Legendefabrikken Odd vekker oppsikt: – Det er jo nesten grotesk!

SNOP FRA BARNDOMMEN: Møkkabønner, kremtopper og fyrstekake: Espen Ruud (40), Frode Jonhnsen (50) og Steffen Hagen (38) hadde ingenting imot at TV 2 gjorde et billig poeng ut av alderen deres.

For det kan ikke være noen tvil: I Odd kan man det å være gammel.

I kveld feirer Norges eldste klubb 130-årsjubileum når Eliteserien sparkes i gang mellom Odd og Haugesund.

På banen vil en av verdens mest lojale spillere etter all sannsynlighet være:

38 år gamle Steffen Hagen.

Det samme vil to år eldre Espen Ruud: 40-åringen som kan bli Eliteseriens eldste spiller gjennom tidende om han holder det gående i to sesonger til.

– Det er jo unikt, sier Odds daglige leder Einar Håndlykken om klubbens evne til å få spillere til å holde det gående lenge.



– Det handler om at vi elsker fotball. Jeg har ikke hatt det travelt med å gjøre noe annet, for jeg vet at denne sjansen får jeg aldri igjen, sier Steffen Hagen.



– Helt ærlig tenker jeg ikke på alderen, sier Espen Ruud.



Men en som blir utfordret til å reflektere litt over alderen, er Odds kjendissupporter Bård Tufte Johansen.

– Den aldersforskjellen i garderoben begynner jo nesten å bli grotesk, sier Odd-supporteren til TV 2.



Han må le litt når han tenker på hva som er et naturlig samtaleemne i garderoben mellom trebarnspappa Hagen og et talent på vei opp og fram i karrieren.

– Tewelde (Faniel, 17 år) snakker sikkert om Tinder, mens Steffen Hagen snakker om yr.no, spekulerer Tufte Johansen.



– Det ryktes at strømprisene er temaet til gamlegutta...



– Haha, ja, strøm-appen er jo som Tinder for den gjengen der, sier Tufte Johansen.



ODD-PATRIOT: - Jeg blir litt spent etter resultatene i oppkjøringen, sier Odd-patriot Bård Tufte Johansen foran årets sesong,

– Verdens fjerde mest lojale

Fra spøk til alvor: Den mangeårige Odd-supporteren er mektig imponert over duoen som gyver løs på nok en sesong i Eliteserien.

– Det er så innmari viktig å ha noen som virkelig brenner for laget. Det er det som gir klubbfølelse, sier Tufte Johansen.



I bresjen for det har definitivt Steffen Hagen stått.

Nylig omtalte VG at det anerkjente forskningsenteret Cies i Sveits hadde utarbeidet en liste med de 60 mest lojale klubbspillerne på tvers av 60 ligaer rundt i verden.

Hagen, som går løs på sin 19. sesong i Odd, ble hyllet som verdens fjerde mest lojale spiller.

– Det å kjenne på presset, på det å vinne og det å vinne sammen med noen. Skuffelsen ved tap. Det samholdet fotballen gir. Det er det jeg liker så godt, sier Hagen.



RADARPAR: Steffen Hagen og Espen Ruud. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Hagen og Ruud er langt ifra de eneste veteranene som har holdt koken i lang tid i Odd: Frode Johnsen ble toppscorer i Eliteserien da han var 39 år.

– Odd har alltid vært en fin klubb å være i. Så lenge jeg var i klubben, så var det et godt miljø og enkelt å trives. Da er det enkelt å fortsette med fotball, sier Frode Johnsen.

Morten Fevang og Torjus Hansén er andre eksempler på spillere som holdt det gående i en «evighet» i Odd.

I Odd skapes det rett og slett legender.

Einar Håndlykken, som påpeker at Odd tross alt har en rekke unge talenter i klubben som får spilletid, tror ikke suksessen med veteranene handler om en spesifikk trylleformel.

– Jeg tror det handler litt om kultur. De blir glade i klubben, og vi blir glade i de. Vi tar vare på folk, sier Håndlykken.



