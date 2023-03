Lekte seg til semifinale: – Kan ende med både medaljekamp og cupgull

SEMI NESTE: Branns Ole Didrik Blomberg under NM-kvartfinalen mellom Brann og Sandefjord på Åsane Arena. Foto: Tuva Åserud / NTB

Brann - Sandefjord 3-0

Saken oppdateres!

Brann er klare for semifinale i cupen etter å ha herjet med et tafatt Sandefjord på Åsane Arena i Bergen.

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, lar seg imponere over måten bergenserne angriper kampen på.

– Brann har vært overlegne og imponerende i nok en kamp, og slik de har fremstått denne vinteren er de favoritter til å nå Ullevaal selv om det blir en tøff og jevn bortekamp mot Stabæk i semifinalen, sier TV 2s fotballekspert.

Brann har surfet på en bølge denne vinteren og står med seks seirer og én uavgjort så langt denne sesongen.

Målscorer Mathias Rasmussen gleder seg stort til neste hinder på vei til Ullevaal.

– Det føltes utrolig kult å være i en semifinale. Det tror jeg aldri jeg har vært i før i noen av mine tidligere klubber, sier Rasmussen til TV 2.

Brann jubel etter scoring av Felix Horn Myhre under NM kvartfinalen mellom Brann og Sandefjord på Brann stadion. Foto: Tuva Åserud / NTB

De to siste; 3-1 seier over Haugesund og 3-0 over Sandefjord.

– Måten de bare ruller over motstandere på i kamp etter kamp er meget sterkt, og det finnes ingen lag i Norge som spiller med mer selvtillit enn det Brann gjør, sier Jesper Mathisen før han fortsetter.

– 2023 kan ende med både medaljekamp i Eliteserien og cupgull - og det finnes ikke en eneste spiller i den Brann-garderoben som ikke tror på at det er fullt mulig.

IMPONERT: Jesper Mathisen lar seg imponere av det Brann viser frem om dagen. TV 2s ekspert tror rødtrøyene kan raske med seg edelt metall denne sesongen. Foto: Lise Åserud

Japhet Sery Larsen, som er tilbake i Brann etter et kort opphold i Bodø/Glimt, er klar på at laget har flust av selvtillit.

– Ja, vi har troen på at vi kan slå alle lag, sier Sery Larsen til TV 2.

Brann har faktisk ikke tapt én eneste av de elleve kampene forsvareren har spilt for Brann i 2021 og 2023.

– Jeg har signert for fire år, så jeg får håpe den rekken holder i fire år, sier dansken med et smil.

Sultefõret på suksess

Ikke siden 2011 har rødtrøyene nådd finalen på Ullevaal.

Den gang endte det med 1-2-tap for Aalesund.

Sist gang Kongepokalen ble løftet av en Brann-kaptein, eller rettere sagt to, var da Cato Guntveit og Erlend Hanstveit delte gleden etter 4-1-seier over Lyn i 2004.

Oslo 20041107. Fotball. Cupfinalen Brann - Lyn, 4-1, Ullevaal Stadion. Brann jubler etter å ha mottatt kongepokalen. Foran f.v. Seyi George Olofinjana, Cato Guntveit og Erlend Hanstveit. Bak kong Harald og fotballpresident Sondre Kåfjord (th). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB . Foto: Håkon Mosvold Larsen

Overlegen seier

Brann startet som de har hatt for vane denne vinteren, med et offensivt trøkk få har stått i mot. Bård Finne var nære 1-0-scoring etter fem minutter, men ballen smalt i stolpen.

Etter 20 minutter kunne hjemmefansen for alvor slippe jubelen løs. Felix Horn Myhre var nådeløs og banket ballen i hjørnet bak en sjanseløs Hugo Keto.

25 minutter - en ny bølge skylte inn over Sandefjord-forsvaret. Denne gangen satte venstreback, David Møller Wolfe, relativt uforstyrret bredsiden til og doblet Branns ledelse.

Sandefjord knuste Odd 4-1 i fjerde runde, men på Åsane Arena hadde gutta fra hvalfangerbyen lite å stille opp med.

Nok et solid Brann-angrep etter 37 minutter. Mathias Rasmussen var i enden av gjennomspillet fra Ole Didrik Blomberg og 3-0 i regnbyen.

– I tillegg til at de vinner kamper og har levert fantastiske resultater i lang tid er det jo fotballen de spiller man virkelig blir glad i. Det er veldig mange lag som vil fremstå på denne måten, men det er veldig få som klarer det, sier Jepser Mathisen.

– Måten de gjenvinner ball på, presser på og angriper på er noe Brann-supporterne har blitt forelsket i, avslutter TV 2s fotballekspert.

På stillingen 3-0 begynte Brann-fansen å synge «Cupen e for lett, e for lett».

26. april får Bataljonen nok et svar. Da venter Stabæk i semifinalen på Nadderud.