Letter på sløret om United-bud

INTERESSERT: Sir Jim Ratcliffe har ikke gitt opp å kjøpe Manchester United. Her fra samtaler med klubben i mars. Foto: Peter Byrne

INEOS-eieren står fast på at han fortsatt er med i kampen om å kjøpe klubben, men noen tviler på at Glazer-familien i det hele tatt vil selge.

Det er fortsatt ingen avklaring rundt eiersituasjonen til Manchester United.



For sju måneder siden åpnet Glazer-familien opp for å selge klubben, men enda er ingen overføring gjennomført.



Det har vært rapportert at Sjeik Jassim bin Hamad al-Thani er i førersetet, men Sir Jim Ratcliffe har ikke gitt opp. I et sjeldent intervju kommer han med en statusoppdatering.

– Jeg har skrevet under på en avtale om konfidensialitet så jeg kan ikke si så mye, men det pågår fremdeles en prosess og vi er en del av den, sier Ratcliffe, ifølge The Telegraph.



– Kaster ikke bort pengene



– Vi har et godt tilbud inne, og har møtt Glazer-familien et par ganger. Det har vært gode samtaler, men til slutt handler det om deres avgjørelse. Vi vil fortsatt gjøre det (kjøpe klubben). Jeg tror vi kunne gjort en god jobb og kjøpt klubben for de riktige grunnene, blir han sitert på.



Selskapet hans INEOS fyller 25 år, og i den forbindelse blir det i neste uke gitt ut en bok.

PÅ VEI UT: United-eier Avram Glazer sammen med United-legenden Sir Alex Ferguson. Foto: Mark Pain

I den vies det plass til Manchester United, og åpner opp om muligheten for å kjøpe klubben. Ratcliffe er overbevist om det ville vært et godt valg å ta over eierskapet til Manchester United.

– Hvis vi investerer, selv om prislappen er ganske høy, så vil vi om ti års tid – ikke om to år – sannsynligvis være på et godt sted. Jeg tror ikke at jeg kaster bort pengene mine, uttaler han.



OLD TRAFFORD: Sir Jim Ratcliffe besøkte Uniteds hjemmebane i Mars. Foto: Peter Byrne

Prosessen har vært langdrygende, og det er fortsatt veldig uklart når et eventuelt salg vil gjennomføres.

The Guardian-journalist Jamie Jackson hevder å vite at Sjeik Jassim er usikker på om Glazer-familien faktisk vil selge klubben.

Ifølge han har Sjeiken enda ikke hørt noe etter det siste budet, som han la inn for en måneds tid siden.

– Ser etter mulighet til å bli med videre



Bjarte Valen følger prosessen tett, som journalist i United.no.

Han er overrasket over hvor lenge prosessen har dratt ut.

– Selv om jeg var pessimistisk når det kom til hvor lang tid det ville ta, så hadde jeg trodd vi skulle få en avklaring fortere, sier han.

GLAZERS OUT: Protester mot eierfamilien fra United-fansen har blitt et vanlig syn. Foto: MOLLY DARLINGTON

At Glazer-familien består av seks søsken, med sprikende interesser kan være årsaken.

– Det er et underkommunisert aspekt, som skaper utfordringer. Mens de fleste av søsknene har lite med klubben å gjøre og gjerne bare ønsker å selge til høystbudene, så kan det virke som om Avram og Joel kanskje ser etter en mulighet hvor de kan være med videre, sier Valen.



– Kyniske forretningsfolk

Ratcliffe ønsker bare å overta en styrende andel av Glazer-aksjene, for så å ta en avgjørelse angående de resterende aksjene.

Sheik Jassims bud er for hele Glazers andel av klubben, med intensjon om å også kjøpe ut resten av aksjonærene også.



Det vil gi en raskere exit fra klubben.

PROTESTER: Også da Glazer-familien tok over i 2005 var deler av fansen misfornøyde. Foto: JON SUPER

Ifølge United-journalisten er det vanskelig å spå hvilket bud som ligger best an, men en ting er han sikker på:

– Glazers er veldig kyniske forretningsfolk. Der det er mulig å skvise ut gevinst, vil de gjøre det, sier han.



– Blir ikke kjøpefest



I undersøkelsene United.no har gjort, om hvem supporterne helst vil ha som ny eier, er det klar overvekt for Sir. Ratcliffe blant skandinaviske fans.

Internasjonalt er Sjeiken mer populær.

– Mange tror at Sjeiken kan gå bananas på overgangsmarkedet, men noen kjøpefest, som da Manchester City ble tatt over, blir det ikke, sier Valen.



OVERGANGER: Mason Mount er første mann inn dørene på denne sommeren. Foto: manutd.com

Restriksjoner på hvor mye man kan bruke i forhold til omsetning, gjør at United-journalisten tror det blir mer sammenlignbart med Newcastles overganger etter oppkjøpet.

– Kjøpsprosessen vil uansett ikke ha noe å si for dette overgangsvinduet. Det er del av en mer langsiktig strategi, sier Valen.