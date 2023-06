Layouni hetset etter sjokkreturen: – Ble unødvendig turbulent

– Han har kontrakt ut sesongen 2023, så det er helt normalt. Han har hatt en utlånsperiode som ble avsluttet nå i Sydney, og etter planen er han tilbake i Vålerenga, forklarer Vålerengas sportssjef til TV 2.

Det ble bråk da Layouni (30) forlot hovedstadsklubben i vinter.

Først kom meldingene om at svensken ikke hadde dukket opp på trening mot slutten av det internasjonale overgangsvinduet.

Layouni reagerte på daværende trener Dag-Eilev Fagermos fremstilling av saken i media, og forklarte selv at fraværet skyldtes at konen skulle føde, en forklaring Fagermo reagerte på.

Saken rullet videre. Lagkameratene Henrik Bjørdal og Torgeir Børven hadde liten tro på at svensken kom til å returnere til Vålerenga, mens Layounis agent gikk til frontalangrep på Fagermo.

Daglig leder i klubben, Erik Espeseth, kritiserte Layouni for svak kommunikasjon.

– Det ble unødvendig turbulent, vil jeg si. Vi var en god part i det og stelte i stand mye selv der også. Så jeg har pratet med Amor nå, og vi er glad for å ha ham tilbake i Vålerenga, sier Jonsson til TV 2.

GJENSYNSGLEDE: Joacim Jonsson er klar på at Amor Layouni har fått en varm velkomst i Vålerenga. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Kritiserer TV 2

Comebacket har skapt reaksjoner i sosiale medier.

Noen brukere spør seg om det bare er tull, mens en annen kaller Layouni en slange og mener at 30-åringen ikke skal spille en kamp til i klubben under Vålerengas innlegg på Twitter.

– Sånn blir det alltid. Det henger litt igjen fra avslutningen i vinter, som var uheldig og ble litt ekstra medieskapt også, naturligvis, mener Jonsson.

Sportssjefen fortsetter:

– Det var et dårlig håndverk av dere i tillegg som gjorde det. Det blir alltid litt hets. Sånn er det.

– Men jeg tror ikke at det skal være noen fare. Han er tilbake, motivert og er i godt humør.

– Hvordan var mottakelsen?

– Den var varm. Vi har varme hjerter i Vålerenga, svarer Jonsson med et smil.

PROFIL: Joacim Jonsson sier at de får tilbake den samme Amor Layouni som de hadde i fjor høst, og poengterer at det ikke var så verst. Her har svensken akkurat scoret mot Strømsgodset i fjor høst. Foto: Christoffer Andersen

Svarer om fremtiden

Layouni er ikke spilleklar før overgangsvinduet åpner igjen 1. august. Den neste måneden skal han bruke til en slags sesongoppkjøring, ifølge Jonsson.

På spørsmål om det er mulig at Layouni forsvinner i løpet av sommeren, svarer Vålerengas sportssjef:

– Alle spillere i norske klubber er til salgs. I utgangspunktet er han vår spiller. Vi har ikke mottatt noen henvendelser. Den dagen vi gjør det, vil vi vurdere det. Hvis ting viser seg å være best for Amor og for Vålerenga, vil vi gjøre det ut ifra den situasjonen.

Selv sier Layouni følgende til klubbens nettsider:

– Jeg hadde en veldig fin tid i Australia, men nå er jeg glad for å være tilbake i Vålerenga sammen med resten av gjengen.