L'Équipe: Manchester United forhandler om Neymar

Neymar (31) skal være aktuell for Premier League.

Det skal være pågående forhandlinger mellom Manchester United og Paris Saint-Germain om Neymar.

Det melder L'Équipe mandag kveld. Den franske storavisen skriver at PSG er i samtaler med flere Premier League-klubber.

31-åringen skal vurdere å forlate PSG, som ikke vil stå i veien for en overgang. Neymar har en kontrakt med den franske hovedstadsklubben frem til sommeren 2027.

PSG skal foretrekke å selge sin brasilianske stjernespiller, men også være åpen for et utlån med opsjon på kjøp for å spare lønnsutgifter. Manchester United ønsker i utgangspunktet å låne Neymar.

Mark Ogden i ESPN skriver at det ikke er sannhet i at dagens Manchester United-regime ønsker å sikre seg Neymar.

Casemiro skal ifølge L'Équipe prøve å overtale sin landsmann om å velge Manchester United til sommeren.

Neymar har spilt i PSG siden han kom fra Barcelona sommeren 2017.

Denne sesongen har Neymar 18 mål på 29 kamper. Han har vært ute med en ankelskade siden midten av februar.