– Ikke Gucci-gutter

I en verden der fotballstjernene tar flere og flere helsegrep for å perfeksjonere karrieren, skulle man kanskje tro at folk som Espen Ruud og Steffen Hagen var av de mer ekstreme.

– Jeg er ikke ekstrem på noe som helst, men jeg prøver å være bra nøye på det meste, sier Steffen Hagen.



Det samme gjelder for Espen Ruud.

– Men jeg trener nesten mer nå enn jeg gjorde før. Det tror jeg at jeg må gjøre for å henge med, sier han.

For strengt tatt er det enkelt å konkludere med at Ruud og Hagen er A4-typene – «hel ved»-typene som sjelden stikker seg ut.

– Det er ikke akkurat Gucci-guttene, for å si det sånn. Det er karer med sunne verdier som virkelig er gode forbilder, sier Einar Håndlykken.



- ENKELT SVAR: Frode Johnsen elsket følelsen av å komme for å utvikle seg.

Ruud og Hansen er tydelige på at de har ønsket å være gode forbilder. Slik var det også for Frode Johnsen.

– Men jeg tror egentlig jeg ble født sånn. Jeg tenkte ikke så mye på det underveis. Ungdommen i dag tenker mye mer enn oss, de er mer nervøse med Instagram og lever i et samfunn der de blir overvåket hele tiden. Vi ble aldri det. Det var behagelig. Men jeg synes jo at man bør oppføre seg ordentlig uansett, påpeker Frode Johnsen.



– Vil gi de råd

Etter et langt liv i fotballen, håper Espen Ruud at hans erfaring kan brukes av de yngre talentene i klubben.

– Jeg har vært ung selv, og ikke gjort alt riktig selv heller. Jeg spiste kanskje ikke den beste maten, for eksempel. Men det handler om å ta til seg læring og bli bedre på de tingene etter hvert, sier han.



20 ÅR: Espen Ruud debuerte for Odd i 2003. Bildet til venstre er fra 2004. 20 år senere holder han fortsatt koken.

Og selv om veteranene er klare på at det stort sett er fotball det handler om i garderoben, kommer de ikke unna at livene deres skiller seg litt ut fra en standard fotballspiller.

– Det er jo litt mer hektisk på ettermiddagen med tre unger som skal følges opp, med middag, kveldsmat og alt. Så hører jeg de andre gutta slenger seg ned på sofaen eller spiller litt kort. Det er litt forskjellige liv, sier Steffen Hagen.



Det bringer oss tilbake til Bård Tufte Johansen og hans refleksjoner rundt hva Odd-veteranene egentlig prater med unggutta om.

– Hehe, vi er nok opptatt av litt forskjellige ting. Jeg prøver jo å gi de litt råd; For eksempel rundt økonomi. Jeg har hatt noen prater med de der. Rådet er i alle fall å ikke ha pengene på brukskontoen, sier Steffen Hagen.

Kan ta rekorder

I kveld glemmes uansett alderen. Haugesund står på motsatt halvdel når klubben der folk blir gamle skal feire 130-årsjubileum.

Selv kan Steffen Hagen med litt flyt sette rekord i løpet av året. Han står hittil med vanvittige 445 kamper i Eliteserien. Daniel Berg Hestad innehar rekorden med 473 kamper.

40 år gamle Espen Ruud kan på sin side ta rekorden som eldste spiller i Eliteserien om han holder det gående i et par år til. Vålerengas Thorleif Olsen var 41 år og 332 dager da han spilte sin siste toppdivisjonskamp på 60-tallet.

Selv tar Odd-legenden en sesong av gangen.

– Først og fremst blir det gøy å starte serien. Så hadde det vært gøy å krone det hele med en seier, sier Espen Ruud om seriestarten som er i vente.



Bård Tufte Johansen tror han går for det – selv om han for ni år siden hevder han trodde det gikk mot slutten.

– Da Ruud scora mot Dortmund på frispark (i 2015), så tenkte jeg nesten at det var hans siste spark på ballen, sier Odd-supporteren.