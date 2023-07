Lei av å bli sammenlignet med Chelsea-profilen: – Jeg har min egen karriere

– Jeg føler det. Mye.

Det sier Lauren James (21) til den engelske avisen Mirror.

Hun anses som en av Englands nye unge og lovende talenter. Du drar kanskje kjensel på etternavnet? Det er kanskje ikke så rart. For 21-åringen er Reece James (23) «ukjente søster».

23-åringen er en av de mest kjent profilene på Chelseas herrelag, og har ifølge den engelske avisen The Athletic, fått økt sjansen for å kunne ta over kaptein båndet.



Det etter at store navn som Mason Mount og César Azpilicueta har forlatt klubben.

TROFE: Chelsea's Kadeisha Buchanan og Lauren James etter å ha vunnet Barclays Women's Super League. Foto: Nigel French

James hadde en tøff Premier League-sesong sammen med klubben som gikk på 16 tap, trenerbytte og endte 45 poeng bak serievinner Manchester City.

– Har min egen karriere



Men familien James har ikke hatt en dårlig opplevelse gjennom 22/23 -sesongen av den grunn.



For på Chelseas kvinnelag, spiller 23-åringens yngre søster.

Hun har gjennom sesongen vunnet Women's Super League-trofeet, FA cup trofeet og kom helt til semifinalen i kvinnenes Champions League, hvor det endte med tap mot året CL-vinner Barcelona.

FA: Australske Sam Kerr, norske Guro Reiten and engelske Lauren James under FA Cup finalen der Chelsea vant 1-0 mot Manchester United på Wembley Stadion i London tidligere i år. Foto: Paul Childs

Etter å ha vist seg frem for både fansen, eksperter og trenere, og vært en viktig brikke i manager, Emma Hayes startellever gjennom sesongen, er 21-åringen lei av å bli sammenlignet med storebror.

Til tross for at hun enkelte ganger hører 'Det er Lauren James, Reece James søster'.

– Jeg ønsker å lage mitt eget navn – å være kjent som Lauren James, sier angrepsspilleren før hun fortsetter:

– Herrefotballen har for tiden mye større profiler, det er naturlig, Jeg er sikker på at jeg har sagt det samme, men jeg tror det bare er naturlig. Det plager meg ikke så mye, fordi jeg vet at jeg har min egen karriere, sier Chelsea-spilleren til Mirror.



Første søskenpar

Sammenligningen sammenligningen ble ikke mindre etter at 21-åringen gikk til London-klubben fra Manchester United i 2019, som ble den dyreste overgangen mellom to Women`s Super League-klubber, ifølge Sky Sport, på det tidspunktet.

James har imponert for de blå gjennom sesongen, og hadde en viktig rolle for det engelske landslaget da de vant turneringen Arnold Clark Cup i England.

Det har gitt 21-åringen plass i sin første mesterskapstropp, hvor hun er en de 23 spillerne som Sarina Wiegman har tatt med seg til verdensmesterskapet i Australia og New Zealand som begynner 20. juli.

James-søsknene blir med det det første søskenparet til å representere England i en stor turnering.

– Det å se finalen i fjor, (hvor England gikk til finalen), fikk meg til å følge enda mer på at 'jeg ønsker å være der', i verdensmesterskapet.



– Det har gitt meg enda mer motivasjon og sult. Jeg ønsker å følge det sammen som de gjorde i fjor sommer, sa 21-åringen under et pressekonferanse på St. George`s Park.



Ifølge The Athletic skal det ikke være noen søskenrivalisering mellom bror og søster, og James bekrefter at boreren har vært hennes beste venn og vil bli stolt hvis hun kommer hjem fra verdensmesterskapet med trofeet.

Det selv om storebror selv gikk glipp av herrenes verdensmester i Qatar i desember, grunnet skade.

– Nyt det, ha det gøy og prøv og score mål, skal 23-åringen har rådet lillesøsteren til i forkant av mesterskapet.