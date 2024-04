Leder i England – men ikke best i Champions League

8. Borussia Dortmund

De har fortjent sin plass blant de åtte siste i Champions League, Borussia Dortmund. Seier i dødens gruppe var meget imponerende. Kampene mot PSV var jevne, men de gule og sorte var best i de avgjørende øyeblikkene. Parallelt med fremgangen i Europa har ligasesongen vært på det jevne. Et bilde på dette er den siste ukens resultater, med seier borte mot Bayern og tap hjemme for Stuttgart. Julian Ryerson fortsetter å imponere stort på høyrebacken, og skal nå spille noen av de største kampene i sin karriere. De mangler verdensklassespillere, men har vist god moral og en herlig evne til å hente ut det beste i de store kampene.

IMPONERER STORT: Julian Ryerson i Dortmund. Foto: Ulrichhufnagel / Bildbyrån

7. Atlético Madrid

Det er vanskelig å bli klok på denne sesongens utgave av Atlético Madrid. De klarer ikke å slå Las Palmas, Almería og Cádiz, men vinner mot Real Madrid og Inter. Den soleklart beste prestasjonen kom i nettopp 1/8-finalen mot Inter, hvor de med hjelp av en kokende Metropolitano virkelig liknet et europeisk topplag. Kraften og selvtilliten fra den kvelden blir deilig å ta med seg videre i turneringen. Diego Simeones lag er ikke spesielt solide lenger. Likevel er det umulig å vite hvilket ansikt de viser fra kamp til kamp, men at de mobiliserer voldsomt til dobbelmøtet med Dortmund kan du banne på.

LEGENDARISK SJEF: Atlético Madrid-trener Diego Simeone. Foto: Alberto Gardin /IPA Sport / NTB

6. Bayern München

Det er overhengende fare for at klubben får den første tittelløse sesongen på tolv år. De krasjet ut av cupen, er sjanseløse på Bundesliga-pokalen og har fått en knalltøff vei til Champions League-finalen. Etter stygge tap den siste tiden har spillere og trenere omtalt det som en ”skrekkfilm” og erkjent at prestasjonene er langt unna standarden man kan forvente av Bayern. Ser man på klubbens historie, både nye og gammel, spillerstallen og konkurransen er det vanskelig å være uenig. Unntaket er Harry Kane, som smadrer rekord etter rekord og kommer til å vinne gullstøvelen som toppscorer i de europeiske ligaene. Men dersom lagkameratene ikke skjerper seg risikerer han altså å fortsatt stå uten pokaler.

REKORDKNUSER: Bayern Münchens superspiss Harry Kane. Foto: Michael Probst / AP / NTB

5. Barcelona

Først da Xavi Hernandez annonserte sin kommende exit begynte Barcelona å spille fotballen han elsker å se. Åtte seiere og tre uavgjorte er fasiten siden sjokkbeskjeden kom. Det er ingen skam å snu. Selv etter et komfortabelt og overbevisende avansement mot Napoli og smadring av Atlético Madrid på bortebane er det likevel noen dilemmaer som melder seg før kvartfinalene. Ronald Araújo er den ubestridte eneren i midtforsvaret, men får han selskap av tenåringen Pau Cubarsí eller tøffingen Inigo Martinez? Og hvem skal styre midtbanen når Frenkie de Jong jobber mot klokka for å bli klar? Det gledelige for Barcelona er at alle i angrepet er tilgjengelige og ser ut til å ha truffet med formen i denne viktige fasen av sesongen.

PÅ VEI UT: Barcelona-trener Xavi Hernandez gir seg etter sesongen. Foto: Joan Monfort / AP / NTB

4. PSG

Med unntak av den evige sagaen rundt Kylian Mbappés framtid er det noe sjeldent trygt og harmonisk rundt klubben for tiden. Noe skyldes nok færre sterke personligheter i garderoben, men ære skal også deles ut til kjølige og dyktige Luis Enrique. Under hans ledelse spiller laget stort sett veldig god fotball og han parerer vanskelige spørsmål på en overbevisende måte. Uansett handler dette laget mye om Kylian Mbappé, som etter alt å dømme er inne i sin siste sesong i Paris. Superstjernen sitter med nøkkelen til en plass i semifinalen, for kampene mot Barcelona blir sannsynligvis svært jevne.

NØKKELEN: Kylian Mbappé for Paris Saint-Germain. Foto: Franck Fife / AFP / NTB

3. Arsenal

Husker dere hvordan man snakket om Arsenal? Ingen gode forsvarsspillere. Ingen ledere. Ingen ryggrad. Plutselig (eller det vil si gjennom et par år med blinktreff på overgangsmarkedet og topp trenerhåndverk) er de klodens mest solide lag. Helgens kamp mot livlige Brighton var et perfekt eksempel på dette. Ingen fare bakover og tre fortjente mål framover, og så var de igjen nummer én i Premier League. Nå gjenstår det å se om fabelaktige Arsenal, som ikke har vært bedre på 20 år, kan nedkjempe de absolutte gigantene i europeiske fotball.

TOPPER PREMIER LEAGUE: Martin Ødegaard og Arsenal. Foto: Matthew Childs / Reuters / NTB

2. Real Madrid

Dette laget er kommet for å bli i toppen. De har satt på cruisekontrollen i La Liga, og kan legge maksimal kraft og energi i Champions League-triumf. Mange ville latt seg knekke av langtidsskader på den beste keeperen og midtstopperen i sesonginnledningen, men det har man løst uten problemer. Men la oss være ærlig; dette laget er bygd forfra. Trioen Vinicius, Bellingham og Rodrygo er den beste i bransjen. På midten orker Kroos fortsatt mye, Modric noe, mens den mer fysisk robuste ungdommen gjør de helhvite veldig solide. Med unntak av middels kamper mot Leipzig har dette laget overbevist stort denne sesongen.

BEST I BRANSJEN: Real Madrids angrepsrekke, her ved Jude Bellingham og Vinícius Júnior. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

1. Manchester City

Noen ny kvadrupel blir det ikke, men trippelen er innen rekkevidde for Erling Braut Haaland & co. Både nordmannen og laget hans er ikke like utilnærmelige som de var forrige sesong, og det er ingen selvfølge i valget av City som nummer én på denne rangeringen. De var nylig best i 0-0-kampen mot Arsenal uten å skape mange store sjanser. Nå venter et heltent Real Madrid – den ultimate utfordringen i april 2024. Og så må vi ikke gi oss uten å nevne Phil Foden. Det egne produktet har gått gradene under vingene til fadderne David Silva og Kevin De Bruyne, og er nå like god som de begge to.