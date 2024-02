Legens beskjed ble vendepunktet: – Jeg var fanget i egen kropp

Det begynte først som små steg. Etter hvert ble de raskere. Og turene lengre.

Nå har den 61 år gamle sognepresten løpt i over tjue år. Og han har aldri vært sprekere. Eller mer dedikert.

Cato Thunes tilbringer timesvis 2400 meter over havet for å bli den beste maratonløperen han kan bli. I et lite telt bare meter unna soverommet han egentlig deler med sin kone sover han om nettene.

Men skrur man tiden tilbake til før han begynte å løpe, er historien en annen. Foran legens skrivebord fikk en 40 år gammel Cato Thunes beskjeden:

«Cato, du er rett og slett for feit»

FANGET: En 39 år gammel Cato Thunes følte seg fanget i egen kropp. Foto: Privat Les mer NY MANN: Cato Thunes (61). Foto: Thomas Evensen / TV 2 Les mer

Vendepunktet

– Jeg oppdaget at jeg var fanget i min egen kropp. Da var det bare å ta grep, forteller sognepresten til TV 2.

TV 2 møter han i Strømsgodset kirke der han har sitt daglige virke. Rundsnippskjorta stikker ut av en sort Gant-genser. Cato Thunes er nettopp ferdig å planlegge en bisettelse.

Den kristelige sjargongen er heller aldri langt unna i dagligtalen.

– Jeg er velsignet med et vanvittig bra karosseri. Det er jo formidabelt at det går an å bli i så god form i denne alderen. Så jeg gjør det her fordi jeg har muligheten. Det er mer land å innta, det er flere erfaringer å gjøre seg, sier han og fortsetter:

– Når du snart er 62 år så kan du ikke vente med ting du har lyst til å teste ut. Plutselig står du i rullatoren og da er det for seint.



Det er opphavet til 61-åringens nyeste påfunn. Han bruker nå rundt 16 timer i døgnet i et høydetelt han har fått installert i treningsbua si.

HØYDETELT: Cato Thunes foran det som for tiden er hans soverom. Foto: Thomas Evensen / TV 2 Les mer SOVEROM: Her tilbringer Cato Thunes (61) rundt 16 timer i døgnet. Foto: Thomas Evensen / TV 2 Les mer SOVER HØYT: Thunes simulerer høyden i teltet til 2400 meter. Foto: Thomas Evensen / TV 2 Les mer

Det står plassert ved siden av tredemølla som han gikk inn i harde forhandlinger med kona Wenche for å få investere i. Eller «finansministeren», som han også kaller henne.

De to har vært gift i 35 år. Hun har etterhvert lært seg å kjenne ektemannen og hans påfunn, forklarer han.

– Jeg hadde veldig lyst til å virkelig oppleve hvordan disse olympierne våre lever, disse som forsaker små barn og familie og lever i høyden og spiser etter et strengt regime. Jeg har ikke muligheten til å reise til Eaton i Kenya, dette mekka for løpere, så da fikk jeg høyden hjem til meg.

Ifølge Thunes selv har han statistisk sett rundt 21 år igjen å leve. Da skal han ha det moro, sier han.

– Men det er altfor dyrt for en sogneprest, sier han muntert.

Maratonpresten

Sognepresten tjenestegjorde i forsvaret som Minedykker i 1981/1982. Da skjønte han at han hadde en enorm utholdenhet. Derfra løp han sitt første maraton på 90-tallet.



Men det ordentlige gjennombruddet som maratonløper kom i Berlin i 2016. Tre år senere satte han personlig rekord i samme løp og havnet på tredjeplass. Han forteller varmt om det som han selv mener er hans største prestasjon så langt.

PERSONLIG REKORD: Cato Thunes (61) løp inn til 2:55:32 under Berlin Marathon i 2022. Foto: Thomas Evensen / TV 2 Les mer PERSONLIG REKORD: Cato Thunes (61) løp inn til 2:55:32 under Berlin Marathon i 2022. Foto: Thomas Evensen / TV 2 Les mer

– Sognepresten fra Konnerud på pallen. Det er jo stort. Jeg blir 18 år i hodet igjen. Det betyr absolutt ingenting i den store sammenhengen, men der og da betyr det alt. Det er et vanvittig rush.

I veteran-VM i Chicago i 2023 løp han inn til en sterk niendeplass. Det blant over 1200 deltakere.

Samtidig som han er lidenskapelig opptatt av løpingen og det å holde seg i god form, reflekterer han også om det teologiske rundt det å holde ut i et maraton.



– Det å være sårbar får man veldig kontakt med når man piner i et maraton. Man er sårbar, og man er forgjengelig. Man har det vondt, men også er det en legende prosess som helbreder oss. Vi er både skapelse og tilintetgjørelse på samme tid.

SÅRBAR: Cato Thunes har to treningsøkter om dagen, med unntak av mandager. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Fellesskapet på startstreken er også noe han trekker paralleller til kirken med.

– Når vi har nattverd og kneler.. Da er det ikke snakk om rik eller fattig. Da er det et oss. Det samme er det når jeg stiller ved startstreken. Da handler det bare om nummer på brystet og skoa på beina. Vi er like. Alt annet er uvesentlig.



Formålet er folkehelse

Presten legger ned hundrevis av kilometer hver uke. Han forteller at han tror han kunne blitt et lykkelig hamster. Som bare fikk løpe i et hjul hele livet.

– Men målet er jo ikke å ligge i høydetelt eller løpe maraton på 2 timer og 50 minutter. Det er å formidle betydningen av aktivitet for folk flest. For sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse vet vi er stor.

LØPEGLAD: Thunes (61) har stor tro på at fysisk aktivitet gjør folk gladere. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Det har Thunes selv fått kjent på kroppen. Han forteller at han gikk fra et mørke hvor han hadde lite til overs, til å være en som kunne gi mer til både jobben og de rundt seg.

– Når jeg først kom i gang og begynte å gå ned i vekt og kom inn i den kroppen som var tiltenkt meg, så kjente jeg at livet ble bedre å leve, forteller 61-åringen.



– Og kona mi synes jeg har blitt kjekkere, da. Så det hjelper jo litt det også, sier han og ler.

I tillegg til å være ivrig løpeentusiast, er presten i Strømsgodset kirke naturlig nok supporter av laget med samme navn.



– Har du troa på Godset i år?

– Jeg har alltid det. Jeg har betalt for å ha troa, sier han lattermildt.