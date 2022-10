Lehne-dobbel senket Viking: – Må skryte av laget

Etter to strake tap slo Lillestrøm tilbake mot Viking og tok en viktig seier i kampen om topp tre.

Viking - Lillestrøm (0-3)

Lillestrøm fant tilbake til seg selv mot Viking i Stavanger. To kasser fra Thomas Lehne Olsen og en klassescoring fra Magnus Knudsen sørget for at kampen om topp tre forblir uhyre jevn.

Med det tok "Fugla" en enormt viktig seier. Med fem kamper igjen av sesongen har Lillestrøm kun ett poeng opp til Bodø/Glimt på sølvplass, samtidig som de legger press på Rosenborg og Vålerenga på plassene bak.

– Det var så klart godt for meg, men jeg vil skryte av laget. Den kampen vi gjør som lag i dag er stor, sa tomålsscorer Lehne Olsen til Discovery etter kampen.

Zlatko Tripić overhørte Lehne Olsens svar i intervjusonen.

– Det er som Thomas Lehne Olsen sa i stad. Han var stolt av laget fordi de var gode som lag. De var gode som lag, mens vi sviktet som lag. Det er det som oppsummerer denne kampen, sa en nedstemt Viking-kaptein.

Medaljekampen

I motsetning til Lillestrøm har Viking dalt nedover tabellen utover høstsesongen og finner seg selv helt nede på åttende plass. Før søndagens kamp bedømte TV 2s fotballekspert de to lagene.

– Det har vært tendenser til supporteropprør mot klubben. Det er generelt dårlig stemning rundt Viking og de er avhengige av en god avslutning på sesongen, slo Yaw Amankwah fast.

BEKLAGER: Viking-kaptein Kristoffer Løkberg var borte å hilste på hjemmesupporterne etter kamp. Foto: Carina Johansen

Jesper Mathisen sa seg enig med kollegaen.

– Viking har vært i forferdelig form de siste månedene. De var lenge med i toppen og vi trodde de skulle være med å kjempe om medalje. Sånn har det ikke gått, sa Jesper Mathisen.

– Det har Lillestrøm fremdeles mulighet til, selv om de også har duppet litt i form, sa han.

To strake tap mot tabellnaboer Rosenborg og Bodø/Glimt har gjort Lillestrøms vei mot kvalikplass til spill i Europa langt mer nervepirrende.

Også erkerival Vålerenga har for alvor meldt seg på, det gjør seieren mot Viking enda viktigere.

– Lillestrøm ligger i en fin posisjon. Det er viktig for de med seier i dag, i og med at Vålerenga og Rosenborg også spiller mot hverandre i dag, forklarer Mathisen.

Lillestrøm trykket på

Og Lillestrøm innfridde så til de grader.

Etter 18 minutter smalt det fra gjestene. Magnus Knudsen dundret ballen fra 16 meter helt oppe i vinkelen og sørget for at de kanarigule fikk en drømmestart på kampen.

– Jeg satser litt før han (Espen Garnås) sender pasningen, så det er fin timing. Jeg tror ikke jeg hadde rukket å trekke av et skudd hvis jeg hadde ventet for å se om ballen kom. Det var litt tilfeldig, men deilig også, sa Knudsen til Discovery i pausen.

Like etter scoringen ble det hett på banen. Igoh Ogbu langt på etterskudd feide inn i Naatan Skyttä i voldsom fart og pådro seg et meget fortjent gult kort.

Reprisen på storskjerm ble mottatt med pipekonsert og hjemmefansens mente at kortet skulle hatt en annen farge. Responsen fra hjemmefansen i det reprisene rullet over storskjermen var ikke til å ta feil av: Det kortet kunne hatt en annen farge.

Kristoffer Løkberg var raskt borte hos dommeren etter taklingen.

– Jeg mente at det var rødt, men jeg har ikke sett den igjen. Tøff takling, så den er borderline, men det er greit, det skal være litt tøft utpå her. Det er min oppgave å beskytte mine spillere, også er det Lillestrøms oppgave å beskytte sine, så får dommeren dømme, sa Løkberg til Discovery på vei inn til pause.

Det gule kortet er det fjerde i samlingen til Ogbu. Det betyr at han mister neste helgs kamp mot serieleder Molde.

Lillestrøm fortsatte å trykke på. Først klinte Gjermund Åsen til på volley fra skrå vinkel. Patrik Gunnarsson strakk seg så lang han var og fikk vippet ballen over mål. Så fikk Ylldren Ibrahimaj muligheten innenfor Viking-boksen, men solid offervilje fra David Brekalo hindret 2-0.

TOMÅLSSCORER: Thomas Lehne Olsen jubler sammen med lagkamerater etter 0-2 skåring under eliteseriekampen mellom Viking og Lillestrøm på SR-bank arena. Foto: Carina Johansen / NTB

Lehne-dobbel

Andre omgang startet på verst tenkelig vis for Viking. Som så mange ganger før lempet Gjermund Åsen ballen inn til Olsen som styrte inn Lillestrøms andre.

Og Lehne Olsen har nese for mål. Spissen utnyttet en stygg feilpasning i Viking-forsvaret og stormet mot mål før han iskaldt trillet ballen i lengste hjørne.

Viking kom til flere gode muligheter til å tilføre spenning til kampen, men scoringene uteble.

Dermed endte det 3-0 til Lillestrøm.