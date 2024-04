Legende tordner: – Stort problem

DAGENS MANN: Rasmus Højlund prikket inn den avgjørende straffen etter en semifinale for historiebøkene. Foto: GLYN KIRK

Coventry – Man. United 3-3 (2-4 etter straffer)

Manchester United styrte mot en oppskriftsmessig seier mot nivå to-laget Coventry, men en utrolig opphenting sørget for straffekonk.

Der var United ille ute etter Casemiros bom, men den høydramatiske straffekonken ble avgjort av Rasmus Højlund som sikret seieren.

– De ble nesten ydmyket på slutten, men de fikk jobben gjort og er klar for finalen, sier United-legende Roy Keane hos ITV.

– Byttene og målet ga Coventry troen, og plutselig så de ut som et Premier League-lag og Manchester United så ut som et Championship-lag, sier Keane.

RASER: Roy Keane. Foto: John Walton

Den tidligere midtbanespilleren hadde en lang tirade på britisk TV.

– Maguire ble invervjuet etter kampen og sa: «Vi viste god moral». Jeg ser ingen moral i denne gruppen spilllere, det gjør jeg virkelig ikke. Jeg er på vei til et sted hvor jeg nesten misliker dem.

– Jeg ser etter lederskap. Jeg ser spillere med dårlige vaner. Plutselig tar de et steg tilbake. Vis litt modighet. Det er som de er redde for å vinne kampen. Dette er store problemer for Manchester United fremover, sier Keane.

Slik var dramatikken

Scott McTominay sendte rødtrøyene i ledelsen, før Harry Maguire doblet ledelsen med en kanonheading like før pause.

Over i andreomgang økte Bruno Fernandes til 3–0. Da så alt håp ut til å være ute for sensasjonslaget fra nivå to.

Men Coventry-fansen skulle likevel få nok å juble for. Etter 70 minutter reduserte Ellis Simm da han prikket inn 1–3 bak Andre Onana.

Og enda mer spenning ble det da Championship-laget reduserte igjen med tolv minutter igjen. Callum O'Hare klinket til fra distanse, og ballen fikk en retningsendring som Onana ikke maktet å lese.

UTROLIG ØYEBLIKK: Haji Wright sørget for 3-3 og ekstraomganger på Wembley. Foto: Bradley Collyer

Like etter var Onana med på notene da den tidligere Sarpsborg 08-spilleren Victor Torp sendte i vei en kanon. Men Coventry skulle få en ny sjanse, denne gang av det større slaget.

Etter 92 minutter stoppet Wan-Bissaka et innlegg med armen og dommer pekte på straffemerket. Haji Wright banket den i mål til 3–3.

Dermed ble det ekstraomganger på Wembley.

Det ble også en intens affære og begge lag hadde hvert sitt forsøk som smalt i treverket.

Helt på tampen så sensasjonen ut til å være et faktum da Torp sklidde ballen i mål, men VAR grep inn og dømte offside på det som Coventry-fansen trodde var et vinnermål.

Casemiro rotet det til, men Højlund sørget for seier

Coventry-keeper Bradley Collins reddet Casemiros åpningsstraffe. Da Wright puttet de lyseblå sin første, var Championship-laget i førersetet.

Deretter fulgte scoringer fra begge lag ved Dalot og Torp.

SKJEBNESVANGER BOM: Ben Sheaf bommet på Coventrys fjerde straffe. Dermed fikk Højlund avgjøre. Foto: GLYN KIRK

Så var lagene like langt etter at Eriksen scoret og O'Hare bommet.

Bruno trillet inn Uniteds fjerde forsøk, og da Coventry-kaptein Sheaf blåste straffen over mål var de røde tilbake i førersetet.

Rasmus Højlund fikk mulighet til å avgjøre det hele, og dansken var sikker da han sikret finaleplassen.

I finalen venter Manchester City. Den kampen spilles 25. mai.