Legger seg flat etter dramaet: – Det er bare å beklage

Færøyene – Norge 26-26 (12–13)

Et tydelig inspirert færøysk lag ga Norge store problemer.

Det stod 20-20 med 15 minutter igjen.

På tampen ble ordentlig dramatisk. Norge ledet med ett mål elleve sekunder før slutt, men da Harald Reinkind mistet ballen i angrep - laget stjernen straffe.

En situasjon som var lik det som skjedde under VM i fjor mot Spania. Da ble Kristian Bjørnsen synderen.

– Det skjer igjen. Det er Spania-spøkelset. Hvordan klarte vi dette her? utbrøt kommentar Daniel Høglund.

SKUFFET: Norges Harald Reinkind var langt nede etter kampslutt. Foto: Stian Lysberg Solum

Færøyene tok vare på mulighet - og utlignet på straffe med fire sekunder igjen.

– Et øyeblikk for evighetene. Det er noe av det mest sinnssyke vi har sett på en håndballbane, utbrøt Viaplay-kommentator Daniel Høglund.

Det endte 26-26.

– Det er vondt. Det er bare å beklage, det skal ikke skje, sier Reinkind til TV 2.

Sander Sagosen var en fattet mann:

– Sånn er livet. Vi må lære av det her, sier trønderen til TV 2.

– Det er pinlig. Det er virkelig pinlig. Jeg håper og tror på at spillerne at de skal hjem og se seg selv i speilet og si «skal jeg være her, skal jeg være med på dette sluttspillet?». Det er skuffende, pinlig, sier ekspert Joachim Boldsen i Viaplay etter kampslutt.



Gøran Johannessen slakter eget lag:

– Vi leder med tre mål med tre minutter igjen. Så gjør vi mange dumme ting.

Først var han kritisk, så ble han utvist

Med ti prosent av Færøyenes befolkning på tribunen kokte det både før og under EM-bataljen mot Norge.

Lilleputten deltar i europamesterskapet for første gang.

Norge ledet bare med ett mål mot lilleputten Færøyene til pause.

Det stod 13–12 til pause.

Norge slet spesielt i angrep.

– Vi har 3 mål mot Færøyene. Det er ikke godt nok, var Kiel-spiller Petter Øverbys brutale dom i pausen.

– Jeg synes Norge stresser for mye i angrep. Det er for dårlig kvalitet. Vi står imot greit bakover, men vi må få mer tempo i det hele og bli flinkere til å slippe ballen i riktig tid, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

TUNG DAG: Sander Sagosen slet med å dominere mot Færøyene. Foto: Stian Lysberg Solum Les mer HEKTISK: For landslagssjef Jonas Wille og hele den norske troppen. Foto: Stian Lysberg Solum Les mer Foto: Stian Lysberg Solum Les mer Foto: Stian Lysberg Solum Les mer

Fortsatte i samme spor

Lagene fortsatte å følge hverandre som skygger utover i andre omgang.

Med 15 minutter igjen stod det 20–20.

– Jeg har sett en del av treningskampene til Færøyene. Jeg var ganske sikker på at de kom til å slippe en bombe i denne gruppa. Jeg hadde ikke forestilt meg at det kom til å bli mot Norge, sier Viaplay-ekspert Kristian Kjelling.

Først da Sander Sagosen gjorde 25–23 åtte minutter før slutt, kunne Norge puste litt.

Petter Øverby ble like etterpå utvist, men på tampen vartet solide Torbjørn Bergerud opp med flere viktige redninger.