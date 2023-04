Legende til TV 2 om Haaland: – Han kommer ikke til å vinne med Norge

På spørsmål om han mener Erling Braut Haaland er verdens beste fotballspiller, svarer Matthäus til TV 2:

– Når du ser på tallene hans, så er han for meg nummer én.

Mange mener mye om Haaland, men skussmålet fra 62-åringen er ingen bagatell; Matthäus vant Ballon d'Or i 1990 og løftet både VM- og EM-trofeet med Vest-Tyskland, som han var kaptein for.

– Vil du vedde imot?

Nå kaster han seg inn i diskusjonen om hvem som bør vinne Ballon d'Or denne sesongen. Wayne Rooney sa nylig i The Times at Haaland burde vinne den, til tross for at VM-vinner Lionel Messi er klar favoritt blant spillselskapene.

Matthäus tror også det kan skje, avhengig av sesonginnspurten til Manchester City, der Haaland er med på å kjempe om både Champions League-, Premier League- og FA-cup-titlene.

– Kanskje hvis han vinner Champions League-tittelen med Manchester City i år og scorer like viktige mål som Karim Benzema gjorde for Real Madrid forrige sesong, spår Matthäus og fastslår:

– Han er en av favorittene til Ballon d'Or. Det er helt sikkert.

Det er bare ett skjær i sjøen, mener han.

For mens Matthäus selv vant den prestisjefulle prisen i hovedsak på grunn av sin innsats som kaptein for gullaget i 1990-VM, tror han neppe Haaland får samme drahjelp i mesterskap med landslaget.

– Han er fra Norge. Han kommer ikke til å vinne med Norge, hverken VM eller EM, sier tyskeren.

– Sikker?

– Ja, det tror jeg. Vil du vedde imot? Jeg er klar til å vedde. Jeg tror mulighetene for å vinne en internasjonal tittel med Norge er veldig små. De er fornøyde bare de kvalifiserer seg, sier Matthäus med et glis.

Kan kopiere Sjevtsjenko

Den historiske triumfen med Argentina gjør Messi til Ballon d'Or-favoritt til tross for en vårsesong langt under pari med PSG. Prisen deles ut i oktober og gjelder for 2022/23-sesongen.

Neste mulighet er for 2023/24-sesongen, men da vil nok en gang et mesterskap kunne bli tungen på vektskålen: EM i Tyskland sommeren 2024.

– For Haaland er det en bonus når det ikke spilles mesterskap for landslag, for da er det titlene for klubblagene som veier tyngst for hvem som vinner Ballon d'Or og blir kåret til verdens beste spiller, sier Matthäus.

Det skjer først i 2024/25-sesongen. Men historien har vist at det også er mulig å vinne prisen uten å ha deltatt i årets store mesterskap: Andrij Sjevtsjenkos Ukraina gikk glipp av 2004-EM, men den daværende AC Milan-spissen vant likevel Ballon d'Or.

LEGENDE: Lothar Matthäus, her i forbindelse med en kamp mellom Bayer Leverkusen og PSG i Champions League i 2018. Foto: / BILDBYRÅN

Og er det noen som kan gjenskape den bragden, er det Haaland, mener Matthäus.

– Jeg har kjent til Erling de siste fem årene. Jeg har fulgt ham i Salzburg, i Dortmund og nå i Manchester City. Når du har en spiller som ham på laget, kan du være sikker på at han scorer, sier han og fortsetter:

– Han scorer og scorer, og er motivert til å score mer. Han har scoret rundt 50 mål (48). For et tall! Se hvordan han ser ut, hvor sulten han er, hvor motivert han er … det er utrolig!

Hyller Haaland-planen

– Hva imponerer deg mest med Haaland?

– Hvordan han tar stegene. Det er en plan. Du føler at det ligger en plan bak karrieren hans, kanskje fra pappaen og teamet hans, sier Matthäus.



Han beskriver hvordan han så Haaland gå fra målmaskin i Salzburg til en inspirerende lederfigur i Dortmund, der han «ikke bare skapte stemning på stadion med målene sine, men med kroppsspråket».

– Han pushet lagkameratene, han pushet fansen, sier Matthäus.

VANT ALT: Lothar Matthäus løfter VM-trofeet i 1990. Det førte til at han også vant Ballon d'Or. Tidligere vant han også EM med Vest-Tyskland. Foto: CARLO FUMAGALLI

Nå forventer han en stadig bedre Haaland i årene som kommer.

– Nå har han i Pep Guardiola den treneren som kan tillate ham å ta det neste steget igjen. Han er ikke ved veis ende, sier den tyske legenden, som allerede ser klar forbedring siden overgangen til City.

– Han jobber mye bedre for laget nå, ikke minst defensivt, enn for et år siden i Dortmund.



Spiller om trippel

Lothar Matthäus gjentar:

– Han er en av favorittene til å vinne Ballon d'Or, og til å bli kåret til verdens beste spiller. Men først må han vinne titlene med Manchester City.

Mulighetene kommer som perler på en snor de neste ukene.

Onsdag kan Manchester City ta et stort steg mot Premier League-tittelen dersom de slår Arsenal på hjemmebane.

I mai venter et dobbeltoppgjør mot Real Madrid i Champions Leagues semifinale.

Og 3. juni står erkerival Manchester United på motsatt banehalvdel i FA-cupfinalen.

Dersom alt går veien for Haaland og City, kan selv Lionel Messi slite med å få kloen i sin åttende Ballon d'Or – selv i en sesong der han omsider ble verdensmester.