– Latterlig

– Hvis han tar Molde til kvartfinalen, vil det være noe av det beste et norsk lag har gjort i Europa i nyere tid, er den klare beskjeden til Amankwah foran returoppgjøret mot Club Brugge torsdag.



Dit har Molde med seg en 2-1-ledelse fra hjemmekampen i Europa Conference League i forrige uke.

– Jeg holder Brügge som en solid favoritt til å ta seg videre. Men de går til oppgjøret med en enormt respekt for motstanderen. For Molde har «Europa-Moe», som jeg kaller ham. Og han er en mann som «stepper» opp sitt eget «game» når han tar med seg mannskapet sitt utenfor landegrensene. Da har han alltid noen tjuvtriks – og smarte grep – på lur, sier TV 2s ekspert.

– Riktig mann

Men selv om Erling Moe har trent romsdalingene til to seriegull og to cupmesterskap, var stemningen blant deler av Molde-fansen negativ under deler av fjorårssesongen.

På sosiale medier – og i leserinnlegg i lokalavisen Romsdals Budstikke – ropte flere på trenerens avgang i en sesong som endte med en skuffende 5. plass i Eliteserien.

– Per nå fremstår de som latterlige de som spekulerte i at hans dager burde vært talte i høst, sier Amankwah.

– Men er ikke det en naturlig reaksjon når et storlag som Molde kun blir nummer fem i serien?

– Jeg vet ikke hvor tungvektere de som kritiserte ham var. Men han har siden rukket å vinne cupen for andre gang med Molde, og bevist gjennom vinteren at han er riktig mann. Molde skal være glad de fikk forlenget med ham i fjor sommer, svarer TV 2-eksperten.

GULLGUTT: Fredrik Gulbrandsen har vært en viktig mann for Molde og Erling Moe i vinter, med totalt fem scoringer i Europa. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Da TV 2 møtte Erling Moe på hotellet i Brugge foran den siste finpussen i onsdag, var han offensiv foran kampen som kan sende hardt pressede Ronny Deila ut dørene på Jan Breydel stadion.

– Det blir en tøff kamp. Og det er godt at vi er ett mål i pluss. Så er det samtidig sånn at jeg har ingen tro på at vi kommer oss noe nærmere avansement ved å ri på ledelsen. Vi skal være et Molde-lag som forhåpentligvis setter en støkk i dem, varsler 53-åringen.

De siste dagene har Moe og laget hans tilbrakt i Marbelle for å være best mulig forberedt til å møte den skadeskutte storheten fra Flandern-regionen i Belgia, som har skuffet i serie og cup - og som bare har Europa igjen å spille for.

– Hvis vi klarer å komme oss til kvartfinalen, og det skal vi, så vil det være den største begivenheten i vår klubbs historie i forhold til hvor langt en kommer, sier Moe.

– Undervurdert

Med tanke på merittlisten til 52-åringen mener Yaw Amankwah at romsdalingen – som i tillegg til Molde har trent Træff og Kristiansund – ikke får den hyllesten har fortjener.

– Den jobben han gjør for Molde er utrolig imponerende.

– Er han undervurdert?

– Ja, det synes jeg. Jeg vet ikke hva det kommer av. Det kan være at folk tenker at Molde er store og mektige – og at de har så store ressurser at hvem som helst kunne trent dem. Men i fotballmiljøet har han en høy stjerne, svarer Amankwah.

Han stusser over at mens kollegaen i Bodø/Glimt, Kjetil Knutsen, har blitt linket til klubber i Premier League og Ajax, så er det stille rundt Moe.

– Det er et godt poeng. Hvis Molde går videre, til tross for de store skadeproblemene de har, så betyr det i mitt hode at en del klubber utenfor Norge sover i timen hvis de aldri har hørt navnet Erling Moe, mener Amankwah.

– Både han og Kjetil Knutsen er ekstremt gode trenere som norsk fotball er privilegerte som har i sin hjemlige liga, legger han til.

«EUROPA-MOE»: TV 2s fotballekspert har gitt Erling Moe et nytt kallenavn. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

«Europa-Moe» ler av kallenavnet fra Amankwah, og innrømmer at han trives ekstra ved flomlys og dugg i gresset ute i Europa.

– Det kan du gjerne si, men vi har tatt to seriegull og like mange cupgull hjemme også, påpeker han.

– Men dette var ros av jobben du gjør ute i Europa og ikke noe negativt om det dere gjør hjemme?

– He he. Det takker jeg for, ler Moe og fortsetter:

– Men, ja, Europa passer oss. Og det er bestandig veldig spennende, for der møter vi motstandere som vi ikke spiller mot til vanlig. Da kjenner du dem ikke like godt og det blir en annen dynamikk i forarbeidet. Og så passer det godt i forhold til det at vi har utviklet vårt eget spill. Så da henger vi bedre med i alle faser, og da blir ofte sluttresultatet bra når vi spiller ute i Europa.