrefter Carlos Sainz at han forlater Ferrari.