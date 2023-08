Leverte drømmemål: – Helt vilt frekt

Arsenal – Nottingham Forest 2-1 (2-0)

En leken drammenser, Zidane-finte fra Gabriel Martinelli og en drømmescoring fra Bukayo Saka.

Arsenal svarte på Manchester Citys seier fredag med festfotball.

– De viser her i dag, og forrige uke på Wembley, at de er klare til å gå for det igjen, sier Sky Sports' Peter Smith.

– Helt vilt frekt

Kampen ble først utsatt en halvtime etter trøbbel ved inngangen til supporterne på stadion.

Da de to lags tilhengere hadde kommet seg inn, var det gjestene som først kom til en gigantsjanse.

En glipp i Arsenal-forsvaret gjorde at Brennan Johnson plutselig var alene med keeper, men spissen plasserte ballen et par meter utenfor mål.

Det så ut til å få hjemmelaget til å våkne, som vartet opp med to involveringer i verdensklasse.

I STORSLAG: Arsenals Gabriel Martinelli. Nottingham Forests Serge Aurier fikk en tung dag på jobben med å holde følge med brasilianeren. Foto: JOHN SIBLEY

I Nottingham Forrests sekstenmeter vartet Gabriel Martinelli opp med en sylfrekk Zidane-finte, før han serverte Eddie Nketiah, som banket Arsenal i ledelsen etter 26 minutter.

– Det er helt vilt frekt. Martinellis rulett får Forest-forsvarerne til å se dumme ut!, sa Smith.

Lekker Ødegaard-detalj

Arsenal fortsatte å rulle opp angrep etter angrep. Midtstopper William Saliba fant stjernespiller Bukayo Saka.

21-åringen prøvde lykken fra distanse. Et ellevilt jubelbrøl kom fra Emirates.

DRØMMESCORING: Bukayo Saka viste seg for alvor fram i kampen mot Nottingham Forest. Foto: DAVID KLEIN

– For en spiller Saka har blitt. Et nydelig skudd inn i lengste hjørnet fra stjernespilleren, sa Sky Sports' kommentator.

Fra drøye 22 meter curlet Saka ballen i vinkelen på en måte selv Arjen Robben hadde vært stolt av.

I andre omgang skjedde det langt mindre, men i det 82. minutt skapte Taiwo Awoniyi spenning da han satte inn reduseringen for bortelaget.

Arsenal klarte likevel å holde unna, og kunne juble for tre poeng.

Martin Ødegaard styrte spillet gjennom store deler av kampen. Spesielt en lekker dragning og et gjennomspill til Nketiah etter 12 minutter fikk Arsenal-supporterne til å reise seg.