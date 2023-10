Legende raser: – En farse

– Gjennom hele forrige sesong, presterte Haaland bedre enn Messi, sier den tyske legenden Lothar Matthäus, ifølge Bild og Goal.

Dem som har ment at Haaland burde ha vunnet, har pekt på jærbuens målrekord i Premier League, at han ble toppscorer i Champions League og slik bidro sterkt til at Manchester City vant «The Treble».

På den andre siden har VM-bragden veid tungt i Lionel Messis favør.

Argumentet får Matthäus til å stusse.

– Det var ufortjent at Messi vant. Men det viser at VM betyr mer enn noe annet, sier 62-åringen, som vant den gjeve prisen i 1990.

FOTBALLEGENDE: Lothar Matthäus. Foto: ANGELIKA WARMUTH

Han runder av:

– Etter min mening er Haaland den beste spilleren over de tolv månedene, som har vunnet store titler med Manchester City og samtidig slått målrekorder. For meg er det ingen vei rundt Haaland. Valget er en farse, selv om jeg er fan av Messi.

Avslører stemmer

Det er journalister fra de 100 best rankede Fifa-nasjonene som avgjør vinneren, ifølge Marca.



I skrivende stund er det fortsatt ukjent akkurat hvor mange stemmer argentineren vant med. Enkelte reportere har imidlertid avslørt hvordan de stemte.

En av dem er britiske The Times' profilerte kommentator Henry Winter. Han satte Messi opp på førsteplass, og trekker frem en rekke tall fra argentinerens fantastiske VM som argument.

«Jeg tenkte grundig over argumentene for både den strålende Erling Haaland og Kylian Mbappé, studerte deres fantastiske tall og beste klipp, og endte på Messi», skriver Winter.

Han satte Haaland på andreplass, Mbappé på tredje, Rodri på fjerde og Jude Bellingham på femte.

Norsk stemme

I Norge er det Lars Tjærnås som avgir Gullballen-stemme. I en spalte i Aftenposten avslører Viaplay-eksperten at han satte Haaland på førsteplass, foran Messi på andre.

Han avviser at det var en hjemme-stemme.

«Jeg måtte gå en runde med meg selv, samt sjekke med folk jeg stoler på, at dette ikke ble en stemme gitt med norske briller. Det var det ikke. I så fall hadde jeg også satt Martin Ødegaard inne blant topp fem», skriver Tjærnås.

TV 2s Øyvind Alsaker konstaterer at det gikk som de fleste spådde da Messi vant – men gir Norges superspiss gode sjanser i fremtiden.

«Bare det faktum at det blir diskusjon rundt årets vinner, sier alt om Erling Braut Haalands eleverte status i verdens største idrett.

Og det er all mulig grunn til å anta at dette bare er begynnelsen, at Haaland på et tidspunkt blir innlemmet i fotballens Pantheon, i selskap med Messi, Cristiano Ronaldo, Marco van Basten, Johan Cruyff og Kevin Keegan», skriver Alsaker.