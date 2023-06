– Lest at Casper må finne noen andre enn faren sin

PARIS (TV 2): Etter at Casper Ruud ble klar for finalen i Roland Garros for andre år på rad, takket han sin far foran et fullsatt Philippe-Chatrier. Til TV 2 forklarer han mer om hvorfor akkurat det var ekstra spesielt.

Det var mye følelser i sving etter at Casper Ruud nådde sin tredje Grand Slam-finale i karrieren fredag kveld. På samme bane som han nådde sin første i 2022.

Etter kampen benyttet 24-åringen tiden til å takke særlig sin far og trener Christian Ruud. Hyllesten ble såpass rørende at Christian Ruud virkelig så preget ut der han sto og lyttet til de fine ordene fra sønnen sin.

– Nesten all suksessen er på grunn av ham. Han har vært streng. Siden jeg sa at jeg ville bli proff, har han tatt det veldig seriøst og presset meg hver dag siden jeg var tolv år. Uten ham ville jeg ikke vært her i dag, sa nordmannen foran nærmere 15 000 mennesker.



FØRSTE-REIS: Casper Ruud var bare åtte år gammel da far og trener Christian Ruud tok ham med seg til Paris for å se Roland-Garros for første gang. I år er sønnen i sin andre finale på Paris-grusen Foto: Privat.

Etter kampen møtte Casper Ruud TV 2 for et intervju. Der fikk han spørsmål om seansen hvor han pratet om sin far og hvordan samholdet mellom de to har vært.

Da overrasket den ferske finalisten noe med et svar som han tydelig har tenkt litt på. Først innledet han med at det er fantastisk å jobbe sammen under oppturer, og at de da deler noen fantastiske øyeblikk sammen.

– Men det kan være intenst under mer utfordrende tider. I år har vært et slikt år. Man har lest kritikk rundt omkring som går på at det er på tide at Casper finner noen andre enn faren sin, sier Casper Ruud til TV 2 og følger opp:

– Folk får mene hva de vil. Det er kun en håndfull mennesker i Norge som egentlig har virkelig peiling på tennis, spør du meg. Det blir dumt å lese for mye av det. Men man får jo høre det.

Han forteller videre om tolv fantastiske år sammen med sin far og resten av teamet.

At de klarte å nå finalen her etter den drømmereisen de hadde i fjor ble derfor ekstra spesielt.

Dette er Team Ruud Christian Ruud - hovedtrener Pedro Clar - trener fra Rafa Nadal Academy Joachim Bjerke - sparringspartner og kamerat Marcel da Cruz - fysisk trener Alexander Brun - fysioterapeut Øivind Sørvald - analyseansvarlig Sølve Herdal og Tina Falster - managere Marijn Bal - internasjonal tennisagent fra IMG Lele Ruud - administrasjon

– Jeg vet hvor mye pappa gjør og ofrer for meg. Han vil mitt beste hele tiden. Han er en viktig brikke i mitt liv og i mitt team. Han har jobbet nøye og spesifikt med en god plan i hele mitt liv og min karriere.

Etter at Casper Ruud var ferdig med trening lørdag, tok Christian Ruud tid til å prate med pressen som hadde møtt opp.

Der spurte TV 2 om det sønnen sa om kritikken. Også han påpeker at han har lært de siste par årene at det finnes mange av de såkalte «ekspertene hjemme i sofaen». Det er ikke noe han tar veldig seriøst.

– Men alle team trenger kanskje å fornyes av og til. Men jeg føler vi har bra kompetanse med Pedro Clar (trener fra Rafa Nadal Academy), Øivind Sørvald (analyseansvarlig) og meg på tennisen. Vi får også innspill fra Nadal-leiren, så vi har mange folk som har vært gjennom mange kamper i sitt liv som vet hva de snakker om, sier han til TV 2.

Videre forteller han at teamet ikke er desperate på å få inn noen nye, kun på grunn av at de har gått i motbakke i noen måneder nå. Han mener det viktigste er at sønnen stoler på jobben teamet gjør.

Han påpeker også at det er viktig for 24-åringen å være omringet av personer som han er komfortabel med.

SERVE: Casper Ruuds trener Christian Ruud på trening før søndagens finale i tennis i Roland Garros mellom Casper Ruud og Novak Djokovic. Foto: Beate Oma Dahle/NTB.

– Han kan sikkert ha verdens beste trener rundt seg, som er mye bedre enn meg, men om ikke kjemien sitter så er det ingen vits.

Med Ruuds elleville resultater de siste par årene tror Christian Ruud at folk har blitt for kravstore.

Han gir også et eksempel på at Rafael Nadal har hatt sine perioder med motgang i karrieren, men at også han har kommet ut av de med sitt samme trenerteam.

– Vårt team blir nok veldig likt i mange år fremover. Vi gjør alle en god jobb hver eneste dag, og da får vi resultater.